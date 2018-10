Djokovic sigue a paso firme en Shanghai

Novak Djokovic (3°) y Marco Cecchinato (21°) se enfrentaron esta madrugada por los octavos de final del "China Open", en busca de un lugar en los cuartos del certamén asiático.

El partido comenzó con ambos en un gran nivel. Los 2 muy seguros a la hora de jugar y muy firmes con sus saques. Por lo tanto, ninguno podía sacar diferencia en el marcador. Hasta que, en el momento que se encontraban 3-3, el serbió logró quebrar el saque del italiano, para ponerse 4-3 arriba. Finalmente, fue Djokovic quién terminó quedándose con el primer set por 6/4, en 46 minutos de juego.

Ya en la segunda etapa, fue paliza total del actual 3 del mundo. El serbio no perdonó al tenista oriundo de Palermo y, en tan solo 25 minutos, se llevó el set por 6/0 y logró de esta manera un gran triunfo que lo deposita en los cuartos de final de Shanghai.

Repasá las mejores imágenes de la victoria de Novak Djokovic:

Sin embargo, el serbio no tendrá demasiado descanso. El festejo por la gran victoria conseguida hoy durará poco ya que, pasada la madrugada, estará midiéndose con el sudafricano Kevin Anderson (8°), quién viene de vencer al jóven griego Stefano Tsitsipas (15°) por 6/4 y 7/6 (1). De esta manera, será el noveno enfrentamiento entre Anderson y Djokovic y el tercero en esta temporada 2018 (final de Wimbledon y Laver Cup). El serbio lidera el historial por 6-2 y quiere seguir sacandole ventaja al experimentado sudafricano.

Así continúa la jornada el día de mañana:

Kyle Edmund vs Alexander Zverev (02:00 a.m)

Kevin Anderson vs Novak Djokovic (03:30 a.m)

Borna Coric vs Matthew Ebden (07:00 a.m.)

Roger Federer vs Kei Nishikori (08:30 a.m.)