Finalista do último Superbowl, Falcons vai até Chicago e vence Bears

Foto: Diavid Banks/Getty Images

O primeiro domingo (10) de futebol americano foi marcado por diversos jogos. No Soldier Field, em Chicago, o Chicago Bears recebeu o Atlanta Falcons, campeão da NFC na temporada passada e derrotado pelos Patriots no último Superbowl. Durante os 60 minutos, o time de Atlanta permaneceu a frente do marcador e venceu o duelo por 23 a 17.

MVP de 2016, Matt Ryan teve atuação simples porém sólida. O jogador completou 21 de 30 passes e chegou a 321 jardas, anotando um touchdown. Devonta Freeman, RB do time, fez um TD corrido em 12 carregadas. Mike Glennon, quarterback dos Bears, teve 213 jardas em 23 passes, com também um TD.

Na semana 2, o time de Chicago vai até a Florida encarar o Tampa Bay Buccaneers às 14h (Brasília). Já os Falcons farão o duelo do Sunday Night Football contra o Green Bay Packers, na inauguração do Marcedez Bens Dome, seu novo estádio.

Lions vira e derrota Arizona Cardinals em casa

Outras duas equipes da Conferência Nacional estiveram em campo neste domingo. Em Michigan, o Detroit Lions recebeu o Arizona Cardinals em duelo de dois times que prometem melhores desempenhos do que em seu ano anterior.

Após sair atrás no marcador, o time comandado por Matthew Stafford, de novo contrato, bateu o time da costa oeste por 35 a 23. O camisa 9 de Detroit foi o principal nome da virada, já que o time foi buscar o placar de 17 a 9 em favor dos Cardinals. Stafford conseguiu 292 jardas com quatro touchdowns. O calouro Kenny Golladay foi o principal alvo de Matt, com dois TDs mas Golden Tate recebeu mais passes (10).