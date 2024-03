Local: Ipatingão Horário: 19h30 Onde assistir: Premiere Tempo real: VAVEL Brasil

Barreal tem uma posição que acho que é a melhor para ele fazer o melhor desempenho possível e que tem que ver com jogar nessa posição de ala, que foi a que ele fez durante a temporada anterior em Estados Unidos. Ele foi uma figura de Cincinnati que jogava com essa estrutura muito parecida com a que a gente pretende fazer. Ele tem uma técnica e uma compreensão do jogo que pode fazer algumas outras funções e eu acho que ele pode trabalhar de meia perfil invertido, até que ele pode trabalhar como um volante na zona central da construção. E fazer com um perfil canhoto".

Por outro lado, a Raposa terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Kaiki, do meio-campista Japa e dos atacantes Gabriel Veron, Rafa Silva e Rafael Bilu, que ainda estão se recuperando de suas respectivas lesões no departamento médico.

Muriaé pertence à mesma região de Tombos e todos nós sabemos que a Zona da Mata tem um apelo voltado para o futebol do Rio de Janeiro. Já no Vale do Aço, o apelo é para o futebol mineiro. Isso afeta a expectativa de público".