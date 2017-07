Joe Flacco sofre lesão e poderá desfalcar os Ravens no início da temporada

Flacco em aquecimento (Foto; Justin Berl/Getty images)

Os problemas do Baltimore Ravens começaram antes mesmo da temporada regular da NFL começar. Principal jogador da equipe, o quarterback Joe Flacco sofreu uma lesão nas costas na última quarta feira (26) e deve perder de três a seis semanas.

O camisa 5 se machucou nas vésperas de começar o training camp da equipe e a comissão técnica está otimista que o jogador voltará a atuar no início da temporada regular, que começa dia 7 de setembro.

Porém, a ausência do jogador na pré temporada pode se converter em um problema no entrosamento da equipe e na construção do playbook. A notícia se torna ainda pior vindo um dia depois de saber que o running back Kenneth Dixon perderá toda a temporada devido a uma cirurgia no joelho.

Flacco foi draftado em 2008 pelo Ravens e desde então tem construído uma carreira sólida, inclusive com a conquista do Super Bowl XLVII. Na última temporada, o QB teve 20 touchdowns, 15 interceptações e mais de 4.300 jardas. Para substituí-lo, Ryan Mallet deve ser o escolhido, apesar de a franquia não ter descartado a contratação do free agent Colin Kaepernick. O head coach de Baltimore, John Harbaugh, disse em entrevista que o quarterback é um bom jogador e uma boa pessoa e que gostaria de tê-lo em sua equipe, já que o seu titular estará de fora.