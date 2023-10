Com Lillard, Antetokounmpo e Middleton, Bucks seguem como favorito na Divisão Central da NBA; confira detalhes

A NBA está de volta. O maior torneio de basquete do mundo recomeçou na última terça-feira (24), com jogos entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggers, e com Golden State Warriros encerrando o dia enfrentando o Phoenis Suns.

A liga é dividida em seis divisões e duas conferências, nas quais falaremos sobre as equipes do grupo central do Leste, que incluem o Chicago Bulls, o Cleveland Cavaliers, o Detroit Pistons, o Indiana Pacers e o Milwaukee Bucks.

Fora dos playoffs na última temporada, o Chicago Bulls busca retornar à pós-temporada. No mercado, a equipe não se moveu tanto como se imaginava. A equipe possui jogadores que podem conduzir a franquia para a segunda metade da temporada, como Zach LaVine e DeMar DeRozan e Nikola Vucevic

Elenco do Chicago Bulls: Henri Drell, Adama Sanogo, Max Heidegger, Onuralp Bitim, Julian Phillips, Coby White, Torrey Craig, Lonzo Ball, A. Drummond, Jevon Carter, Alex Caruso, Zach LaVine, Nikola Vusevic, D. DeRozan, Ayo Dosunmu, Carlik Jones, Dalen Terry, Quenton Jackson, Terry Taylor, Justin Lewis e P. Williams

Cleveland Cavaliers

Depois de cair no play-in na penúltima temporada, os Cavs estão progredindo. Na temporada passada, disputaram as primeiras colocações da Conferência Leste durante meses, mas acabaram caindo de rendimento devido às lesões de Jarrett Allen, Evan Mobley e Darius Garland. A equipe acabou sendo eliminada na primeira rodada dos playoffs pelo New York Knicks.

Para a atual temporada, o Cleveland Cavaliers não demonstrou grande ambição, e o elenco foi pouco reforçado, mantendo o quinteto titular com Garland, Mitchell, Okoro, Mobley e Allen.

Elenco do Cleveland Cavaliers: Pete Nance, Justin Powell, Max Struns, Sharif Cooper, Ty Jerome, Caris LeVert, Evan Mobley, Zhaire Smith, Sam Merrill, Tristan Thompson, Darius Garland, Ricky Rubio, Isaiah Mobley, Georges Niang, Emoni Bates, Damian Jones, Jarrett Allen, Dean Wade, Isaac Okoro, Craig Porter e Donovan Mitchell.

O Detroit segue a reconstrução, o famoso 'tank'. A equipe aposta em nomes mais jovens para a temporada, como Cade Cunningham e James Wiseman, este último sendo adquirido após ter sido escolhido na segunda posição geral do Draft. Bojan Bogdanovic e Joe Harris, jogadores mais veteranos, podem ajudar nos momentos mais importantes e decisivos.

Elenco do Detroit Pistons: Tosan Evboumwan, Ausar Thompson, Marcus Sasser, Malcolm Cazalon, Jalen Duren, Cade Cunningham, Jontay Porter, Monte Morris, Killian Hayes, Jared Rhoden, Zavier Simpson, Isaiah Livers, James Wiseman, Alec Burks, Stanley Umude, Jaden Ivey, Buddy Boeheim, Isaiah Stewart, Joe Harris, Marvin Bagley III, Bojan Bogdanovic.

Indiana Pacers

Os Pacers se movimentaram no mercado, mas com poucas adições para elevar o nível da equipe a um patamar de playoffs. O grande destaque continua sendo Myles Turner, que é um All-Star. Outras peças podem ser importantes ao longo dos jogos, como Tyrese Halliburton, Buddy Hield, Bruce Brown e Obi Toppin.

Elenco do Indiana Pacers:Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Obi Topin, Andrew Nembhard, Jarace Walker, Buddy Hield, TJ McConnell, Kendall Brown, Bruce Brown, Jordan Nwora, Isaiah Wong, Isaiah Jackson, Aaron Nesmith, Jalen Smith, Ben Sheppard, Daniel Theis, Myles Turner, Oscar Tshiebwe

Milwaukee Bucks

A equipe que conquistou recentemente o título da NBA continua sendo a favorita. O Milwaukee Bucks chega muito forte para a atual temporada. A equipe conseguiu a adição do astro e All-Star Damian Lillard para aumentar o poderio ofensivo, juntando-se a jogadores como Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo.

Os Bucks terminaram a última temporada na liderança da Conferência Leste, com 58 vitórias em 82 jogos, mas foram eliminados pelo Miami Heat na primeira rodada dos playoffs, sofrendo uma derrota por 4-1, com destaque para a atuação de Jimmy Butler.

Elenco do Milwaukee Bucks: Omari Moore, Jazian Gortman, Drew Timme, TyTy Washington, MarJon Beauchamp, Damian Lillard, Malik Beasley, Chris Livingston, Bobby Portis, Brook Lopez, Marques Bolden, Cameron Payne, AJ Green, Khris Middleton, Pat Connaughton, Lindell Wigginton, Robin Lopez, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Andre Jackson Jr, Jae Crowder