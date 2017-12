Anuario Temperley VAVEL 2017: Rodrigo De Ciancio, la entrega en el mediocampo

Google Plus

Rodrigo posando con la casaca del Cele. Foto: WEB

El joven volante de recuperación llegó al club proveniente de San Lorenzo de Almagro, donde no jugaba demasiado y no era tenido en cuenta en el primer equipo del Ciclón. Arrancaba jugando desde el banco, y no sumaba demasiados minutos. Solo jugó un partido titular en la Copa Libertadores. Donde sí sumaba minutos era en los partidos de la reserva.

Apenas firmó con el club, el DT de ese entonces, Gustavo Alvarez, lo tuvo en cuenta para el primer equipo. De tal manera que debutó en la SuperLiga en la fecha 1, vs River, en un partido donde el Gasolero no mostró mala cara y solo cayó por la mínima diferencia.

Mantuvo la titularidad durante 5 partidos seguidos, pero los resultados no llegaban y el cambio de esquema era inevitable. Empezó en los once iniciales versus River y siguió contra Racing, en un partido en donde Temperley empezó a mostrar confusión y mal juego. Ese partido finalizó con un 4 a 1 doloroso a favor de la Academia.

A pesar de la dura derrota contra Racing, el esquema seguía siendo el mismo y también lo tocaba jugar de titular versus Rosario Central, en un partido donde Temperley consiguió un punto, terminando el partido 1 a 1.

En el encuentro directo por la pelea en la zona de promedios, ante Arsenal, Rodrigo De Ciancio jugó de titular. El equipo no jugó mal, y con un gol de Ramiro Costa, le robó 3 puntos importantísimos para la lucha del descenso.

Su último partido como titular fue contra Estudiantes de La Plata, donde Temperley cayó nuevamente, y esta vez, por 3 goles a 0. Luego de esa victoria, el DT Gasolero implementó un cambio de esquema en todo el equipo, y lo dejó fuera de los 11 iniciales. Y desde ese entonces, no volvió a jugar de titular, pero si ingresaba desde el banco de suplentes.

Su recuerdo más reciente, fue en el partido contra Argentinos Juniors, en la Paternal, donde entró desde el banco, con el equipo perdiendo por 2 a 1, y a las pocas jugadas, encontró una pelota perdida en el área contraria, la acomodó con jerarquía y la puso fuerte a un costado para poner el 2 a 2 definitivo y llevarse a casa 1 punto súper importante contra un rival directo por el promedio como lo es Argentinos Juniors.