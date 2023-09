Tercer día de la Copa América de Futsal Femenino: Colombia casi clasificada a semi finales

Primer partido: Ecuador vs Venezuela.

Un partido importante para ambos combinados ya que Ecuador necesitada de ganar para poder tener chances de clasificar ya que perdió sus dos primeros partidos, y por el lado de la vino tinto queriendo la victoria que la deje tranquila de clasificar a la instancia de eliminación ya que ganó su primer encuentro contra Bolivia y perdió su segundo frente a Brasil.

El encuentro empezó con una Venezuela dando los tiempos del partido, con Francheska distribuyendo el juego y con Génesis Vegas aguantando la presión de las defensoras ecuatorianas.

El primer tanto llegó para Ecuador con una contra letal que se manejaron muy bien y solo tuvieron que empujarla ya que fueron 3 versus una defensora y la arquera.

Pero la ventaja le duraría poco a la tricolor ya que Venezuela respondió rápido y con un tanto de Yilvi Conde empataría el encuentro, y a los dos minutos daría vuelta el resultado con el gol de Yahuelmi Veloz desde una pelota parada.

Al descanso se fue Venezuela con más confianza por dar vuelta el resultado y ganando desde el juego, con más precisión en los pases y logrando más chances claras.

Para la segunda parte fue más para la vino tinto que no bajaría el pie del acelerador, haciendo 2 goles más en los primeros 5 minutos de la segunda mitad, los tantos los hicieron Génesis Vegas y Francheska Palencia. Luego de esto el juego entró en una fase de juego pasivo, pareciera que Ecuador no tenía ánimos de buscar el empate ya que se vieron muy superadas, y Venezuela ya estaba tranquila con la victoria asique el encuentro finalizó de esa manera.

Gran victoria de Venezuela sobre Ecuador. Fuente: Conmebol

Segundo partido: Bolivia vs Paraguay.

El segundo encuentro de esta jornada se disputaba entre dos selecciones disparejas, por un lado la albirroja que ganó su primer partido y con la confianza plena, pero por el otro lado Bolivia, que perdió su primer partido no esperaba mucho pero la esperanza de clasificar siempre esta presente.

El principio del juego se dio cómo se esperaba, con Paraguay teniendo la pelota y atacando, pero una Bolivia solida desde lo defensivo y con poderío para el contraataque. Pero el primer gol fue de una jugada preparada que dejó dislocada a la defensa boliviana y cambiaría por gol la jugadora número 9 de Paraguay. El segundo gol se dio de una manera similar pero esta vez fue de jugada rápida al minuto y medio del primer tanto.

Al descanso, Paraguay se fue dos goles arriba y con la tranquilidad de poder dominar el juego sobre gran parte del primer tiempo, preocupación desde el lado boliviano que saben que si pierden tienen un pie afuera del torneo.

Comenzando el segundo tiempo, no cambió mucho a lo que se vio en la primera parte. Salvo por el hecho que Bolivia fue más agresiva al atacar en búsqueda del primer gol, tanto que no logró llegar y las esperanzas fueron disminuyendo. Y disminuyeron más aún cuando Paraguay anotó el tercer gol y liquidó el encuentro finalmente. Gran victoria para la albirroja que se pone a instancias nada más de poder lograr el pase a ronda de eliminación final. Mira la victoria de Paraguay acá.

Tercer partido: Perú vs Chile.

Dos selecciones que llegan muy tocadas, ambas con derrotas en sus dos primeras apariciones y necesitadas de una victoria urgente para clasificar y poder remontar desde lo anímico principalmente.

El juego comenzó y las dos selecciones se peleaban por la disputa de la pelota pero con un Perú que intentaba más, pero la ventaja la tenía Chile ya que la defensa es su punto más fuerte que cómo se vio con Uruguay y Argentina. Se le hace muy difícil poder entrar a la roja por su manera de defender 1 a 1 a las jugadoras y cuando reciben la pelota, rápidamente sale otra jugadora a marcar logrando así el 2 a 1 que termina por devolver la pelota hacía atrás o perderla finalmente. Y en una de esas pérdidas llegó el tanto chileno a los 6 minutos del primer tiempo, con una contra letal que le dio el 1 a 0.

Pero rápidamente Perú contestaría con un derechazo desde casi mitad de cancha la cual a la arquera chile a se le hizo imposible parar, empatando el partido. A un minuto del descanso Chile volvería a ponerse por delante en el marcador y dejando algo de aire a todo el equipo.

Ya en el segundo tiempo se notó que Perú quiso salir a buscarlo por la presión alta y con la agresividad con la que atacaban, de esta manera pudieron lograr nuevamente el empate y la paridad del 2 a 2, en un partido muy picante y muy tenso para ambas selecciones. Pero finalmente lo ganaría Chile a tan solo 3 minutos de que termine el partido.

Gran victoria para las chilenas, que sus dos primeras apariciones fueron algo engañosas desde el resultado ya que hicieron buenos partidos pero lo perdieron por detalles, aquí en cambio pudieron sacarlo adelante y estar con chances de clasificar aún.

Un partido muy trabado entre Perú y Paraguay que la albirroja sacó adelante de la mejor manera. Fuente: Conmebol

Cuarto partido: Colombia vs Uruguay.

Ambas selecciones llegan muy bien desde lo anímico, pero con una Colombia un poco más confiada por su superioridad técnica, pero las charruas estaban confiadas de poder sacarlo adelante a su manera. Con una Ferrari que jugó muy bien con Chile y se encaraba para ser la figura del equipo.

El partido comenzó y con la cafetera dominando el partido, durmiendo a Uruguay en el segundo minuto de partido, dónde Angely Camargo le dio un zurdazo que se le escapó de las manos a la arquera uruguaya y pondría el 1 a 0. El partido estaba volcado para la cafetera pero las uruguayas trataban de no ceder en ningún momento, lo cual daba un partido muy disputado en lo físico.

Sobre el final del primer tiempo, Uruguay casi festeja el empate pero el palo le dijo que no a las charruas y luego de eso no se pudo lograr mucho más.

El segundo tiempo en cambio fue mucho más para las uruguayas pero sin lograr el grito de gol, tuvieron que probar de todas las formas y aun así no se llegó. Pero con una mala fortuna terminaron recibiendo el segundo, esta vez fue de Danna Rodríguez, desde el tiro de esquina y una buena jugada preparada que la misma Camargo dejaría pasar así Rodríguez tiraría.

Recordemos que mañana se van a jugar 4 partidos, todos en el micro estadio Malvinas Argentinas: A partir de las 14:00 Paraguay se va a estar enfrentando a Venezuela. Bolivia irá en busqueda de todo frente a la poderosa Brasil desde las 16:00. El tercer partido vendrá de la mano de Colombia y Chile a las 18:00. Y la jornada la cerrará la anfitriona, Argentina se va a medir con Uruguay a partir de las 20:00.