MVP em 2012 e segundo em atividade com mais jardas, Adrian Peterson assina com Saints

(Foto: Tom Dahlin/Getty Images)

A novela sobre o próximo paradeiro do running back Adrian Peterson foi encerrada nesta terça-feira (25). O veterano jogador assinou contrato com o New Orleans Saints e encerrou sua passagem pelo Minnesota Vikings depois de uma década. A informação foi divulgada por fontes da NFL e confirmada horas depois pela franquia situada na Louisiana.

O contrato garante o pagamento de US$ 7 milhões por duas temporadas, com US$ 3,5 mi garantidos neste ano de 2017. O valor pode chegar ao todo em US$ 8,25 milhões, com incentivos, bônus e premiações. Os Saints foram a única equipe a oferecer formalmente um contrato para Adrian Peterson durante a offseason. Em uma declaração para Josina Anderson, da ESPN dos Estados Unidos, o jogador avaliou as chances do New Orleans nesta temporada e saiu convencido de que poderia contribuir para um ótimo desempenho junto ao novo clube.

"Estou animado para me juntar ao New Orleans Saints. Estou muito ansioso por esta oportunidade. Eu escolhi essa equipe porque me senti bem dentro do meu espírito. Além disso, minha esposa e minha família tiveram os mesmos sentimentos. Saints são sólidos na linha ofensiva sob o comando de Drew Brees. Eu sinto que meu conjunto de habilidades pode torná-los ainda mais dominante. Eles têm uma grande linha ofensiva, o que foi destaque para mim também. Eu poderia falar com o treinador Sean Payton nas duas últimas semanas, já que ele fez sua diligência na avaliação de como eu poderia contribuir. Vejo áreas de potencial com um monte de caras mais jovens com capacidade de intensificar. É evidente que os Saints têm uma incrível base de fãs e estou ansioso para torná-los orgulhosos e criar memórias internas", declarou.

A recíproca também foi celebrada. O técnico Sean Payton deu as boas-vindas em um comunicado publicado no site oficial do New Orleans Saints. "Estamos animados para dar as boas-vindas a Adrian Peterson no New Orleans Saints. É rara e única a oportunidade de adicionar um jogador do Hall da Fama à sua lista. Sua carreira tem sido de alto nível e fala por si. Nós pensamos que ele será um ajuste excelente em nosso vestiário e em nossa linha ofensiva. Estamos ansiosos por essa oportunidade durante a primavera para trabalhar com ele no campo, juntamente com o resto da nossa equipe", disse o treinador.

Adrian Peterson tem 32 anos de idade e atualmente é o segundo running back com mais jardas. No início de 2017, teve uma recepção fria após se tornar free agent. O jogador tenta provar que ainda está em alto nível após se recuperar de lesão que o limitou na última temporada. O primeiro jogo de Adrian Peterson com a camisa do New Orleans Saints na temporada regular será justamente contra sua ex-equipe, o Minnesota Vikings, no dia 11 de setembro, no primeiro Monday Night Football do ano.