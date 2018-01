Patriots fazem dever de casa, vencem Titans com folga e garante vaga na final da Conferência

New England Patriots e Tennessee Titans se enfrentaram hoje, em Foxborough, pela primeira semifinal da conferência americana da NFL. A partida teve um enorme domínio do time de casa e com mais uma excpecional atuação do quarterback Tom Brady, os Pats saíram com uma vitória massiva por 35 a 14.

Agora, o time de New England recebe no próximo domingo (21), no Gillette Stadium, o vencedor da outra semifinal da conferência AFC entre Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars, partida que acontece nesse domingo.

Patriots começam perdendo mas logo tomam as rédeas da partida

O jogo começou com claro domínio de ambas as defesas, mas o ataque de Tennessee logo encontrou uma maneira de se sobressair. Em uma campanha de pouco mais de cinco minutos, Marcus Mariota conseguiu fazer o ataque funcionar e com uma recepção magistral do wide receiver novato, Corey Davis, os Titans acabaram o primeiro quarto com vitória parcial de 7 a 0 no placar.



No segundo quarto, o Tennessee Titans foi anulado pelo adversário e não conseguir jogar contra o New England Patriots pode ser mortal para quem os enfrenta. O time de Massachusetts dominou durante os quinze minutos, não deixando a ofensiva dos Titans ser efetiva, e Brady e seus comandados do ataque foram incisivos e conseguiram três touchdowns com grande ajuda de James White e indo para o intervalo vencendo por 21 a 7.

Domínio no segundo tempo e a vitória fica em Foxborough

O terceiro período continuou com o domínio do time da casa e os comandados de Bill Belichick, mais uma vez controlaram o ataque de Tennessee e os limitaram a jogadas sem sucesso e obrigados ao punt. O ataque não teve o mesmo sucesso do quarto anterior, mas mesmo assim os Pats conseguiram mais um touchdown com o running back reserva Brandon Bolden e foram pra o último quarto com 28 a 7 no placar.

Os últimos quinze minutos de jogo começaram já com o tight-end Rob Gronkowski cruzando a endzone mais uma vez pelos Patriots. Depois disso, o período foi mais uma vez dominado pelas defesas, forçando punts e mais punts, até nos dois minutos finais a dupla Mariota-Davis funcionou mais uma vez, mas não foi o suficiente para reação, e assim os mandantes só precisaram administrar a vantagem e saíram com a vitória por 35 a 14.

Números dos quarterbacks:

Tom Brady: 337 jardas lançadas; 3 passes para touchdown

Marcus Mariota: 254 jardas lançadas; 37 jardas corridas; 2 passes para touchdown