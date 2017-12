Anuario Temperley VAVEL 2017: Adrián Arregui, los goles desde el mediocampo

Google Plus

Grito de gol en la última fecha del año. Foto: WEB

El año del cele fue regular, con sus altibajos. No es sencillo disputar 3 torneos a lo largo de un año, salvarse del descenso en dos ocasiones y seguir la misma pelea por la permanencia. Muchos se fueron, muchas caras nuevas llegaron y algunos se quedaron o volvieron. Ahora vamos a analizar el año de un jugador que volvió luego de un préstamo. Adrián Arregui.

El volante central de 25 años, nacido en Berazategui, llegó al cele proveniente del club Berazategui, en el año 2014. Es uno de los jugadores históricos del club, actualmente. Ya que formó parte de aquel equipo que logró el ascenso a la Primera División.

En el inicio del 2017, fue cedido al Montreal Impact del fútbol estadounidense, su contrato llegó a su fin y volvió a reincorporarse para el equipo Gasolero en el arranque de la SuperLiga.

En el arranque de la SuperLiga, Adrián Arregui no era tenido en cuenta para el 11 inicial, pero su momento estaba cerca. En el cambio de esquema que el equipo presenta contra Colón de Santa FE. En ese partido, Arregui fue titular por primera vez en la SuperLiga, y mantuvo la titularidad por su gran desempeño en la mitad de campo hasta este cierre de año contra Tigre.

Luego del debut en los once iniciales vs Colón, jugó de titular vs San Lorenzo, en un partido que Temperley también perdió. Luego vino el partido contra Defensa y Justicia que Temperley iba a perder por 4 a 1, ese descuento lo convirtió él desde el punto de penal. Partido que iba a terminar con el ciclo de Gustavo Alvarez en Temperley.

Jugó contra Banfield, en un aburrido 0 a 0. Y Luego fue la figura del debut de Gastón Esmerado como DT del Gasolero. Hizo el gol del triunfo ante San Martín de San Juan a los tres minutos del primer tiempo, conectando un gran cabezazo. Y luego del gol, recuperando durante todo el partido en el medio, evitando las llegadas de los rivales.

Su recuerdo más reciente fue versus Tigre, donde empata el partido con un golazo de cabeza tras abrir la pelota hacia Adrián Scifo, quien tira el centro y de pique al piso, la cuelga de un ángulo, guiando así a Temperley para que luego pueda dar vuelta el resultado y llevarse tres puntos más que importantes para seguir soñando con quedarse en Primera.