Independiente - Olimpo: "Números en Rojo"

El Aurinegro lucha abajo, El Rojo arriba, pero sólo torcer la historia le sirve al bahiense (Foto: Olé)

Independiente la última fecha perdió 3-0 con Boca, pero este jueves se repuso con una remonatada y ganó 2-1 a Defensa y Justicia el pendiente de la fecha 17º, por lo que alcanzó en puntos a Newell's y Colón (que ya ganó esta fecha) por lo que debería ganar para optar por una plaza en la Copa Libertadores.

Olimpo viene de ganarle 3-1 a Huracán en casa, con lo que había salido del descenso, y de ganar 1-0 a Ferro por Copa Argentina, pero tiene malas noticias al inicio de esta fecha, El Globo ganó y Temperley también y lo pasaron en los promedios (ambos triunfos además mandaron definitivamente al descenso a Sarmiento, Rafaela y Quilmes que empataron) el cruce en Avellaneda es vital sacar puntos para no jugársela ante Boca el miércoles y ante un posible rival directo en la última fecha: Aldosivi en Mar del Plata.

Ariel Holan: " Quedan 3 finales, todos juegan por algo, 3 partidos muy difícles, y estamos llegando con la fuerza necesaria para obtener lo que queremos" "Bustos y Rigoni terminaron golpeados. El problema de Meza (salió lesionado) es en un ligamento."

Juan Sánchez Miño: " El equipo está teniendo un gran nivel y eso facilita todo". A veces manejás más o menos la pelota. Hay que saber jugar cada partido y distinguir los momentos." El DT del Rojo ya tiene dos ausencias, confirmadas, una es la de 'El Torito' Diego Rodríguez Berrini, suspendido porque llegó a la quinta amarilla, el entrenador deberá elegir a su reemplazante: Walter Erviti, Domingo Blanco o Julián Vitale. Además no se recuperó Emanuel Gigliotti de una pubalgia, por lo que no fué convocado. Hay una duda por si llegará en óptimas condiciones Maximiliano Meza, que entrenó a la par del grupo. Si no llega, podría ser reemplazado por el delantero misionero Martín Benítez.

Cristian Villanueva: "El depender de Nosotros lo ganamos durante todo el torneo, cuando arrancamos estábamos 6 puntos abajo del último que descendía, era triste verse ahí, ahora vamos a aprovechar nuestra oportunidad"

Con las lesiones de varios hombres (Orlando Gaona Lugo, David Vega, Joel Sacks, Julián Fernández, y también por la suspensiónes de Nicolás Herranz y Lucas Villarruel, fueron convocados Martín Ferreyra, Said Llambay y Lautaro Belleggia.

Mario Sciacqua: "A Independiente vamos a ir tratando de buscar los 3 puntos, cortar el circuito de juego del Rojo y poder contragolpear mientras podamos controlar su posesión" El DT Aurinegro ha tenido su mayor incertidumbre en la incorporación del capitán Cristian Villanueva que en la semana estaba mejor, pero empeoró de sus dolores, por lo que finalmente no lo convocó y fijó en el puesto a Ezequiel Parnisari, tampoco es de la partida el ex Huracán Lucas Villarruel ( por cinco amarillas),así que Jonatan Blanco como vértice de un triángulo sumado a Pérez Guedes (en reeemplazo de Franco Troyansky) jugará de enlace en el medio con a Emiliano Telechea con Caballuci y Pizzini a los costados y sólo Fernando Coniglio en ataque.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 17 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA INDEPENDIENTE OLIMPO EMPATES 12 2 3 32 12 Goles

El último partido fué un 0-0 en Avellaneda el torneo pasado, de hecho, Olimpo nunca pudo ganar de visitante a Independiente.

Es abrumadora la estadística a favor del Rojo de Avellaneda, además Olimpo no le gana hace 10 cotejos, pero como dice el refrán "La necesidad tiene cara de Ereje" , y si hay un equipo que no puede dejar de sumar, ése es Olimpo ya que no pelea por una entrada en una copa contra otros tres, el Aurinegro pelea por seguir vivo en primera en una lucha entre cinco (5) oponentes: Olimpo, Arsenal, Termperley, Aldosivi y Huracán.

Para no perdérselo

Ficha del partido:

Fecha 28ª Domingo 18/06/2017

Horario: 16:15 hs.

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Alejandro Mazza

4to Árbitro: Pablo Echavarría

Emisión: Canal 9

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar;Lu2;LaBrújula24;Locos xElRojo;Olé