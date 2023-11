Lillard volta a enfrentar Blazers e classifica jogo como 'estranho'

O Milwaukee Bucks segue brigando pela lideança da Conferência Leste da NBA, após bater o Portland Trail Blazers em casa por 108 a 102. Damian Lillard, ex-Blazers, comentou sobre como é atuar diante da ex-equipe e classificou a ida o duelo como 'estranho'.

“Assim que entrei em quadra, eu vi muitos rostos familiares. Até pensei em aparecer no vestiário dos visitantes por um segundo e dar um oi, mas voltei atrás. Eu achei que era melhor assim, pois é uma situação diferente agora. Foi estranho quando vi todos dentro de quadra. Foi um sentimento estranho, certamente. Mas, quando a bola subiu, entrei no ritmo rápido e passou”, disse o armador.

“Eu pensei que ficaria mais ansioso, mas não foi bem assim. Acho que vou ter o choque mesmo quando voltar a Portland. Assim que entrar no ginásio, por exemplo, todas as lembranças vão voltar. Afinal, foram 11 anos. No entanto, hoje, parece mais com um jogo contra vários jogadores com quem já joguei um dia. Isso acontece muito nessa liga”, refletiu um dos maiores jogadores da história da franquia.

Lillard no jogo

No confronto diante do Portland Trail Blazers, Lillard foi o segundo maior pontuador. O armador anotou 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências no duelo. Apesar dos números, o armador teve baixo aproveitamento nos arremessos, com 33%.

Com a vitória, o Milwaukee Bucks alcançou o segundo triunfo consecutivo. Agora, a equipe liderada por Giannis Antetokounmpo possui 12 resultados positivos e cinco derrotas em 17 jogos disputados na temporada regular da NBA. Desta maneira, os Bucks ocupam a terceira posição na Conferência Leste, ficando atrás do Boston Celtics e do Orlando Magic.

História nos Blazers

Lillard foi draftado pelo Portland Trail Blazers em 2012. Na equipe de Oregon, o armador atuou em 769 partidas apenas na temporada regular, além de 61 duelos nos playoffs. Nos Blazers, foram sete participações no All-Star Game, uma vez no time ideal da liga e eleito novato do ano em 2013.