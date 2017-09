Com show do recebedor Michael Crabtree, Raiders amassa Jets e segue invicto na NFL

Google Plus

New York Jets

O segundo horário da NFL neste domingo (16) prosseguiu nesta semana 2. Voltando a jogar em casa, o Oakland Raiders não teve dificuldades e venceu o fragilizado New York Jets por 45 a 20 e fez 2-0 na atual temporada, empatado na liderança da AFC West com Denver Broncos e Kansas City Chiefs.

Derek Carr, quarterback dos Raiders teve jogo quase perfeito. Foram 23 passes completos de 28 tentados, com 230 jardas e três touchdowns, todos eles para o mesmo alvo: Michael Crabtree. O camisa 15 encaixou seis passes para 80 jardas. O jogo corrido também ajudou Oakland. Marshawn Lynch, Jalen Richard e o recebedor Codarrelle Patterson correram e entraram sem problemas na endzone.

Pelo lado dos Jets, faltou confiança e qualidade e sobrou erros simples. Josh McCown acertou apenas 17 passes para 166 jardas. Também conectou para dois touchdowns mas já com o placar quase definido para o adversário

O Raiders atravessará os Estados Unidos inteiro para enfrentar o Washington Redskins no Sunday Night Football da semana 3 no domingo (24). Já os Jets jogarão no Metlife Stadium, sua casa, contra o rival de divisão Miami Dolphins.