Após lesão de Tannehill, Miami Dolphins assina com quarterback Jay Cutler

Foto: Stacy Revere: Getty images

Ryan Tannehill sofreu uma lesão no joelho, em treino na última semana, e o quarterback Jay Cutler, que havia se aposentado na última temporada e iria ser comentarist, volta para a liga e irá jogar um ano pelo Miami Dolphins. A razão de um contrato curto é exatamente por que o jogador irá se aposentar de vez ao final dos jogos e a equipe terá tempo de ver como Ryan irá se recuperar ou conseguir um substituto permanente para o atleta.

Tannehill machucou o joelho na última temporada e não fez a cirurgia, o que foi considerado um erro pela equipe. Em 2017, antes mesmo da temporada regular começar, o jogador, em um lance sozinho nos treinos, rompeu os ligamentos cruzados do mesmo joelho. Agora será operado e não joga a temporada.

O camisa 17 foi escolha de primeira rodada de sua atual equipe no draft de 2012 e teve sua primeira temporada positiva na última, apesar de ter tido duas temporadas com mais de 4000 jardas. Já Cutler, foi selecionado pelo Denver Broncos, porém jogou apenas três temporadas e foi para o Chicago Bears.

O maior motivo para a escolha do Cutler para assumir a equipe nessa temporada é o Head Coach Adam Gase, já que os dois trabalharam juntos em Chicago também. Com isso, a adaptação é mais rápida e fácil, além do conhecimento prévio do playbook.