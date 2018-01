Jogo Atlanta Falcons at Los Angeles Rams AO VIVO online pela NFL 2017/18

ESTATÍSTICAS: O Rams é o segundo time com mais touchdowns marcados na liga (53), enquanto o Falcons é apenas o décimo nono (36). A equipe de Los Angeles lidera a liga em pontos marcados (478). O Atlanta Falcons é a nona defesa que menos cede jardas terrestres, com média de 104 jardas e jardas totais na liga, com média de 318.4 jardas por jogo.

JARED GOFF: Primeira escolha geral do Draft 2016, o quarterback do LA Rams foi backup de Case Keenum durante quase toda temporada, até que na semana 11, Goff fez sua estreia na NFL, contra Miami Dolphins. Ao fim de seus primeiros jogos, o #16 teve passou para 1,089 jardas e 5 TDs. Já como segundo anista, Goff jogou como um digno pick #1. Levando o Rams aos playoffs depois de 13 anos e depois de um recorde 4-12, encerrando a temporada regular com 11-5, passando para 3,804 jardas e 28 TDs.

MATT RYAN: O MVP da temporada passada não foi o mesmo jogador em 2017. O camisa #2 de Atlanta que passou para 38 TDs e 4,944 jardas durante a temporada regular de 2016, teve um desempenho bem abaixo durante este ano, passando para apenas 20 TDs e 4,095 jardas.

ÚLTIMO ENCONTRO: Na temporada 2016, o Atlanta Falcons venceu o LA Rams por 42 a 14. Com três passes para TD de Matt Ryan e três sacks e um TD de Vic Beasley Jr.

NOS PLAYOFFS: A última partida do LA Rams em pós-temporada foi justamente contra o Atlanta Falcons, quando a franquia ainda estava em St Louis. Na temporada 2004, os times se enfrentaram no divisional round e o Falcons levou a melhor por 47 a 17. Já a última partida em pós-temporada de Atlanta é traumatizante para os torcedores. Na temporada passada, o Falcons foi derrotado no Super Bowl LI pelo New England Patriots, no overtime por 34 a 28, após estar com 25 pontos de vantagem.

Na semana 17, última rodada da temporada regular, os times viveram momentos distintos. Já classificado, a equipe de Los Angeles perdeu para o San Francisco 49ers por 34 a 13. Por outro lado, o Falcons buscava a classificação para a pós-temporada e venceu o Carolina Panthers por 22 a 10.

Desde a temporada 2003 o LA Rams (11-5) não vencia a NFC West e desde 2004 não aparecia nos playoffs. Para voltar em grande estilo, o Rams conta com o RB candidato à MVP e com mais touchdowns na liga, Todd Gurley. O camisa #30 marcou 13 TDs e correu para 1,305 jardas.

Atual campeão da conferência nacional, o Atlanta Falcons (10-6) conta com um dos melhores WRs da liga para voltar ao Super Bowl. Julio Jones fechou a temporada regular como o segundo melhor recebedor em jardas, com 1.444, atrás somente de Antonio Brown (PIT).

O jogo será realizado no Los Angeles Memorial Coliseum. O estádio tem capacidade para 92.516 torecedores. Além do Rams, o Coliseum também é a casa da USC Trojans (University of Southern California), time de College Football da conferência PAC-12.

Foto: Kevork Djansezian/Getty Images

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlanta Falcons @ Los Angeles Rams valendo pela rodada de Wild Card da conferência nacional da NFL 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 23h15 do sábado (6). Fique conosco!