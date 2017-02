Fluminense busca jogadores para novo time de futebol americano; seleção será neste sábado

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense anunciou que voltará a ter um time de futebol americano, o Fluminense Guerreiros. Ainda com poucos jogadores, o clube fará uma peneira no dia 11 de fevereiro, às 10h, no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. O tricolor das Laranjeiras já teve um bom time no futebol americano, o Fluminense Imperadores, vencedores dos campeonatos nacionais de 2009 e 2011.

A grande novidade é que os jogadores treinarão e sediarão jogos no estádio de Laranjeiras e o clube emprestará os equipamentos necessários para os jogadores profissionais. A ideia do Fluminense é gastar apenas com o que for arrecadado por meio do esporte. Além disso, o time feminino Rio de Janeiro Cariocas está em negociação para também fazer parte do projeto.

O presidente Pedro Abad é um dos entusiastas do projeto. Sandro Cox, head coach -como são chamados os treinadores de futebol americano- da equipe comemorou o apoio do presidente. “O Pedro Abad demonstrou muita inteligência e visão quando abraçou o projeto do futebol americano no Fluminense. Ele é um dos entusiastas do esporte e consegue enxergar os conceitos do futebol americano. É muito legal ter o apoio dele e do Frederico Castro”, disse.

Carlos Nunes, técnico do time especial, comenta que um dos aspectos sociais que a equipe quer abordar é a descoberta de jovens talentos. “Quando estivermos dando um futuro para jovens brasileiros através da prática do futebol americano, tirando-o muitas vezes de locais violentos e dando a chance dele estudar numa universidade estrangeira, como bolsistas aí sim seremos grandes campeões. Num futuro próximo, os sócios também poderão desfrutar da escolinha de futebol americano”.

Além do time profissional masculino e da possibilidade da participação do feminino, o clube também planeja criar turmas para crianças. Frederico Castro, gestor de Esporte Olímpico, comentou sobre a possibilidade. “Já temos uma procura enorme pelo futebol americano e até a garotada se interessa. A seletiva será somente para o time adulto, mas já estudamos uma maneira viabilizar aulas na sede. Tivemos total apoio do presidente Pedro Abad e o projeto tem tudo para dar certo”, finalizou.

Informações sobre a seletiva

Data: 11/02/2017

Horário: 10h

Local: Clube da Aeronáutica – Avenida Rachel de Queiroz, s/nº, Barra da Tijuca

Taxa: R$20

OBS: Levar chuteira ou tênis e roupas leves