Super Bowl LI: NRG Stadium, a casa da grande final

Neste domingo (5), o maior evento único esportivo acontece por mais uma temporada. Em Houston, no Texas, a bola oval vai voar para New England Patriots e Atlanta Falcons, a grande final do Super Bowl 51. Os Estados Unidos vão parar com mais uma decisão.

E nada melhor do que um grandioso e histórico palco para sediar um evento da mesma grandeza. O NRG Stadium será o estádio da grande decisão pela segunda vez em sua recente, mas grandiosa história. Com capacidade para 71.500 pessoas, a arena promete uma recepção à altura da enormidade do evento.

O custo do estádio foi de 350 milhões de dólares e recentemente sediou partidas da Copa América Centenária. Recebeu três partidas, sendo uma das semifinais, onde a Argentina venceu os Estados Unidos e viu Lionel Messi marcar uma pintura de falta e passar Batistuta como maior goleador com a camisa hermana.

Anexo ao conjunto esportivo Reliant Park, o NRG Stadium tem a companhia do Reliant Astrodome e são palcos do Festival de Rodeio de Houston, tradicional desde 1931. O nome "Reliant" se deve graças à companhia de energia Reliant Energy, que comprou os naming rights por 32 anos. Mas assim que a empresa mudou seu nome para NRG, mudou o nome do estádio.

Primeiramente chamado de Reliant Stadium, a atual casa do Houston Texans - time de futebol americano que usa o estádio - começou a ser construído em 2000 e finalizado apenas dois anos depois. Em 24 de agosto de 2002, o Houston Texans recebeu o Miami Dolphins para uma partida de pré-temporada e abrindo os trabalhos na nova casa. A estreia oficial aconteceu em 8 de setembro do mesmo ano, contra o Dallas Cowboys.

O NRG Stadium é o primeiro estádio da NFL com teto retrátil. Hoje, há outros lugares com a possibilidade de se fechar o teto para os jogos, mas todos baseados na ideia e tecnologia utilizados no Texas.

Na temporada 2003/2004, a casa dos Texans sediou o Super Bowl. No dia 1º de fevereiro de 2004, o mesmo New England Patriots encarou o Carolina Panthers e venceu a partida por 32 a 24. Mas o que chamou a atenção durante o evento foi o incidente na hora do show do intervalo. O momento mais caro da televisão mundial ficou marcado por Justin Timberlake e Janeth Jackson se "enroscarem" no show e partes íntimas da cantora foram exibidos.

Nem só de NFL se vive o estádio. No dia 5 de abril de 2009, o NRG Stadium recebeu o WrestleMania XXV, maior evento da WWE e extremamente visto no mundo todo.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes dessa grande partida e de todo o evento à partir das 21h pelo horário de Brasília.