Playoffs NFL: Força do trio BBB e defesa podem garantir passagem dos Steelers ao Super Bowl

As 'Terrible Towels' também terão seu papel no caminho ao Lombardi Trophy (Foto: Icon Sportswire via Getty Images(

Quando o Pittsburgh Steelers entrar em campo, neste domingo (14), frente o Jacksonville Jaguars pelo Divisional Round da NFL, a equipe terá de assegurar alguns pontos vistos durante a temporada de 2017 e provar que outros não foram tão ruins assim. Esta é a quarta temporada seguida que a unidade montada por Mike Tomlin vai aos playoffs e só a segunda que o trio BBB jogará junto.

Desde 2011, o sétimo anel nunca esteve tão próximo para o Pittsburgh Steelers. Durante esses sete anos de hiato desde a ida no seu último Super Bowl, a franquia da Pensilvânia respondeu de maneira contrária às atualizações que os adversários fizeram ao seus esquemas - e ao que é historicamente conhecido na cidade. A famigerada Steel Curtain, defesa forte, física e com vários playmakers, acabou dando espaço para o trio BBB, constituído pelo QB Ben Roethlisberger, pelo WR Antonio Brown e pelo RB Le'Veon Bell. Pela primeira vez, os Steelers são candidatos ao título tendo no ataque a sua arma mais poderosa.

E o trio é a resposta da equipe para chegar na disputa pelo Lombardi Trophy. Bell se estabeleceu como um dos melhores - se não o melhor - running backs da NFL. O atleta trouxe a paciência para a posição, algo inédito até sua chegada na liga. Ela, aliada com a explosão, a habilidade de quebrar tackles e a velocidade o tornam um HB completo e, até esta temporada, imparável em determinados momentos.

Ainda nesse âmbito de ser o melhor em sua posição, aparece nas pontas das formações o wide receiver Antonio Brown. Com outros dois nomes, ele disputa o título de melhor WR, mas acabou se transformando no mais consistente dos três, em todas as formas. Odell Beckham Jr. pode ser espetacular, mas tem problemas de temperamento e se contundiu nessa temporada. Se antes tínhamos dúvidas se Julio Jones seria humano ou não, hoje elas pendem mais para o lado dele ser como eu e você. Sinais de decadência foram vistos pelo WR em 2017, coisa que Brown não apresentou ainda. Isso, para muitos, acaba tornando-o superior aos concorrentes.

'Steel Curtain no more'. Trio ofensivo é a chave para o sucesso em Pittsburgh (Foto: Icon Sportswire via Getty Images)

E, por fim, vem o ‘Big’ Ben Roethlisberger. Tido pela maioria como o melhor QB de sua classe, que contou com Eli Manning e Phillip Rivers, o atleta de 36 anos fez mais uma grande temporada em sua carreira, liderando a equipe para um 12-4 e garantindo uma rodada de folga. A performance contra o próprio Jaguars no início da campanha, que rendeu em uma derrota pesada com direito a 5 interceptações do camisa 7, pode ser apagada neste domingo (14), quando o próprio Big Ben disse querer provar que aquele atleta "não era ele".

Sabendo da força que o trio pode oferecer, a defesa também pode aparecer na pós-temporada. A base que terminou o ano passado como uma defesa de elite se manteve, e algumas aquisições foram feitas, como a chegada de Joe Haden e TJ Watt, via free agency e Draft, respectivamente. Após a queda de Ryan Shazier, que vinha sendo o coração da unidade, foi vista uma leve queda de produção, embora tenha voltado ao normal nas duas últimas semanas.

O time tem ingredientes para passar pelos Patriots em uma final de conferência?

Os mesmos ingredientes servem para cozinhar a passagem ao Super Bowl. E, diferente do ano passado, esse tem uma pitada de tempero que vem de fora. O New England Patriots está, teoricamente, piorado em relação ao último ano, mas nada que tire o favoritismo absoluto para levar a AFC novamente. Sem boas peças na defesa, eles não tiveram uma unidade sólida já estabelecida pelo guru defensivo Bill Belichick.

Além disso, Tom Brady já apresentou sinais de regressão, principalmente nas semanas finais, embora ainda tenha os seus momentos de MVP - e concorre seriamente a vencer o prêmio mais uma vez. Sem Edelman, a equipe foca em Bradin Cooks pelas pontas, já que Gronkowski domina o meio.

As franquias se enfrentaram na temporada regular, e os Pats levaram a melhor em final polêmico (Foto: Justin K. Aller / Getty Images)

Enfraquecido, os Pats não conseguiram manter a distância entre as duas franquias. Fortalecido, os Steelers terão mais uma vez o trio em campo na pós-temporada, sendo só a segunda juntos. Uma possível final de conferência entre New England x Pittsburgh seria para colocar fogo no gelado Foxborough. Mas, antes, os times precisarão passar por Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, respectivamente.