Super Bowl LI: Falcons e Patriots duelam em confronto de melhor ataque contra melhor defesa

Em outros campeonatos, é comum ver grandes defesas promoverem embates com grandes ataques, principalmente na finalíssima. Na NFL, no entanto, isso é uma exceção. Nem sempre a melhor defesa e o melhor ataque se encontram no Super Bowl, a decisão da Liga Nacional de Futebol Americano.

Desde que foi fundada, há 47 anos, a National Football League viu apenas cinco vezes o time que mais marcou pontos enfrentar a defesa menos vazada na grande final. Este ano, o fenômeno volta a ocorrer. O Super Bowl LI, que acontece em Houston no próximo domingo (5), tem em seus protagonistas o encaixe desse cenário de opostos.

Atlanta Falcons e New England Patriots são, respectivamente, melhor ataque e melhor defesa da Liga. Não obstante, ao analisar friamente as estatísticas de cada uma das equipes, percebe-se um equilíbrio entre os dois times, com ambas possuindo chances reais de erguer o troféu Vinci Lombardi. A prova disso está nos números. Se Matt Ryan, Devonta Freeman e Julio Jones fizeram dos Falcons o ataque que mais pontuou na temporada regular (33,8 por jogo), por outro lado Logan Ryan, Malcom Butler e Jamie Collins permitiram aos Patriots finalizarem a fase inicial com 15,6 pontos cedidos, em média, a cada partida.

Explosivo e bem coordenado, ataque de Atlanta impressiona

O desempenho dos Falcons em seus 16 jogos foi coroado com o 7º lugar entre os melhores ataques da história da temporada regular em pontos. Ao total, 540 foi a resultado final da soma do trabalho dos coordenados de Kyle Shanahan. Este último é um dos responsáveis pela dinâmica ofensiva de Atlanta na fase decisiva. Foram 80 pontos anotados nos dois jogos de playoffs disputados contra Seahawks e Packers.

Além disso, é de Matt Ryan a marca de melhor "rating" da liga. Com uma média de 117.1 no indicador, o quarterback será o primeiro da posição entre os 10 melhores ranqueados no dado estatístico no ano que enfrentará a defesa dos Patriots. Cotado para ser o MVP, Ryan lançou para 392 jardas e quatro touchdowns na final da Conferência Nacional.

Consistente, defesa dos Pats é chave para título - e histórico favorece

Com o sistema defensivo mais sólido dentre todas as 32 equipes da NFL em pontuação cedida, os Patriots permitiram apenas 250 pontos durante toda a temporada. Foram, em média, 326.4 jardas cedidas ao oponente. Esses números fazem da equipe da Nova Inglaterra a 19º da história a chegar ao Super Bowl como melhor defesa da temporada regular.

Historicamente, a melhor defesa venceu 4 dos 5 Super Bowls disputados em tais condições estatísticas.