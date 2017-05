Andrada: "Vamos a ir por la clasificación de la Sudamericana"

Una de las piezas clave del equipo de Almirón. Foto: Maximiliano Le Rose

De cara al partido con Arsenal, Esteban Andrada dialogó con la prensa: "Tengo muchos amigos en Arsenal, tuve una etapa en la que me fue bastante bien y en la otra no tanto, pero no es un partido del otro mundo, tengo que estar concentrado para dar lo mejor". Además, el arquero manifestó que no se esperaba que el equipo del Viaducto llegue a pelear por no perder la categoría: "Es un momento complicado para cualquier club, pelear la zona de descenso no es nada lindo, pero yo creo que con las característica de jugadores que tienen van a salir"

Respecto a la Copa Libertadores y su gran actuación frente a Nacional en el último partido, Andrada soltó: "Jugamos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Después el equipo estuvo a la altura cuando se tuvo que defender. Tenemos una racha de cinco o seis partidos en un nivel muy alto y vamos a tratar de mantenerla." El Grana culminó en segunda posición general de la tabla de la fase de grupos, por lo que definirá todos sus partidos de local, a menos que enfrente a Atlético Mineiro, quien finalizó su participación como lider: "Es muy importante saber que si hacemos las cosas bien de visitante después lo definimos más tranquilos de local."

De cara al próximo semestre, el arquero analizó el futuro de Lanús, en donde tendrá triple competencia (Copa Libertadores, Copa Argentina y el nuevo torneo local). El Uno aclaró: "Primero tenemos que ir por la clasificación a la Sudamericana, trataremos de terminar la mayor cantidad de partidos posibles al nivel que jugamos contra Nacional y sumar los puntos necesarios para poder clasificar.