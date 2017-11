Gastón Esmerado: "Estoy contento y feliz por el compromiso que están mostrando estos muchachos"

Google Plus

Gastón Esmerado en plena conferencia. Foto: VAVEL

Si bien el "Gato" Esmerado había debutado como técnico en Temperley, visitando ni más ni menos que a un agresivo Banfield, y arrebatándole un punto fundamental, el ansiado debut era el día de ayer, en su estadio y ante su gente. Del otro lado, San Martín de San Juan. El partido terminó 1 a 0 a favor de Temperley con gol de Adrián Arregui. El técnico reconoció la buena voluntad de sus jugadores pero no dejó de remarcar cuales son sus objetivos a la hora de jugar.

Con la expulsión de Ramiro Costa, el partido se vio de diferente manera y un nuevo desafio surgió para Gastón Esmerado, aguantar el 1 a 0 a favor que tenía y conseguir los 3 puntos en casa con un jugador menos. "Por como se dio el partido no nos quedó otra que cerrarnos bien atrás, y aguantar con un hombre menos. Se nos complicó el espacio, pero en el segundo tiempo lo arreglamos" manifestó el DT tras lograr aguantar el partido con un hombre menos que el rival.

La vitalidad de los tres puntos y la pisada fuerte de local es algo que no pasa por alto Esmerado, "Intentamos ser un equipo más ordenado y agresivo de local. Necesitábamos sumar de a tres". Hizo buenas referencias hacia el juego y garra de sus jugadores, haciendo hincapié en el triunfo y en las esperanzas por la permanencia: "Estoy contento y feliz por el compromiso que están mostrando estos muchachos que tienen ganas de salir de esta situación. Creo que este triunfo ayuda muchísimo para seguir creciendo".

Marcos Figueroa, salió lesionado a los 29 minutos del primer tiempo, muy dolorido, llorando y causando preocupación a toda la gente gasolera. Se esperan los resultados de los estudios, pero no hay nada confirmado. "Lo de Marcos es en principio un esguince de rodilla, hasta que no estén los estudios no vamos a saberlo con exactitud", aseguró el DT.

Para el siguiente partido, Temperley visitará a Argentinos Juniors en La Paternal. Pero lo relevante está en las bajas del equipo de Gastón Esmerado. Al ya lesionado Ezequiel Montagna, se suman: Ramiro Costa (expulsado), Emiliano Ozuna (llegó a la quinta amarilla) y el recientemente lesionado, Marcos Figueroa. El DT Gasolero afirmó que están confiados para ir a jugar el partido: "A pesar de las bajas son 28 los jugadores que están todos listos para jugar cuando sea".