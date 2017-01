Jogo New England Patriots vs Pittsburgh Steelers pela final da AFC ao vivo online (33-9)

Google Plus

3Q: Passe incompleto.

3Q: Ben Roethlisberger volta a arriscar mais e conecta passe longo para Sammy Coates.

TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS! COM TEMPO PARA LANÇAR, BRADY ACERTA PASSE PARA JULIAN EDELMAN NA ENDZONE. 33-9

3Q: Hogan não consegue a recepção. 3° descida.

3Q: CB William Gay freia ímpeto no jogo corrido.

3Q: No primeiro passe, Edelman consegue o first down e encosta na endzone.

3Q: FUMBLE! Eli Rodgers não segura a bola lançada por Big Ben. Posse de bola para os Patriots.

TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS! LEGARRETTE BLOUNT ADENTRA A ENDZONE CORRENDO DUAS JARDAS. 27-9

3Q: LeGarrette corre com apoio da linha ofensiva e para na linha de duas jardas.

3Q: Passe tranquilo de Brady para Chris Hogan. Patriots na redzone.

3Q: Outra 1° descida mal sucedida.

3Q: O FB Patrick Devlin tem recepção.

3Q: First down e mais que o necessário com Julian Edelman.

3Q: Passe completo. 3° descida.

3Q: Corrida sem sucesso. 2° descida.

3Q: Punt e Patriots começa a campanha na linha de 12 jardas.

3Q: Big play para o WR Darrius Heyward-Bey foi sem recepção.

3Q: Corrida de DeAngelo Williams. 2° descida.

3Q: Passe preciso de Big Ben para Antonio Brown.

3Q: First down com Eli Rodgers.

3Q: Williams volta a campo com duas jardas nesta jogada.

3Q: Stephen Gostkowski acerta field goal de 47 jardas. 20-9

3Q: Passe para fora de Brady para o WR Malcolm Mitchel

3Q: Dion Lewis para no LB James Harrison. 3° descida.

3Q: Passe de Tom Brady para mais uma recepção de Chris Hogan.

3Q: QB sneak. First down.

3Q: 3° descida.

3Q: Falta e down automático para os Patriots

3Q: Passe de Brady. 2° descida.

Números:

Ben Roethlisberger (PIT): 17/24, 140yds

Tom Brady (NE): 19/24, 222yds 2 TD

3Q: Punt na primeira campanha de Pittsburgh.

3Q: Vamos ao segundo tempo. Posse de bola para os Steelers. Visitanets começam na linha de 30 jardas.

Intervalo de New England 17-9 Pittsburgh.

2Q: WR Danny Amendola com descida.

2Q: Brady acerta para James White, porém com avanço curto.

2Q: 2° descida.

2Q: Chris Boswell acerta chute de 22 jardas e diminui a vantagem. 17-9

2Q: Sem chances. Eric Rowe marca o passe na terceira descida. O Pittsburgh vai para o field goal.

2Q: Defesa de New England para em duas descida e evita o touchdown até aqui.

2Q: Jessie James chega próximo a endzone. Falta uma jarda para o touchdown.

2Q: 3° descida.

2Q: Passe de Big Ben para WR Coby Hamilton na endzone não foi completado.

2Q: Eli Rodgers foi o alvo da vez. 2° descida.

2Q: O camisa 34 mais uma vez com outra recepção de descida.

2Q: Big Ben para Brown. 4 jardas.

2Q: First down com passe de Roethlisberger para DeAngelo Williams.

2Q: 2° descida.

2Q: Tom Brady chega a marca de 60 passes para touchdown em playoffs.

TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS! TOM BRADY LANÇA DE LONGE E ACHA MAIS UMA VEZ O WR CHRIS HOGAN. 17-6

2Q: O recebedor está demais. Chris Hogan recebe o sexto passe na partida. Firts down.

2Q: Tackle atrás da linha de scrimmage.

2Q: CB Artie Burns derruba Chris Hogan. 2° descida.

2Q: Julian Edelman! WR recebe e avança na descida.

2Q: Pressão em Brady. 3° descida.

2Q: Brady tenta Chris Hogan mais uma vez, mas a conexão foi errada.

2Q: Brady acerta passe para o TE Martelus Bennett.

2Q: Big Ben agora, com 4512 jardas, é o sexto quarterback com maior número de jardas da pós temporada, ultrapassando o lendário QB dos Dolphins, Dan Marino.

TOUCHDOWN PITTSBURGH STEELERS! DE ANGELO WILLIAMS CORRE SETE JARDAS POR DENTRO E ANOTA OS PRIMEIROS PONTOS DOS VISITANTES. 10-6.

2Q: 3° descida próxima do first down.

2Q: 2° descida.

2Q: Corrida pelo meio e first down.

2Q: Eli Rodgers mais uma vez sendo chamado para o jogo. Passe completado e 2° descida.

2Q: Passe do camisa 7 para Antonio Brown, aparecendo no jogo.

2Q: Williams mais uma vez acionado, agora rompendo a barreira e mais um first down.

1Q: Fim do primeiro quarto. New England 10-0 Pittsburgh.

1Q: Passe lateral. 3° para 1.

1Q: Foi a vez do RB DeAngelo Williams, mas o jogador consegue apenas uma jarda.

1Q: First down Pittsburgh após passe de Big Ben para WR Eli Rodgers.

1Q: Bell para na linha defensiva. 3° descida.

1Q: Passe errado.

1Q: Pittsburgh retorna até a linha de 16 jardas.

TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS! PASSE DE TOM BRADY PARA CHRIS HIGAN DENTRO DA ENDZONE. 10-0

1Q: RB LeGarrett Blount aparece no jogo em duas jogadas. 3° descida.

1Q: Repete-se a conexão Brady/Hogan e com mais uma descida.

1Q: Passe longo de Brady, agora para o WR Chris Hogan.

1Q: RB Dion Lewis corre para o first down até a linha de 38 jardas.

1Q: O QB tentou mais um lançamento comprido, que foi desviado pelo CB Malcolm Butler. Touchback e NE na linha de 20 jardas.

1Q: Duas descida e Pittsburgh segue na mesma campanha.

1Q: Roethlisberger se desvencilha no pocket e acha o TE Jessie James.

1Q: Bell corre novamente e coloca o Steelers na linha de 45 jardas do campo de defesa.

1Q: SACK! O DT Jamon Hargrave derruba Tom Brady e o time da casa vai para o punt.

1Q: Leitura errada do ataque e passe foi errado. 3° descida.

1Q: Jogo corrido de New England. 2° descida.

1Q: Big Ben tentou conversão longa para o WR Sammy Coates mas sem conexão. Steelers vai para o punt.

1Q: Le'Veon Bell corre pelo meio e quase alcança o first down.

1Q: Stephen Gostkowski acerta field goal de 33 jardas. Patriots 3-0

1Q: Grande jogada de Edelman. Patriots já na redzone.

1Q: Brady acerta passe para Martelus Bennett

Já tivemos a execução do hino nacional norte-americano.

Mike Tomlin, 20 anos mais jovem (44 anos) está no comando principal dos Steelers desde 2007, quando era coordenador defensivo dos Vikings, levando um título da liga no Super Bowl XLIII.

Outra batalha a ser observada será a dos comandantes na sideline. Bill Belichick, head coach dos Patriots tem 64 anos de idade e já chegou a seis Super Bowls, garantindo quatro anéis de campeão para New England. Belichick é considerado para muitos o melhor técnico da liga.

Big Ben é pilar principal do time (Foto: Icon Sportswire/ Getty Images)

Ben Roethlisberger foi draftado em 2004 e já teve melhores temporadas na carreira. Porém foi importante na campanha vitoriosa de Pittsburgh em 2016. O quarterback lançou 29 touchdowns e 13 interceptações, chegando a 3.819 jardas e um rating de 95.4.

Na defesa ocorre fenômeno parecido em Pittsburgh, tendo apenas a 12ª melhor defesa cedendo 342.6 jardas a cada semana sendo boa parte em passes profundos.

Após a suspensão de quatro jogos ao qual foi obrigado a cumprir, Tom Brady voltou avassalador e liderou o time para uma campanha de 13 vitórias e apenas três resultados negativos. O camisa 12 do time de New England completou 28 passes para touchdown e lançou duas interptações, além de 3.544 jardas e um rating de 112,2, sendo candidato forte ao título de MVP da temporada regular.

Dono do melhor percentual de jardas percorridas por jogo, o running back Le'Veon Bell é o esteio ofensivo da equipe tendo anotado 7 touchdowns e boas médias de 4.9 jardas a cada vez que é acionado por Big Ben.

Brady foi um dos principais nomes na vitória da temporada regular

As equipes já se enfrentaram na temporada, lá na Semana 7 no Sunday Night Football no Heinz Field em Pittsburgh. Jogando fora de casa, os Patrios venceram os rivais por 27 a 16.

Os dois times foram campeões de suas divisões na temporada regular (Patriots da AFC East e Steelers AFC North). New England, por ter a melhor campanha da conferência, decidirá em casa.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe online o jogo entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers, decidindo o título da AFC, o vencedor garante vaga no Super Bowl LI. O duelo acontecerá no Gillete Stadium, em Massachussets.