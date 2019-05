Entrevista. Renzo Grasso: "El título es premio al esfuerzo y sacrificio, que le metimos un mes antes de la competición"

Hace aproximadamente tres semanas, una nueva página dorada se escribió en el deporte nacional, y ahora le llegó el turno al Fútbol de Salón, venciendo en la final a Brasil por tres a dos en tiempo suplementario con Marcelo Mescolatti como abanderado y Ariel Avveduto a cargo del barco. Tras lo conseguido, VAVEL habló con Renzo Grasso y luego de haber pisado Mendoza hace poco que es su ciudad natal, el "Carucha" fue el mejor del torneo y también un valor importante para conseguir otro título del mundo con los colores nacionales.

- Luego del logro obtenido. ¿Qué sensaciones se te vienen la cabeza?

- Es algo importante lo que se consiguió, sin dudas pudimos quedarnos con el trofeo que nos estuvimos preparando hace un mes y concentrado un mes en Misiones con lo que significa estar lejos de tu familia, amigos o seres queridos. Valió la pena tanto esfuerzo y sacrificio, haciendo triple turno todos los días previos al arranque del certamen.

- Sin dudas fue el último mundial de Mescolatti. ¿Qué les dijo el "Chelo" y cómo tomaron la decisión que tomó al respecto?

- Sin dudas era su broche de oro para su buena carrera, me lleva sus años (risas de por medio), y siempre demuestra por que es el referente del equipo, su gol a Brasil en el último segundo para mandar un partido complicado al alargue, me hizo acordar a la palomita de Manu Ginóbili en los Juegos Olímpicos de 2004. He visto mas o menos cuatro veces la final contra Brasil y en el gol suyo se me pone la piel de gallina.

La continuidad de Avveduto no está definida y sobre esto comentó: "Ariel nos dejó en claro antes de arrancar el mundial sea como sea el resultado, dejará de ser el entrenador de la Selección Argentina y todavía no se sabe que va hacer de su futuro. Todos queremos que siga".

- Grasso, fue el mejor jugador de todo el campeonato. ¿Cuál fue la clave de tu gran rendimiento?

- Gran mérito tuvieron que ver mis compañeros en el logro, en el año 2007 le dije a mi papá después de ver la final del mundo en Mendoza, que yo iba a ser campeón de una Copa del Mundo, apenas el árbitro marcó el final del encuentro se me vinieron todas esas imágenes a la cabeza y sin dudas se lo dedicó a él.

- ¿Qué pasó con la medalla? se me rompió en el medio de los festejos.

- Días previos al estreno mundialista, Gonzalo Pires sufrió un esguince de rodilla y estuvo a punto de perderse la cita mundial. ¿Qué podes decir al respecto?

- En mi caso Gonzalo es un hermano que me dio el futsal, apenas se lesionó todos nos preocupamos y sin embargo le dimos ánimos para que no se venga abajo, es un gran jugador, personal y sobre todo luchador. El último gol en la final ni él sabe con qué la metió, supuestamente es con la panza y en mi opinión no fue así, hubo algo más (risas).

- ¿Dónde estuvo la clave para que ocho jugadores, además del principal ayudante de campo de Avveduto fueran mendocinos?

- Hace un tiempo largo los dirigentes están haciendo un gran papel y jugando un rol importante, ellos fueron fundamentales y luego todos los clubes por tener infraestructura adecuadas y que todos quieran practicar la disciplina es por algo, no es casualidad que haya muchos clubes nuevos con gran cantidad de jugadores en sus filas.

"El grupo estuvo unido siempre... ¿Por qué? Porque todos tirábamos para adelante y tenemos una buena relación entre todos, en las concentraciones, en el micro camino a los entrenamientos o yendo a los compromisos".

- ¿Qué mensaje le podés dejar a los que están arrancando a practicar la disciplina?

- Que nunca hay que bajar los brazos y luchar por sus sueños, todos tenemos miedo a la derrota ahí hay que hacerse fuerte de la cabeza y saber que siempre hay revancha. Por otro lado también hay que ser buena persona y humilde, en nuestro caso que salimos campeones no nos tendremos que creer agrandados, porque estudiamos, trabajamos o salimos a la calle y tendremos que ser cálido con todo el mundo.

Una de sus máximas experiencias fue enfrentar a Ronaldinho y lo tuvo en la vereda de enfrente al astro brasileño: "Me tocó hacerle marcación, obviamente hubo alguna que otra patadita (risas) y no me pude traer su camiseta de recuerdo, si una firma suya, pasa que donde iba él tenía muchas personas a su alrededor".

-¿Tenés definido tu fúturo o todavía es incierto?

-Por el momento no tengo definido que voy hacer, tengo que volver a Italia para volver a mi institución que ascendió recientemente y hasta el momento me entrenó en Cementista hasta que me definida. Antes del mundial me mandaron dos ofertas de España y la tuve que rechazar porque no me dejaban participar de la Copa del Mundo.