Día número dos de la Copa América de Futsal Femenino

Primer partido: Paraguay vs Ecuador.

Un primer partido muy disparejo, con superioridad para Paraguay dónde pudo abrir la ventaja rápidamente. Con una Roncero muy rápida y distribuyendo el juego de manera pareja y completa, la albirroja fue superior desde el primer momento dónde las ecuatorianas no encontraban el funcionamiento y se terminaron chocando con una pared. Desde el lado de Ecuador, Vallejos fue la que más intentó. Por esta superioridad avasallante, al descanso del partido Paraguay se fue arriba por 4 a 2 por la rapidez en la que la albirroja fue al contragolpe de manera letal.

Ya en el segundo tiempo Ecuador no pudo encontrar su manera de poder remontar y Paraguay si entendió hacer lo suyo, por esto para los 10 minutos ya el partido se encontraba 6 a 2, Ecuador dos minutos más tarde descontó, pero rápidamente les volvieron a marcar para poner el 7 a 3 parcial.

Arévalo finalmente hizo el octavo gol para Paraguay y le dio la victoria a la albirroja. La gran figura de Paraguay fue Paola Benítez con tres goles y su hermana gemela Morena que hiso un gol más.

Festejo del gol de Paraguay en el 4 a 2 a Ecuador. Fuente: Conmebol

Segundo partido: Venezuela vs Brasil.

En este segundo partido se enfrentan dos selecciones fuertes que ganaron sus dos primeros partidos, la vino tinto frente a Bolivia por 4 a 1 y la verdeamarelha hiso lo propio aplastando a Ecuador por 13 a 1.

El inicio del partido fue con una Brasil yendo al frente con todo lo que tenía. Con una Emily fuerte desde lo físico y una Dinha que manejaba todos los tiempos de la amarelha.

El primer tanto llegó para Brasil de la mano de Vanin con un derechazo que se le escapó a Marinel y entró por el palo derecho.

El segundo fue 2 minutos más tarde y lo convirtió Camila con un sutil tiro por la derecha. A los 10 minutos de partido Brasil se encontraba 2 a 0. El tercer tanto fue para Emilly tras una recuperación propia que pudo pasarse a la defensora y cruzar el tiro. Para los 17 minutos del primer tiempo llegaría el cuarto gol de la mano de Tampa. Y ya sobre el final del primer tiempo Livia pondría el 5 a 0 parcial a favor de la verdeamarelha. Ya en el segundo tiempo, Brasil estuvo un poco más controlada desde el juego por Venezuela, quién trató de dominar el juego en los primeros 5 minutos, pero no llegó a mucho y Brasil de contragolpe puso el 6 a 0, esta vez lo hizo Luciléia. Sobre el final del partido, Venezuela siguió tratando de buscarlo, presionando y siendo constantes pero la solidez defensiva de Brasil lo aguantó de la mejor manera, y a los 17 minutos del segundo tiempo Vanin pondría el séptimo gol para la amarelha y sellar la goleada ante Venezuela. Luego del partido, desde Vavel pudimos charlar con Bianca, arquera de la selección de Brasil y esto nos contó sobre el encuentro:

-Bueno Bianca, recibiste un gol en 2 partidos ¿Esto es por fortaleza de la defensa o por algo individual? -"Si es más que nada un buen rendimiento de la defensa del equipo que logró frenar los ataques rivales y a mi cuando me tocó responder creo que lo hice de la mejor manera en lo posible". -Por otro lado, están a un partido de clasificar a fase final ¿Cómo se preparan para esto? -"Primero que sabíamos que somos candidatas al título porque Brasil siempre lo es, pero no sabíamos que estos dos primeros partidos se iban a dar de esta manera, con esta goleada pero aun así seguimos preparándonos para dar nuestra mejor versión".

Tercer partido: Colombia vs Perú.

Colombia empezó de manera muy insistente y con una presión alta, fruto de esto fue a los 2 minutos de partido con un golazo de la jugadora número “10” Dana Rodríguez, que entró al ángulo izquierdo, luego del gol Perú reaccionó y propuso mucho más, teniendo la pelota y manejando los tiempos, pero no pudo llegar al grito. Cosa que si hizo nuevamente Colombia a los 12 del segundo tiempo con la jugadora número “4” Ramírez.

Hasta este punto, la cafetera fue de menos a más y empezó a dominar el partido, con jugadas claves que pasaron muy cerca de los 3 postes. Desde el lado de Perú, Muñoz fue quien trató más de hacer jugar el equipo y la más aguerrida en la defensa, pero el poderío de las colombianas fue aún mayor.

Para los 16 minutos del primer tiempo, llegaría el tercer gol de Colombia, ya siendo goleada y a este punto pareciera que Perú no reacciona, con la dura derrota de ayer y con esta derrota parcial deja muy complicada a la selección de cara a la clasificación para la fase de eliminación directa.

Al descanso Colombia se fue más tranquilo ya que el 3 a 0 en el primer tiempo lo dejó cauto, pero la real tranquilidad se la genera la superioridad que tiene desde lo futbolístico. Ya que Perú no pudo entenderse y esta con problemas serios de juego y al momento de atacar, debe mejorar esto en el próximo partido para no volverse a sus casas antes de tiempo. El tanto de Colombia no tardó en caer y a los 4 minutos de la segunda parte cayó tanto cómo el cuarto como el quinto gol, se lo ve muy complicado a Perú para poder remontar el resultado pero todavía tiene chances. Para los 6 minutos del segundo tiempo llegaría el sexto tanto de la cafetera, el gol llegaría de parte de Merlín Salcedo, la capitana del equipo.

Camargo pondría el séptimo gol para Colombia, después de eso, con el correr del tiempo el partido fue apagándose un poco, con Perú ya resignada casi y con la cafetera que se sentía cómoda con el resultado y no buscó tanto los goles cómo si en la primera parte. El octavo gol para Colombia cayó a los 18 del segundo tiempo, el tanto lo hizo nuevamente la capitana Merlín Salcedo. Una gran victoria para Colombia en su debut en esta Copa América, con grandes chances de medirse de buena manera y pelear este torneo hasta el final.

Cuarto partido: Chile vs Argentina.

Argentina llega confiada a este partido luego de golear por 11 a 0 a Perú y demostrar que es candidata al título, en cambio, Chile necesita ganar si o si para poder remontar la dura derrota de ayer con Uruguay por 1 a 0.

El partido comenzó muy trabado, pero con Argentina dominando desde el juego y con la pelota, probando tirar, pero Chile se defendía muy bien en un inicio. Luego de los primeros 10 el partido siguió de la misma manera, ya que Chile se defiende muy bien y hace marca personal a cada una de las jugadoras argentinas, es su mejor versión.

A los 17 minutos del primer timpo, Argentina tuvo que pedir tiempo fuera porque al equipo le faltaba continuidad, pero más que por falencias propias era más por las virtudes en defensa de la roja, que seguían marcando de muy buena forma.

Llegado el final del primer tiempo, Argentina y Chile empatan 0 a 0 en un partido muy parejo y trabado, es necesario un gol para destrabar el partido y que haya más lugares, de lo mejor de la albiceleste fue Karina Núñez quien fue la que más llegadas tuvo pero sin la suficiente fortuna mientras que Giselle Piamonte se la notó muy incómoda como para mostrar su buen juego.

En el segundo tiempo el gol se hizo desear pero finalmente llegó a los 6 minutos, con una jugada preparada en un tiro libre que Karina Núñez finalizó con un derechazo que la arquera chilena no pudo aguantar. Luego de 3 minutos el gol volvería a florecer para la celeste y blanca y nuevamente lo volvió a hacer Karina Núñez, la gran figura de este partido hasta ahora.

Silvina Nava en la victoria de Argentina con Chile. Fuente: Conmebol

Mañana se jugarán los siguientes partidos:

Ecuador vs Venezuela a las 14:00h.

Paraguay vs Bolivia a las 16:00h.

Perú vs Chile a las 18:00h.

Colombia vs Uruguay a las 20:00h.

Todos los partidos se jugarán en el micro estadio Islas Malvinas.