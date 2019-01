La lista de deseos de Angela Lee para 2019

La Campeona del Mundo de Peso Atomizado de ONE Women asumirá el desafío más grande de su carrera cuando aumente de peso para enfrentarse a 'The Panda' Xiong Jing Nan por su cinturón de peso paja. El concurso se llevará a cabo en el primer espectáculo histórico de The Home Of Martial Arts en Japón: ONE: A NEW ERA el 31 de marzo en el Ryogoku Kokugikan de Tokio.

El año pasado terminó con Lee solo compitiendo una vez en 2018, aunque esa fue una defensa exitosa de su cinturón de peso atómico contra Mei Yamaguchi en mayo. Desafortunadamente, las lesiones evitaron que Lee retrocediera a la jaula antes de que terminara el año, pero eso solo aumenta su motivación cuando se prepara para enfrentar el 2019 con un nivel de intensidad completamente nuevo.

Lo primero es lo primero, Lee tiene su enfrentamiento Campeón del Mundo contra Campeón del Mundo que se programó por primera vez para ONE: HEART OF THE LION en noviembre. En Tokio, Lee también compartirá el escenario con dos combates más en el Campeonato del Mundo, además de los debuts de Eddie Álvarez y Demetrious Johnson.

Por mucho que la reina de los 22 años de peso atomizado quería enfrentar a Xiong el año pasado, ella admite que está encantada de mostrar esta importante carta en su lugar. La oportunidad de convertirse en la primera mujer en tener dos títulos mundiales en ONE Championship también es algo con lo que Lee ha estado soñando durante algún tiempo.

La representante de Evolve sabe que ella tiene un desafío muy difícil por delante. Xiong es un destacado artista de nocauts y aportará una ventaja de tamaño y poder en su enfrentamiento. Aún así, Lee cree que tiene las habilidades y la determinación que tomará para hacer historia y convertirse en una doble campeona del mundo en su primera pelea en 2019.

Suponiendo que todo vaya bien el 31 de marzo, Lee no planea reducir la velocidad durante el resto del año. Si tiene la suerte de sentarse en la parte superior de las divisiones de peso paja y peso atom, promete que será una campeona del mundo activa que se enfrenta a todos los interesados ​​en todas las categorías de peso.

Lee sabe que ha perdido mucho tiempo debido a lesiones en el pasado, y nada la haría más feliz que hacer de 2019 el año más activo que haya tenido en su carrera.