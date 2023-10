Derrota para Argentina y Brasil es la Campeona de la Copa América de Futsal Femenino

La gran final: Argentina vs Brasil.

La salida fue un escenario inmejorable para la selección nacional, que con toda la gente a favor salió a tirarle todo el peso encima a una Brasil que parecía poco importarle ya que al momento de empezar el partido la verdeamarelha tenía la pelota y causaba más daño, con varias intervenciones de la arquera Luciana Allera, que fue clave en la mantención del 0 a 0 a los 10 minutos del primer tiempo, del lado argentino cada pelota recuperada se gritaba cómo un gol ya que se sabía la dificultad del partido desde un inicio. Lo malo de las jugadoras de la selección es que en un inicio parecían desconcentradas ya que forzaban errores poco forzados y sin necesidad. También al momento del salir al ataque se apuraban mucho y no podían lograr varios pases iguales, lo que terminó por caer en el gol de Brasil a los 12 minutos del primer tiempo. Con un tiro de esquina a la cabeza de Débora que lo convirtió en gol fácilmente para poner el 1 a 0. Sobre los 15 minutos del primer tiempo, Silvina Nava se perdió un mano a mano con Bianca, la arquera brasileña que le costó el empate a la selección. Y dos minutos más tarde Emilly, la 9 de Brasil tuvo un tiro en el palo. A este punto la final entró en la pica y el rose constante que a ninguna de las dos selecciones le conviene tener.

Ya en el entretiempo a la selección se la notó algo nerviosa y con varios errores no forzados, pero si logran remediar esas faltas pueden sacar adelante el partido sin problemas. La figura hasta ahora viene siendo Emilly en Brasil que fue la que más daño causó junto a Débora, del lado argentino lo mejor es la arquera Luciana Allera y Silvina Nava que pudo avanzar varias veces pero sin la fortuna del gol.

Ya en el segundo tiempo Brasil durmió a la selección y clavó el segundo gol a los 30 segundos de la segunda mitad, Amandinha pondría el 2 a 0 a favor de la verdeamarelha y se complica el sueño de la selección de salir campeona. Durante la mitad del segundo tiempo, la selección arriesgó mucho más y tuvo algunas chances claras cómo por ejemplo una donde Karina Núñez quedó mano a mano con la arquera Bianca, pero terminó impactando el el pecho de la número 1 brasileña. Para los 10 minutos del partido, la pelota es casi toda de Argentina pero no puede lograr mucho ya que las jugadoras brasileñas son muy cerradas al momento de defender. En este momento tendría que haber llegado el gol argentino para meterse en partido, pero hasta los 12 minutos nada ocurrió.

Finalmente tras unos 10 minutos de posesión de la albiceleste el tanto no llegó y la pelota la volvió a mantener Brasil, causando mucho más daño, a este punto la gran figura de la cancha es Luciana Allera, ya que sacó al menos 4 pelotas con chances claras de gol. A falta de 3 minutos para el final del encuentro la albiceleste empezó a jugar con arquero volante, la función la tuvo que cumplir Silvina Nava pero aún así tampoco pudieron lograr el gol. Sobre los segundos finales Karina Núñez tuvo dos chances pero no le quedaron lo suficientemente claras como para poder patear bien. El final del partido llegó y Brasil gritó campeona de la Copa América por séptima vez en ocho ocasiones.

Luego del partido pudimos charlar con alguna de las jugadoras argentinas que quisieron dar su visión. Pudimos charlar con "la tana" Florentín, Alejandra Giménez y con Luciana Allera.

-Bueno Luciana, hiciste un gran partido sacando varias pelotas claves ¿Más allá del resultado te vas satisfecha de lo que hicieron? -"Creo que hicimos una final cómo se tenía que jugar, salimos a jugarle de igual a igual a Brasil que ellas tienen un equipazo, nosotras también... Justamente los goles de ellas fueron por detalles y eso es lo que más bronca da, pero bueno son pasitos que se van dando y nada seguimos esperando más finales contra ellas". -Por otro lado, ¿Qué es lo próximo para vos en tu carrera? -"Bueno esto es la primera vez que lo cuento pero este es mi último año en la selección asique nada... Llevarme este premio más allá que no era el objetivo estoy muy contenta, duele pero bueno falta terminar el año y seguir acompañando de la manera que me toca". -Bueno "tana", una derrota un poco complicada por el rival pero con la gente se pudo amortiguar un poco el dolor, ¿Qué me podes contar de esto? -"Si la verdad que fue algo duro, estábamos deseando mucho esta copa, creo que hicimos una semana muy buena... Algo histórico que se marcó en la disciplina que para nosotras va a quedar siempre, obviamente que deseábamos levantar la copa pero bueno acá el fútbol es así y hoy no nos acompañó el resultado pero la verdad que nada que reprochar y nos vamos felices por el torneo que hicimos... A seguir trabajando para lo que viene". -¿Qué creen que les faltó para que se abra ese arco que parecía estar cerrado prácticamente? -"Yo creo que tuvimos llegadas claras así cómo las que tuvieron ellas, creo que el gol nos agarra en un momento bueno nuestro sobre todo el primero, el segundo bueno son circunstancias del partido... También sabemos que ellas son efectivas que las que les queda las van a convertir, a nosotras nos costó un poco más la finalización pero creo que le jugamos de igual a igual". -Bueno Ale, ¿Más allá del resultado que me podes contar de este encuentro? -"Yo creo que las sensaciones son buenas y que hicimos un gran partido que se noto adentro de la cancha, creo que hay que estar orgullosas de lo que logramos que no fue poco y el crecimiento que tuvimos de la copa pasada a ahora, pasaron cuatro años y creo que estamos para pelear en lo más alto". -¿Alguna vez habían vivido un partido con semejante cantidad de público que las alentara? -"Una vez habíamos estado en Parque Rocca cuándo se hizo ahí pero esto fue un montón, una locura, estamos muy contentas y agradecemos a toda la gente que vino y nos hizo el aguante".

Brasil campeona de la Copa América de Futsal. Fuente: Conmebol



Partido por el tercer puesto: Colombia vs Venezuela.

La pelea por el tercer lugar se la terminó llevando Colombia en una apasionante definición por penales, la cafetera empató por 7-6 tras empatar 0 a 0 en los 40’. Colombia fue más certera en tanda y logró este tercer puesto muy complicado en una Copa América en la que se fue subiendo más y más el nivel, por el otro lado, Venezuela también tuvo sus chances para ganarlo, pero no logró convertir y falló 3 penales en la definición y esto le costó el partido finalmente. Mientras tanto Colombia se conforma con esta tercera plaza la cuál le cae muy bien tras quedar en cuarto puesto en la edición anterior. Mira el resumen del partido acá.



Partido por el quinto puesto: Paraguay vs Uruguay.

Paraguay se quedó con el quinto puesto en el partido frente a Uruguay, una goleada por 5 a 2. Donde Paraguay fue muy superior durante momentos del juego dónde encontró los goles, pero Uruguay también tuvo sus momentos que desafortunadamente no encontró los huecos suficientes para que la pelota pueda entrar. Finalmente, Paraguay se quedó con el partido y el quinto puesto en un torneo dónde se creía que podía lograr algo más. Con derrotas con Brasil y Venezuela aunque le ganó a Bolivia y a Ecuador, la derrota con la vino tinto le costó más de lo que creían ya que estaban para semi finales y una hipotética final. Mira el resumen acá.