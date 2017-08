Jogador dos Cowboys, Ezekiel Elliott pode ser absolvido após acusação de agressão

Foto: Sean M. Haffey/getty images

O jogador do Dallas Cowboys Ezekiel Elliott foi suspenso por seis jogos pela NFL na semana passada, após ser acusado de agressão física por sua ex-namorada, Tiffany Thompson. Porém, o advogado de Elliott entrou com uma apelação nesta terça-feira (15) e conseguiu com que o jogador tenha um novo julgamento e, enquanto isso, poderá entrar em campo normalmente. Sendo assim, ele entrará em campo na primeira partida da temporada contra o New York Giants, dia 10 de setembro.

A então namorada de "Zeke" já havia feito outras denuncias, mas a polícia disse que não iria investigar. Porém a NFL decidiu punir o jogador, que ficará seis jogos fora. Além disso, o camisa 21 já estava envolvido em outras polêmicas, como uma briga em um bar e ter puxado a blusa de uma mulher e a ter deixado exposta, quase nua.

Running back, Elliott foi a quarta escolha geral no draft de 2016 e logo na primeira temporada correu 1,631 jardas e marcou 15 touchdowns na temporada regular. Jerry Jones, proprietário da franquia, já tem histórico de apostar e dar um voto de confiança para jogadores envolvidos em polêmica e teria ficado furioso com a notícia da suspensão, mesmo com o Head Coach, Jason Garrett, tendo dito que confia no reserva, Darren McFadden.