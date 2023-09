Primer día en la Copa América de Futsal Femenino

Primer partido: Venezuela vs Bolivia.

La vino tinto goleó a Bolivia por 4 a 1, en un partido que fue muy disputado desde lo físico pero con una amplia superioridad desde lo fútbolistico por parte de las vencedoras.

El comienzo del torneo fue con un interesante primer encuentro entre dos selecciones que quizás no son lo más fuerte del continente, pero aún así mostraron un gran desarrollo y buen juego del balón.

Al primer minuto de juego la arquera de Venezuela salió de forma brusca y se ganó la amonestación. Dejando a la vino tinto condicionada desde el inicio.

El primer tanto llego a los 5 minutos del primer tiempo de la mano de Yahuelmi Veloz con un zurdazo de casi mitad de cancha.

A los 14 minutos del primer tiempo llegaría el 2 a 0 por parte de Venezuela, está vez el tanto lo anotaría la “9” Francheska Palencia.

En este primer tiempo la pelota la tuvo más Bolivia pero al contraataque Venezuela fue letal. La figura hasta el momento fue la jugadora número 13 de Venezuela, Génesis Vegas. Quien supo ordenar al equipo y distribuir el juego para salir en velocidad y sorprender al rival.

El tercero llegó a los 2 minutos de comenzado el segundo tiempo, la vino tinto salió decidida a liquidar el partido y la número 7 Daniela Rodríguez selló el tercer tanto.

El gol de Bolivia llegaría a los 12 minutos del segundo tiempo de la mano de la "9" Ticona.

Y para sellar la goleada la número 13 Génesis Vegas anotaría el cuarto para Venezuela y así cerró la goleada el conjunto vino tinto.

Desde Vavel pudimos charlar con Génesis Vegas luego del partido y esto nos contó:

-¿Qué sensaciones les dejó este partido? -"Bueno bastantes contentas la verdad, por el poco tiempo con el que llegamos y por el poco tiempo que lleva el cuerpo técnico pero nada se logró el resultado que es lo más importante". -Mañana les toca probablemente el partido más difícil de esta fase de grupos contra Brasil, ¿Cómo lo vienen preparando? -"Sabemos que es un rival bastante fuerte pero ya pasamos la página de Bolivia y ahora toca enfrentarnos a Brasil, ver cómo se da el partido y a medida de cómo se vaya dando ahí vamos viendo". -¿Cuáles son las expectativas para este torneo? -"Las expectativas son muy altas, llegar al top final o las instancias finales sería un anhelo muy grande y nada será también ver el día a día los partidos que se vayan dando para afrontarlo con mucha responsabilidad". Carla López y Daniela Rodríguez en el festejo del gol ante Bolivia. Fuente: Conmebol

Segundo partido: Brasil vs Ecuador.

Brasil goleó a Ecuador por 13 a 1 y se afirma cómo la máxima candidata a llevarse el título por séptima vez.

Ecuador puso todo al frente para enfrentarse a la mejor selección de este torneo, la vigente campeona y las que más titulos tiene. Además cuenta con Amandinha que es la mejor jugadora de futsal del mundo.

El primer tanto llegaría para Brasil a los 7 minutos de juego de la primera parte, cuándo Amandinha desbordó por la banda y le sirvió el pase a Tampa que solo tuvo que empujar el balón.

A tan solo dos minutos después, Tampa le devolvería el favor a Amandinha cuándo repetirían la misma acción pero desde el otro costado del terreno.

El tercero de Brasil llegaría por una mala fortuna de la jugadora ecuatoriana Reyes que convirtió en propia puerta, cuando Amandinha pateó al arco y el rebote le pegó en el pie a la ecuatoriana y la pelota entró sola al arco.

El cuarto fue de Liva cuando Brasil estaba completamente volcada al ataque y queriendo terminar este partido lo antes posible, en 12 minutos del primer tiempo el partido ya se encontraba 4 a 0.

Ya el quinto gol lo anotó Diana con un golazo picándosela la arquera. El sexto llegó de la mano de Liva nuevamente, su segundo en cuenta personal. El séptimo gol fue de Jessika y el octavo de Luciléia.

Ya en el segundo tiempo fue mucho más tranquilo con una posesión pasiva de Brasil, el noveno gol fue de Diana a los 9 del segundo tiempo. Y Dinha a los 12 minutos pondría el decimo gol a favor de Brasil. Luana haría lo propio para poner el 11 a 0 a favor de la verdeamarelha y seguir afirmando quién es el país potencia en el continente. A los 17 minutos del segundo tiempo Tampa anotaría el 12 a 0 y el segundo en su cuenta personal.

A los 18 minutos del segundo tiempo Ecuador anotaría el gol del honor con un zurdazo de Fernández. Pero le duraría poco ya que sacando del medio Brasil llegó al 13-1 con Liva como autora.



Amalinha y Tampa en el festejo del gol para Brasil. Fuente: Conmebol

Tercer partido: Uruguay vs Chile.

En un primer tiempo muy cerrado Uruguay se impusó por 1-0 sobre la roja que tuvo varios intentos pero no llegaron a destino. Por el lado charrua estuvieron finos en las que tuvieron pero no lograron concretar más acciones. El gol para Urugay lo hizo Ferrari.

El segundo tiempo fue mucho más trabado y duro para ambas selecciones, la que trató de imponerse fue Chile con la tenencia de pelota y yendo a buscarlo durante toda la segunda parte pero no logró acertar al arco y el partido terminó 1 a 0 a favor de Uruguay.

Ferrari para el festejo de gol y darle la victoria a Uruguay sobre Chile. Fuente: Conmebol

Cuarto partido: Argentina vs Perú.

El partido más esperado por todos, el partido de la albiceleste frente a Perú, con un estadio colmado casi en su totalidad. Argentina salió a buscarlo desde un primer momento y el tanto llegaría a los 4 minutos de primer tiempo de la mano de Cecilia López, un partido que hasta los primeros 10 minutos estuvo muy trabado ya que Perú se trató de defender lo más posible y salir al contra ataque. El segundo gol de Argentina lo convirtió Silvina Nava luego de un corner que le cayó a los pies y con un derechazo cruzó la pelota al ángulo superior.

El tercer gol caería sobre los 11 minutos de la primera parte por parte de Mailen Romero tras una contra de la selección nacional. Argentina demuestra ser superior y que es candidata a quedarse con el torneo, la gente lo sabe y se hace notar en el Malvinas Argentinas. Así también hace firmar el partido cuando a los 14 minutos la albiceleste anotaría el cuarto gol de la mano de Luciana Natta tras una jugada de varios toques que Giselle Piamonte habilitaría a la propia Natta para que empuje el balón.

Terminado el primer tiempo se notó la superioridad de Argentina tanto en lo futbolístico cómo también en lo anímico, se lo nota con mucha confianza a la hora de tocar y jugar con el balón. En cambio, a Perú pareciera costarle mucho más y no logra entenderse dentro del terreno de juego.

Ya durante el segundo tiempo, la selección salió a presionar para terminar de aplastar a Perú y el tanto no tardaría en caer ya que a los 2 minutos del segundo tiempo, la capitana Karina Núñez pondría el 5 a 0 a favor de la albiceleste. Luego el juego entraría en una faceta más tranquila con una Perú ya resignada pero tratando de ir a buscar el gol, pero Argentina nuevamente llegaría al grito de la mano de Florentin y de Anita Ontiveros, las cuales le dieron el 6 y 7 a 0 para la selección nacional.

Y ya sobre el final del partido Mailen Romero puso el 8 a 0, se demostró durante los 40 minutos que Argentina junto a Brasil son las que dominan en este continente. A los 18 minutos del segundo tiempo Agostina Chiesa se encendería y se llevó por cuenta doble en menos de 30 segundos para anotar el 9 y 10 a 0 para la albiceleste. Finalmente el partido acabaría 11 a 0 para la selección nacional. Sobre los últimos 20 segundos Tamara Falconi atajaría un penal a favor de Argentina.

Luego del partido pudimos charlar con Alejandra Gimenez y esto nos contó:

-Primero que nada quería preguntarte por las sensaciones que les dejó este primer partido. -"Las sensaciones son muy buenas ya que se vieron reflejadas en el resultado y que nosotras hicimos un buen partido, se notó el trabajo que ya venimos haciendo hace varios meses y nos vamos contentas y bueno ahora hay que seguir con la cabeza fría para lo que viene". -¿Cómo se sienten para este torneo? ¿Están para pelearlo? -"Si si obvio, este torneo más que nada lo queremos ganar porque jugamos de local, con nuestra gente, nuestra familia y con todo, y ellos nos acompañan aun más y nada creo que somos candidatas a ganar la copa". -¿Esperaban este aliento de toda la hinchada? ¿Cómo se sintió dentro de la cancha? -"Si lo esperábamos pero no creímos que iba a venir tanta gente y nada es impresionante y creo que para todas es emocionante, estamos muy contentas y muy motivadas para lo que sigue, esperemos que la gente acompañe y venga cómo vino hoy".

​​​Mañana se van a disputar otros cuatro partidos: abre Ecuador y Paraguay a las 14:00h, luego van a jugar Brasil y Venezuela a partir de las 16:00h, el tercer encuentro será entre Perú y Colombia a las 18:00h y por último la Selección Argentina se medirá ante Chile a las 20:00h. Todos los partidos serán en el micro estadio Malvinas Argentinas.