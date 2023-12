Detroit Pistons se aproxima de recorde histórico negativo na NBA

O Detroit Pistons continuam fazendo história na atual edição da NBA. Na última segunda-feira (11), a equipe foi derrotada em casa pelo Indiana Pacers por 131 a 123 e amargou a 20ª derrota consecutiva na liga, se aproximando do recorde histórico de derrotas da franquia em todas as edições do basquete norte-americano.

Atualmente com 20 jogos seguidos sendo derrotado, o Detroit Pistons se aproxima da marca entre 1979-80 e o início de 1980-81, quando sofreu 21 derrotas nesse período, chegando ao pior número da franquia na história da NBA.

"Por mais que essa derrota nos doa, e dói de uma maneira que você não seria capaz de acreditar, vejo muito crescimento. Estou encorajado por algumas das coisas que vimos esta noite. Só precisamos aproveitar as oportunidades. Ainda estamos aprendendo que tudo o que fazemos durante o jogo tem seu efeito no resultado final", disse o treinador dos Pistons.

Igualando o Houston Rockets

Com a 20ª derrota na última segunda-feira (11), o Detroit Pistons igualou a marca do Houston Rockets de 2020-21, que também sofreu 20 reveses e terminou a NBA com a pior campanha da liga, registrando apenas 17 vitórias em 72 partidas.

Pode piorar

O Detroit Pistons amarga a pior campanha da atual edição da NBA. A equipe venceu apenas dois dos jogos disputados. Dessa forma, é o principal favorito para conseguir a escolha número 1 no próximo Draft.

No entanto, a situação dos Pistons pode piorar. Isso porque a franquia de Detroit tem o terceiro pior ataque, com uma média de 109 pontos, superando apenas o Portland Trail Blazers e o Memphis Grizzlies. Além disso, detém a oitava pior defesa, com uma média de 119 sofridos por partida.