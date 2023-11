Em nova derrota dos Clippers, Paul George reclama de arbitragem

Nesta quarta-feira (15), o Los Angeles Clippers voltou a perder e segue sem engrenar com seu super quarteto. A derrota da vez aconteceu para o Denver Nuggets em partida válida pela Copa da NBA. Após o jogo, Paul George, frustrado com o resultado, elogiou a atuação da equipe e criticou a atuação da arbitragem de maneira ríspida.

“Eu acho que jogamos muito bem, mas é duro quando são cinco contra oito. A principal adversidade que nós enfrentamos foram os três árbitros, pois eles fizeram um péssimo trabalho. No entanto, contra os atuais campeões, precisamos atuar ainda melhor para vencer. Há muitos pontos positivos a tirar de hoje, mas a arbitragem foi desastrosa”.

Paul George encerrou o jogo com 35 pontos anotados, sendo o cestinha em quadra, tendo 13-26 nos arremessos e 50% de aproveitamento. No entanto, para o ala-armador, os números poderiam ser ainda melhores, caso a arbitragem, na opinião dele, adotasse o mesmo critério para ambas as equipes.

"Cobrar cinco lances livres em um jogo como esse, para mim, foi um desrespeito. Afinal, eu fui atingido constantemente no braço em bandejas e arremessos de três pontos. Foi um trabalho muito ruim dos árbitros, mas temos que ser capazes de superar isso. Eles não estão lá para nos ajudar. Só poderiam, na verdade, usar os mesmos critérios para as marcações dos dois lados”.

Outro que ficou na bronca foi Tyronn Lue, técnico da equipe, que ficou revoltado no lance final da partida. Após o jogo, o comandante explicou sua insatisfação argumentando que a arbitragem demorou demais para autorizar a reposição de bola, o que possibilitou que a defesa do Denver Nuggets se preparasse para a jogada de ataque dos Clippers.

Não conseguimos cobrar o lateral rápido o bastante, para resumir. Nós queríamos dar a saída na hora, mas, por algum motivo, os árbitros seguraram a bola demais. E, por isso, Denver teve tempo para entender o que queríamos fazer. Nikola Jokic trocou logo para marcar o lateral e puderam fazer as trocas. Foi muito esperto da parte dele, mas não entendi a postura dos juízes”.

Copo meio cheio

Mesmo com a derrota para o atual campeão da NBA, o Los Angeles Clippers mostrou evolução, seu Big Three performou bem e mostrou que, se estiver bem organizado, poderá brigar por grandes objetivos na temporada.

Para se ter ideia, Paul George, Kawhi Leonard e James Harden combinaram para 71 pontos, mas não foi o suficiente para bater Nikola Jokic e seu duplo-duplo de 32 pontos e 16 rebotes. Porém, o balanço acaba ficando positivo ao analisar as últimas derrotas para Knicks, Nets, Mavericks, e principalmente, Grizzlies.

Falando sobre a boa atuação do time, Tyronn Lue admitiu a evolução, mas apontou alguns pontos que seguem vulneráveis no time.

“Nós precisamos melhorar nas rotações defensivas e em nosso entrosamento nas dobras de marcação, por exemplo. Ofensivamente, o nosso espaçamento e ritmo ainda podem melhorar. Mas acho que demos um passo na direção certa com essa atuação. Por isso, vamos analisar o que fizemos hoje e seguir em frente a partir daqui”,