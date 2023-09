Argentina y Venezuela se cruzarán en semis de la Copa América de Futsal Femenino

Primer partido: Bolivia vs Ecuador.

Un primer encuentro quizás poco entretenido ya que ambas selecciones están matemáticamente eliminadas por sus derrotas en días anteriores, pero desde el juego se notó que todo eso no importaba ya que dejaron todo en la cancha. Para el principio del juego la pelota fue para Ecuador que encontró más los espacios de una Bolivia que parecía estar descolocada y no podía funcionar en el ataque, así llegó el primer gol de Ecuador a los 6 minutos de partidos. Donde con una jugada preparada desde el corner la número “13” López disparó desde fuera del área y la arquera boliviana nada podría hacer. Pero esto hizo que las jugadoras de Bolivia se den cuenta de esto y comiencen a atacar más y entren en confianza.

Lo que sería algo positivo ya que para los 10 minutos de partido empataría el partido y tan solo 2 minutos después lo daría vuelta. El juego luego de eso se entraría en una faseta más calma desde las llegadas, pero muy trabado en el medio con muchas disputas y varias faltas de ambos lados. Así terminaría el primer tiempo en favor a Bolivia.

Para el segundo, Ecuador entró con todo para ganarlo, pero esta vez la defensa de Bolivia daría sus frutos ya que pudo aguantar ese momento avasallante de la tricolor y hasta pudo meter un gol más para poner el 3 a 1 parcial. Esto le dio un poco de aire a las jugadoras bolivianas que estaban ya exhaustas. Pero en ese aire llegó el tanto para descontar desde Ecuador, pero el encuentro ya llegaba a su fin y el resultado no se movió. Victoria para Bolivia que al menos pudo sumar una victoria en su aparición en este torneo.

Segundo partido: Brasil vs Paraguay.

Un segundo partido en el que Brasil ya clasificada, buscaba la victoria que la deje primera de grupo y cómoda para esperar al rival de semifinales, por el otro lado Paraguay que buscaba el triunfo para poder sacarle la plaza a Venezuela que le faltaba un partido aún.

El inicio del partido como era esperado, con Brasil yendo al ataque en todo momento y los goles no tardaron en caer.

Los dos primeros goles llegaron a los 5 minutos de partido, tantos que hicieron Tampa y Emilly, la superioridad de la verdeamarelha es muy notable y las paraguayas poco podían hacer para anotar por más esfuerzos que hagan.

Para los 15 minutos del primer tiempo el encuentro se encontraba 4 a 0 y por cómo se jugaba parecía que no iba a terminar así.

Al descanso terminó 4 a 0 a favor de la verdeamarelha y cuando comenzó el segundo tiempo se volvió a ver lo mismo que los 3 partidos anteriores. Brasil yendo al ataque completamente y sin tener que hacer mucho llegaban los goles en promedio cada 3 minutos. Para los 10 minutos de la segunda parte llegaría el 5 y 6 a 0. Ya Paraguay estaba resignada y casi no atacaba mientras que Brasil seguía yendo y yendo cóno si estuviese empatado el empatado. Y los dos goles finales caerían sobre los dos minutos finales, el 7 y 8 a 0 fueron de jugadas similares donde Luciléia y Camila definirían desde el tiro el medio. Con este triunfo Brasil se colocó en la primera plaza del grupo “B” dónde se va a enfrentar con el segundo puesto del grupo “A” (luego se definiría y sería Colombia).

Luego del encuentro pudimos charlar con Amandinha, la mejor jugadora de fútbol sala del mundo, esto nos contó:

-Bueno una gran victoria que les da la clasificación a semifinales, ¿Qué nos podes contar sobre esto? -"Si, es que Brasil tiene una gran selección y a nivel historia dentro del fútbol sala... Tenemos grandes atletas que están por todo el mundo y siempre estamos intentando elevar el futsal sudamericano para el mundo... Brasil no es hexacampeón por nada, entrena mucho, trabaja mucho y creo que entregamos todo en cada partido y este no iba a ser la excepción, creemos que la mejor manera de respetar al rival es no dejar de jugar en ningún momento". -De los siete torneos ganaron seis, ahora se da en Argentina y con una anfitriona más fuerte, ¿Ustedes esperan una final Brasil vs Argentina? -"Claro que sí que hay un sabor especial Argentina es nuestro principal rival de toda la vida, así cómo para ellas es especial ganar en Brasil, para nosotras es hacerlo aquí... Pero para mí independiente de eso, Brasil en cualquier competición que entra es favorita por todo lo que a logrado en su historia y es una competición diferente ya que el futsal esta creciendo mucho durante los últimos años, todas las selecciones en todo el mundo están mejor, trabajando y dando todo su poder para las chicas y tener la estructura necesaria para llegar aquí y dar su mejor versión... Creo que va a ser una de las mejores definiciones de la Copa América que ya jugamos en nuestra vida". -Ahora viene Colombia que perdió con Argentina pero jugó muy bien en sus dos primeras apariciones, ¿Cómo lo ven al rival? -"Si, ahora viene Colombia que no va a ser un partido fácil... Colombia nos conoce a nosotras, nosotras conocemos a Colombia, ya enseñamos hoy cómo vamos a jugar independientemente del rival vamos a jugar de nuestra manera, de nuestro forma, tenemos una forma de jugar e independiente del rival vamos a dar el 100% de nuestro poder para lograr la victoria y pasar a la final".

Festejo de Brasil luego de golear a Paraguay. Fuente: Conmebol

Tercer partido: Perú vs Uruguay.

Una Perú ya eliminada de la competición quería sacarle las chances a una Uruguay que de ganar y si perdía Colombia tenía la posibilidad de clasificar a las instancias finales, pero para esto tenía que golear para poder tener mejor diferencia de gol.

El inicio del juego fue para Uruguay que dominaba la pelota y los tiempos, mientras que Perú se defendía y acechaba para el contra ataque. Esta táctica le funcionó a Perú ya que tras dos jugadas prácticamente iguales a los 5 minutos de partido se encontraba 2 a 0. Pero finalmente la celeste reaccionaría y con dos goles de Ferrari empataría el partido sobre los 10 del primer tiempo. Con este 2 a 2, Uruguay pondría una delantera más efectiva y para el descanso del partido se iría 4 a 2 arriba en el marcador, Perú trataría de jugar de igual a igual, pero terminó por salir perdiendo en este intercambio de golpes ya que para los 5 minutos de la segunda mitad el juego se encontraba 7 a 2 para la celeste que ya se estaba encaminando cómodamente para la victoria y la chance de clasificar a semifinales. Aunque Perú descontó y puso el partido 7 a 5, la celeste estaba confiada y en los últimos 4 minutos haría los 3 goles finales para la victoria total de 10 a 5, en lo que fue un gran partido donde ambas selecciones buscaron de principio a fin. Pero la celeste finalmente se quedó con el encuentro por buenas acciones individuales y buen manejo del balón. (Aunque finalmente no clasificaría por diferencia de gol con Colombia). Mira el resumen del partido acá.

Cuarto partido: Argentina vs Colombia.

El plato fuerte de la noche se daría de la mano de la albiceleste y la cafetera que ambas trataban de pelear por esa primera plaza con tal de no enfrentarse con Brasil en semifinales, el encuentro empezó y Argentina tenía más la pelota, pero la presión de Colombia era muy fuerte. Tanto que debido a las faltas llegaría a la quinta y Argentina tendría la posibilidad desde el tiro penal que la “gringa” Florentin no fallaría para poner el 1 a 0 y que el micro estadio “Islas Malvinas” se venga abajo. Con la confianza hasta arriba la albiceleste salió a buscar el segundo que no tardaría en llegar y esta vez vendría de Silvina Nava, la número “3” que también le marcó a Ecuador puso el 2 a 0 y le dio algo de aire a la Selección Nacional. Al descanso se iría de esa manera, con superioridad Argentina, pero desde el lado de la cafetera no perdían la fe que desde una contra o pelota parada poder marcarle al arco de Luciana Allera. Luego de varias jugadas, Anita Ontiveros sacaría un derechazo infernal para poner el 3 a 0 en lo que fue uno de los mejores goles de la fase de grupos, con este resultado se fue al descanso la selección.

Desde el inicio del segundo tiempo hasta los 5 minutos la pelota sería de Colombia, que sin llegar tanto empezaba a llenarse de confianza para poder descontar, tanto que finalmente caería desde su arquera, con un tiro desde la mitad de cancha que Allera no podría frenar.

Pero la satisfacción le duraría poco a Colombia ya que a los dos minutos la selección volvería a marcar y esta vez el 4 a 1 que dejaba mucho más confiada a las jugadoras que estaban a 2 minutos de terminar primeras de grupo. Finalmente, el partido terminó y con esto la clasificación para ambas selecciones a semifinales.

Festejo de Argentina para pasar cómo primera de grupo. Fuente: Conmebol

Recordemos que mañana no habrá partidos ya que será el día de descanso para las selecciones clasificadas y el sábado serán las semifinales y el partido por el séptimo puesto. A las 14:00 será el primer encuentro entre las dos últimas selecciones de cada grupo, en este caso será Perú vs Ecuador. A las 16:00 se dará el encuentro entre las dos ante últimas, Chile y Bolivia serán las encargadas de este encuentro. A las 18:00 se dará la primer semifinal de esta Copa América de Futsal Femenino, dónde la anfitriona, Argentina, se medirá con Venezuela. las encargadas del último espectáculo del día serán Brasil y Colombia desde las 20:00h.