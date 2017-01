Netflix aproveita posse de Donald Trump e lança teaser de House of Cards

Kevin Spacey e Robin Wright em House of Cards (créditos:Netflix)

Aproveitando o dia da posse do 45º Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Netflix lançou o primeiro teaser da 5ª temporada da série House of Cards, intitulado "Nós Criamos o Terror". Confira:

O teaser bastante aguardado de House of Cards não mostra qualquer um dos personagens da série, protagonizada por Kevin Spacey e Robin Wright como Frank e Claire Underwood. Apenas a bandeira dos Estados Unidos tremulando enquanto um coral de crianças recita 'Pledge of Allegiance', o juramento à bandeira americana, que foi hasteada invertida em frente ao capitólio, o centro legislativo dos EUA.

De acordo com o site House of Cards Brasil, Segundo o código da bandeira dos Estados Unidos, “a bandeira nunca deve ser exibida com a união em baixo, exceto como sinal de terrível sofrimento em situações de extremo perigo para a vida ou a propriedade”. Hastear a bandeira ao contrário também é um código militar que significa que o território foi tomado pelo inimigo. Em outros contextos o ato é considerado deboche e desrespeito com a nação.

Além de Spacey e Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil, Paul Sparks e Joel Kinnaman completam o elenco de House of Cards, que estreia sua 5ª temporada dia 30 de maio na Netflix.

