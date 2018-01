Playoffs NFL: donos de uma grande defesa, Jaguars podem ir longe com um QB inconsistente?

Agressividade do pass rush dos Jaguars fez defesa ganhar apelido de Sacksonville, em referência à cidade-sede (Foto:Logan Bowles/Getty Images)

Após uma pífia temporada de 3-13 em 2016, o Jacksonville Jaguars chegou à temporada desacreditado. Porém, surpreendeu a todas e terminou com uma campanha de 10-6, sendo campeão da AFC Sul e, consequentemente, garantindo sua vaga na pós temporada.

Na atual temporada, o que surpreendeu foi a defesa da franquia, que foi apelidada de "Sacksonville". A defesa foi a segunda melhor em número de sacks, com 55, ficando atrás apenas do Pittsburgh Steelers, com 56.

Jalen Ramsey e A.J Bouye formam uma das duplas de cornerbacks mais eficiente da NFL (Foto: Logan Bowles/Getty Images)

A secundária tem como destaque o cornerback Jalen Ramsey, que terminou a temporada regular com 64 tackles e quatro interceptações. Já na linha defesiva, o destaque fica para o defensive end Calais Campbell, que conseguiu os incríveis números de 67 tackles, 14,5 sacks e três fumbles forçados. O líder de interceptações do time foi o também cornerback, AJ Bouye.

A boa atuação da defesa ajudou a disfarçar a fraca atuação do seu quarterback Blake Bortles. O jogador teve apenas 21 touchdowns e 13 interceptações e terminou a temporada regular com um rating de 84,7. Apesar dos números fracos, Bortles teve uma temporada mais consistente e com o menor número de interceptções.

O destaque do ataque é o running back Leonard Fournette, escolha de primeira rodada no último Draft. O RB correu para 1.040 jardas e marcou nove touchdowns. Com exceção do jogador citado, o ataque dos Jags é bastante contestado e há um desequilíbrio enorme em relação à defesa.

A pós temporada

Em seu primeiro jogo da pós temporada, Jacksonville enfrenta a equipe do Buffalo Bills, que não ia aos playoffs desde 1999. Após dez anos sem dar as caras na pós temporada, os Jaguars são os favoritos para avançarem na disputa.

Caso Jacksonville avance, irá enfrentar a equipe dos Steelers, em Pittsburgh. Caso contrário, se der a zebra de Buffalo, os Bills enfrentarão o seu rival de divisão, New England Patriots, em Foxborough. O jogo será no domingo (7), às 16h (horário de Brasília).

O futuro de Blake Bortles

O QB é, provavelmente, o mais contestado da equipe. Muitos atribuem a culpa das más campanhas dos Jaguars à Bortles. O jogador ganhou um voto de confiança no início da temporada e teve seu contrato do quinto ano assinado. A decisão foi um tanto quanto surpreendente, devido a queda de produtividade.

Blake Bortles ainda precisa provar que pode ser um franchise quarterback (Foto: Wesley Hitt/Getty Images)

Após o término da temporada, o quaterback estará sem time para jogar e o Jaguars devem apostar no draft para conseguirem um substituto. Enquanto isso, a defesa carrega a franquia e espera que Blake Bortles possa ser melhor na pós temporada para que, quem sabe, conquistar um inédito Super Bowl.