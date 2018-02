Repartieron puntos

Google Plus

Huracán empató 1 a 1 ante Arsenal en Sarandí por la fecha 16 de la Superliga. Lucas Wílchez había puesto en ventaja al local y Fernando Coniglio anotó para el conjunto quemero.

Para visitar al Viaducto, Gustavo Alfaro realizó varios cambios con respecto al partido ante Rosario Central. En los laterales, Carlos Araujo y Pablo Álvarez ingresaron en lugar de Cristian Chimino y Lucas Villalba, respectivamente. En el medio, Mauro Bogado reemplazó a Israel Damonte que llegó a la quinta amarilla y en la delantera, Fernando Coniglio sustituyó a Andrés Chávez.

El encuentro comenzó trabado, pero Huracán intentó imponerse y manejar la pelota. A los 7 minutos, Gastón Silva desbordó y tiró el centro, pero Coniglio no llegó a conectarlo. El conjunto de Parque Patricios era apenas superior a su rival e iba en busca del primero.

A los 13, tras una buena recuperación de Andrés Calello en la mitad de la cancha, Silva habilitó a Ricardo Noir que llegó hasta el fondo y tiró un buscapié y Coniglio, por el segundo palo, se perdió nuevamente la posibilidad de poner en ventaja a Huracán.

En la siguiente jugada, Silva probó con un remate desde afuera del área. El uruguayo era el que más participativo estaba y lo más interesante del Globo. Cuando se jugaban 30 minutos, Ignacio Pussetto arrancó la contra y quedaron tres contra dos defensores. El ex Rafaela tenía dos opciones claras de gol, pero eligió pegarle al arco y desperdició una gran chance de abrir el marcador.

En la siguiente, Emiliano Purita se metió en el área y Álvarez apenas lo tocó y el jugador de Arsenal se desplomó. El árbitro compró y cobró penal. Lucas Wilchez se hizo cargo de ejecutarlo y lo cambió por gol. Sin merecerlo, el Arse estaba ganando el partido. Inmediatamente después de ponerse en ventaja, un error de Saúl Salcedo en un intento de despeje, lo dejó a Wilchez que se fue solo mano a mano con Marcos Díaz, pero el delantero definió mal.

El gol a Arsenal le hizo bien y empezó a jugar mejor que el Globo que salió en busca del empate y quedó desprotegido en la última línea y se exponía a las contras de su rival.

Ya en el tiempo de descuento, Coniglio se escapó por izquierda, entró en el área y tiró el centro para Pussetto que estaba solo en el segundo palo, pero increíblemente tiró la pelota por arriba del travesaño.

Un minuto después, Huracán llegó al empate. Tras una serie de rebotes en el área, Coniglio mandó la pelota al fondo de la red y puso tablas en el marcador. Los equipos se fueron al descanso con un resultado justo para lo que fue el desarrollo del partido, pero no tanto en cuanto a situaciones de gol.

Los primeros 15 minutos del complemento fueron malos, aunque los dos buscaban hacer el segundo, no llegaban con contundencia a las áreas y había pocas emociones en Sarandí. En Huracán estaba la sensación que si apretaba un poco más el acelerador, podría ponerse en ventaja pero también sufría en defensa por errores infantiles.

La más clara fue para Arsenal. Diego Chávez remató desde muy lejos, pero el balón se estrelló en el travesaño, y se salvó el Globo de milagro. Díaz no tenía chance de hacer nada ante el fuerte disparo del delantero.

Promediando los 20, el local pasó a ser claro dominador del encuentro. A los 23, Gabriel Alanís se encontró la pelota en el área y pateó a quemarropa, pero Díaz estaba parado bien firme y evitó la caída de su arco.

A los 34 minutos, Coniglio se la bajó a Pussetto que se la dejó a Silva y a su vez el uruguayo se la pasó a Daniel Montenegro que pateó desde el borde del área muy alto. Fue la primera y única situación de gol para Huracán en todo el segundo tiempo.

Desde esa jugada hasta el final del partido, no pasó más nada. El complemento fue totalmente distinto a la primera parte. Al conjunto dirigido por Alfaro no se le cayó ni una idea y no encontró los caminos para ganar.

A juzgar por como se dio el segundo tiempo, el punto que se lleva a Parque Patricios es importante, todavía hay mucho que mejorar para seguir escapándole al descenso. La próxima fecha recibirá a Estudiantes de La Plata en el Tomás Adolfo Ducó.