Sem dificuldades, Packers derrota Bears e segue campanha sólida na temporada

No duelo com a rivalidade mais antiga na NFL, o retrospecto dos últimos anos foi levado em consideração e não teve outra. No Lambeau Field, em Wisconsin, o Green Bay Packers não teve dificuldades para vencer o Chicago Bears por 35 a 14. O jogo abriu a semana 4 do futebol americano e foi histórico.

Com o resultado, os Packers lideram a divisão norte da Conferência Nacional com três vitórias e uma derrota, enquanto os Bears amargam novamente a última colocação na mesma divisão, com apenas uma vitória na temporada. No histórico geral do confronto, a equipe de Wisconsin voltou a liderar depois de aproximadamente 85 anos. Agora, são 95 triunfos dos verdes, 94 dos ursos e seis empates.

Na próxima rodada, Green Bay Packers encara Dallas Cowboys no Texas, enquanto Chicago Bears recebe o Minnesota Vikings em mais um duelo de divisão.

Os Packers abriram o placar no primeiro drive. Aaron Rodgers achou livre o wide receiver Davante Adams, fazendo 7 a 0. Já o time visitante não teve sorte. No primeiro snap, Mike Glennon sofreu fumble, recuperado por Clay Matthews. Na boca da endzone, o camisa 12 de Green Bay conectou para mais um TD, agora com Randal Cobb. 14 a 0.

No segundo quarto, as duas defesas se mostraram superiores. Mike Glennon e Aaron Rodgers não conseguiram colocar o ataque em condições de pontuação até o momento, mantendo o placar do quarto inicial. Destaque para o defensor Leonard Floyd, de Chicago. O atleta conseguiu um sack em Rodgers na terceira descida do drive de Green Bay. O safety Ha Ha Clinton Dix interceptou Glennon e Green Bay já aparecia novamente no ataque. Em corrida de duas jardas, o RB Aaron Jones faz o 3° TD e aumenta o marcador para 21 a 0.

No terceiro quarto, a possível reação dos Bears com um TD anotado no fim do primeiro tempo foi completamente detonada com outro touchdown de GB, desta vez, anotado por Jordy Nelson. Nesse período ocorreu um lance preocupante. Davante Adams sofreu uma pancada forte no capacete, ficou caído no gramado e a aflição foi grande. O jogador foi levado ao hospital com suspeita de concussão e lesão no pescoço e o resultado de exames é aguardado.

No último período, Jordy Nelson anotou mais um TD para coroar a atuação tranquilamente dominante sobre o arquirrival, ainda que este tenha conseguido um touchdown nos minutos finais para diminuir a diferença, mas não a grande atuação de Green Bay.