Em grande noite de Nick Foles, Eagles atropela Vikings e decidirá Super Bowl LII contra Patriots

O Philadelphia Eagles recebeu o Minnesota Vikings no Lincoln Financial Field e venceu a partida por 38 a 7. A bela atuação do quarterback Nick Foles se somou a sólida defesa do time para levar o time da Pensilvânia para o tão sonhado Super Bowl, que não disputam há 13 anos e nunca saíram vencedores.

Agora, os Eagles vão a Minneapolis disputar o Superbowl LII, que acontece no dia 4 de fevereiro, contra o New England Patriots, que venceram a Conferência Americana. Enquanto os Vikings não serão os primeiros a disputar um Superbowl em casa e foram eliminados de forma amarga.

Defesa de Philadelphia domina e ajuda o time a abrir grande vantagem

O jogo começou eletrizante já com um touchdown de Adam Thielen para os Vikings, mas 4 minutos depois, Patrick Roberson interceptou um passe de Casey Keenum e retornou para um touchdown para os Eagles. Sendo assim, o primeiro período terminou com um empate por 7 a 7.

No segundo quarto, aconteceu a virada dos Eagles logo nos primeiros minutos. Depois disso, as defesas dominaram as ações e o time da casa ainda forçou uma bola perdida pelos adversários, o que gerou mais um touchdown na posse seguinte e o placar foi pro intervalo marcando 24 a 7 para os mandantes.

Nick Foles e defesa continuam a brilhar e levam Eagles a vitória

No terceiro período, o Philadelphia Eagles começou com uma campanha de quase cinco minutos e mais um touchdown marcado. Na campanha seguinte, os Vikings chegaram a quase converter um TD, mas a defesa da casa forçou um turnover em downs e deixou o time com um pé na vitória, levando o placar a marcar 31 a 7.

Os quinze minutos finais começaram com mais um TD dos Eagles no começo do quarto. Até o fim do jogo, a defesa continuou fazendo o dever de casa, forçou mais uma interceptação e administrou a vitória que finalizou o placar em 38 a 7.

Destaques:

Nick Foles: 352 jardas lançadas; 3 passes para touchdown

Jarod McKinnon: 11 recepções; 86 jardas totais