New England Patriots vs Tennessee Titans ao vivo e online pelos playoffs da NFL

Além do camisa 12, o esquadrão formado por Dion Lewis,Mike Gillislee, Rob Gronkowski, Brandin Cooks, Danny Amendola e Chris Hogan comprovam seguras atuações, onde os adversários sentem-se pressionados na maior parte do tempo. Com a postura tradicional já conhecida, os Pats seguem em busca de mais um título.

Os números dos principais jogadores apenas endossam os comentários. O quarterback Tom Brady anotou 32 TDs, tem 4577 jardas, e completou 385 de 581 passes dados na temporada até o momento.

Bill Belichick, Tom Brady e uma sucessão de jogadores que se apresentam de maneira cada vez mais espetaculares a cada temporada. Desta vez não foi diferente. A equipe começou um pouco instável, mas engrenou e terminou como a melhor da AFC. Com uma campanha de 13 vitórias e três derrotas, os Pats são completamente apontados como favoritos para o jogo.

Além de um adversário com mais experiência recente nos playoffs, a torcida e o ambiente pareciam assustar o time, que viu a classificação bem mais distante ao perder por 21 a 3 na metade do jogo. Porém, a reabilitação veio devagar, mas certeira. Ao fim do jogo, virada histórica por 22 a 21.

Diante de um adversário tão poderoso, o Tennessee Titans entende que a situação não é nada fácil para si. Mas contam com os ingredientes desta temporada para chegar com confiança de que pode superar o atual campeão da NFL. Após ficar na segunda colocação da AFC South, atrás do também surpreendente Jacksonville Jaguars, os Titans encararam o Kansas City Chiefs no hostil Arrowhead Stadium, no Missouri

De um lado, um Todo-poderoso vencedor de divisão, de conferência e de liga na temporada passada, como um nível ainda mais elevado dentre os maiores da história. Do outro lado, uma equipe que volta a sentir a emoção dos playoffs depois de uma década e que superaram um ambiente hostil para seguir vivo nos duelos de pós-temporada. Semana passada, os Titans venceram Kansas City Chiefs no Missouri de maneira histórica para continuarem na pós-temporada.

O encontro das equipes será realizado às 23h15 deste sábado (13), no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, pelo Divisional Rounds da NFL.

Um jogo de times em opostos patamares. A lógica inexistente no esporte age como ingrediente curioso para o confronto entre o fortíssimo New England Patriots diante de um ascendente Tennessee Titans.