Bayern de Munique x Arsenal, Uefa Champions Leagu

18:50 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Bayern de Munique 1x1 Arsenal! Em instantes, a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

18:40 O Bayern de Munique, agora, aguardará o sorteio para as quartas e semifinal da Uefa Champions League, onde sairá seu adversário para a próxima fase. O sorteio ocorrerá em Nyon, na Suíça, em 16 de março. Já o Arsenal, eliminado, ainda tem chances de vencer, nesta temporada, a FA Cup e a Premier League.

18:37 Segundo tempo muito mais movimentado que o primeiro, porém, com o Arsenal tendo renascido na partida. Após muito tentar, o Bayern de Munique abriu o placar com Schweinsteiger, porém, dois minutos depois, Podolski empatou para os Gunners. A partir do gol do Arsenal, foi pressão para os dois lados, jogo lá e cá, mas o gol não saiu. No final da partida, o Bayern teve a oportunidade de matar a classificação com Müller, mas o meia bávaro perdeu uma cobrança de pênalti. Mas nada que prejudicasse o atual campeão europeu que, mais uma vez, matou as oitavas de final no jogo de ida e garantiu a classificação para a próxima fase!

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMM DE JOOOOOOOOOOOOGOOOO! O Bayern de Munique está classificado para as quartas de final da Uefa Champions League! O atual campeão europeu e mundial está entre as oito melhores equipes da Europa!

90+4' Neuer! Giroud tenta cruzamento e Neuer, preciso, fica com ela!

90+3' Pressão do Arsenal! Giroud troca passes com Podolski na boca da área do Bayern, o francês recebe a bola e chuta para fora!

90+2' PEEEEEEGA FABIAAAAANSKIIIIIII! Müller foi para a cobrança, chuta no meio e o goleiro do Arsenal defende com os pés! A bola ainda passeia na linha do gol, mas o arqueiro afasta com um soco! Continua 1 a 1!

90+1' PÊNALTI PARA O BAYERN DE MUNIQUE! Koscielny em Robben! Müller vai para a cobrança!

90' Mais quatro minutos de acréscimo!

89' Fabianski! Robben faz bom cruzamento para Müller, que cabeceia, mas Fabianski faz boa defesa!

88' Que isso, Gnabry? Podolski faz linda inversão para o jovem avançado, mas a finalização foi longe do gol de Neuer!

87' A torcida bávara canta muito na Allianz Arena! A classificação do Bayern está praticamente garantida!

86' Impedido! Podolski passa por trás da zaga do Bayern, mas a arbitragem o flagra em posição irregular.

85' No Vicente Calderón, o Atlético de Madrid faz 4 a 1 no Milan, outro de Diego Costa. Atlético de Madrid garante, assim, sua classificação para as quartas de final da Champions.

84' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE: Sai Ribery, Entra Müller.

84' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai Oxlade, Entra Flamini.

83' Kroos cobra falta, mas Giroud faz boa antecipação e tira de cabeça.

82' Vermaelen escorrega, perde o equilíbrio e acaba cometendo falta em Ribery. CARTÃO AMARELO para o lateral do Arsenal.

81' NEUER! Podolski cruza para Giroud mas, como um gato, Neuer se antecipa ao atacante francês e fica com ela.

80' Ribery ultrapassa Gnabry, toca para Lahm que cruza para Manduzkic; o croata cabeceia na nuca de Mertesacker, que consegue fazer o corte.

79' CARTÃO AMARELO PARA MARTINEZ, por falta em Podolski.

78' No Vicente Calderón, o Atlético de Madrid vai vencendo o Milan por 3 a 1 e praticamente está garantido nas quartas de final da Uefa Champions League.

77' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai Arteta, Entra Gnabry.

76' Giroud divide com Thiago Alcântara e leva a pior. O francês está caído no gramado.

75' Fabianski! Robben domina pela direita, traz para a esquerda e bate para o gol; o goleiro do Arsenal faz boa defesa.

74' Schweinsteiger troca passes com Martinez na defesa, gastando tempo.

73' Fabianski cobra muito mal o tiro de meta e a torcida do Bayern vaia.

72' Falta de Vermaelen em Robben.

71' Robben finta Podolski dentro da área, mas sai com bola e tudo.

70' Falta de Santi Cazorla em Martinez.

69' FABIANSKI DUAS VEZES! Thiago cruza para Mandzukic que bate fraco e o goleiro defende. Na sobra, Ribery chuta e o goleiro polonês faz a defesa!

68' Neuer! Na cobrança de escanteio, Mertesacker sobe, cabeceia, mas Neuer faz a defesa!

67' Martiiiinez! O Bayern erra na saída de bola, Giroud rouba, toca para Rosicky e Martinez chega para fazer um corte providencial!

66' Robben tenta cruzamento pela direita, mas Koscielny faz o corte. E o árbitro marca o tiro de meta! A torcida bávara reclama muito da decisão da arbitragem.

65' Falta de Podolski em Mandzukic.

64' Sagna e Podolski trocam passes no campo de ataque do Arsenal.

63' Neuer de cabeça! Arteta cruza para o francês que ia sair livre na cara do gol do Bayern, mas Neuer sai de sua área para afastar de cabeça.

62' Passes completados: Bayern 443, Arsenal 180.

61' Agora é o Bayern quem troca passes no campo de defesa.

60' Falta de Vermaelen em Mandzukic.

59' Arsenal mantém a posse de bola no meio de campo, enquanto o Bayern espera para dar o contra-ataque.

58' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE: Sai Götze, Entra Kroos.

57' Os jogadores do Bayern reclamam muito para a arbitragem de falta no Podolski no lance do gol, mas o juizão nada marca.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ARSENAL! Podolski! O atacante dos Gunners rouba a bola de Lahm, invade a área bávara e solta a bomba para as redes de Neuer! É o empate do Arsenal! Bayern de Munique 1x1 Arsenal.

55' A torcida do Bayern faz grande festa na Allianz Arena! O time da Baviera está com um pé nas quartas de final da Uefa Champions League!

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE! É de Bastian Schweinsteiger! É gol do campeão da Europa! Ribery avança pela esquerda, rola rasteira pelo meio e Schweinsteiger, na marca do pênalti, chuta no canto direito de Fabianski! Bayern na frente!

53' Giroud dá lindo toque de calcanhar para Arteta, que avança e toca para Cazorla, mas o espanhol não consegue dominar.

52' Ribery tenta cruzamento, mas Vermaelen afasta para a linha de fundo.

51' Robben avança pela direita, é derrubado por Vermaelen dentro da área e a arbitragem nada marca!

50' Jogo começa truncado nesta segunda etapa.

49' Falta de Oxlade em Thiago.

48' Falta de Schweinsteiger em Rosicky.

47' Bayern troca passes no campo de defesa.

46' Giroud recebe de Arteta, mas é flagrado em posição irregular.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Bola rolando para Bayern de Munique 0x0 Arsenal!

17:48 Tudo pronto para o início do segundo tempo!

17:47 SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai Özil, Entra Rosicky.

17:46 Bayern de Munique e Arsenal estão de volta a campo.

17:35 Será que o Bayern de Munique voltará mais objetivo nesta segunda etapa? Foi assim no Emirates Stadium! Como será que Guardiola irá preparar seu time para a segunda etapa? E Arsene Wenger, o que mudará para o segundo e decisivo tempo? Voltará o mesmo? O Arsenal tem apenas 45 minutos para tentar se livrar da eliminação na Uefa Champions League! Continue ligado conosco!

17:33 Primeiro tempo muito movimentado, com amplo domínio do Bayern de Munique. Porém, mesmo com muito mais tempo com a bola nos pés, o time da Baviera não conseguiu ser objetivo e ainda não mexeu no placar. O Arsenal, que se defendeu em grande parte desta primeira etapa, conseguiu fazer pressão apenas no minuto 33, quando teve uma chance real de gol, mas Neuer fez grande defesa.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bayern de Munique 0x0 Arsenal. Os alemães vão se classificando pelo placar agregado, que é de 2 a 0!

45+1' Ribery tenta cruzamento dentro da grande área, mas Koscielny afasta.

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' FABIANSKI!! Alaba cruza pela esquerda, Mertesacker afasta e Götze, na sobra, chuta rasteiro; o goleiro do Arsenal faz grande defesa!

43' Robben novamente carrega pela direita, cruza e é cortado por Koscielny.

42' Schweinsteiger troca passes com Martinez no meio de campo. Bayern vai administrando a posse de bola.

41' Bayern troca passes no campo de defesa.

40' No Vicente Calderón, Arda Turan recoloca o Atlético de Madrid na frente do placar: 2 a 1 em cima do Milan.

39' Robben tenta finalizar dentro da área mas, novamente, o Arsenal faz o corte, desta vez com Cazorla.

38' UUUUUUUUUH! Götze cruza para Mandzukic, que cabeceia por cima da meta de Fabianski.

37' Koscielny! Robben recebe dentro da área e solta a bomba; o zagueiro do Arsenal, bem posicionado, faz o corte!

36' Posse de bola: Bayern 66%, Arsenal 34%.

35' UUUUH! Robben realiza jogada pela esquerda, toca para Götze, mas Arteta chega para o corte.

34' Falta de Podolski em Martinez. O atacante do Arsenal está claramente nervoso em campo.

33' NEUER! Na cobrança do escanteio, Giroud sobe sozinho, cabeceia forte e Neuer faz a ponte! Linda defesa!

32' Cazorla cobra na barreira e a bola vai para a linha de fundo: escanteio para o Arsenal.

31' Falta perigosa para o Arsenal! Oxlade sai do campo de defesa, finta três do Bayern e Schweinsteiger acaba fazendo a falta no jogador dos Gunners.

30' Ribery tenta rolar para Mandzukic, mas Oxlade faz o corte.

29' CARTÃO AMARELO PARA ARTETA, por falta em Thiago Alcântara.

28' Kaká marca para o Milan no Vicente Calderón. É o gol de empate do clube italiano, contra o Atlético de Madrid: 1 a 1.

27' Gol impedido do Bayern de Munique! Robben cobra a falta cruzado e Martinez aparece para concluir para o fundo das redes, porém, a arbitragem marca corretamente a irregularidade.

26' CARTÃO AMARELO PARA PODOLSKI. O atacante dos Gunners se irrita com a falta de Vermaelen e isola a bola.

26' Falta de Vermaelen em Lahm.

25' Bayern! Bayern! Bayern! A torcida do time de Munique grita o nome do clube no lado esquerdo da Allianz Arena, quando a torcida do lado direito responde!

24' Bayern troca passes no seu campo de defesa.

23' A posse de bola do Bayern aumenta: 75%, contra 25% do Arsenal.

22' Lahm cruza para Mandzukic, mas Fabianski consegue realizar intervenção e ficar com ela.

21' Mertesacker! Alaba sai pela esquerda e novamente cruza rasteiro; o defensor do Gunners consegue chegar no carrinho e fazer o corte!

20' Falta de Dante em Giroud. O brasileiro já tem amarelo.

19' UUUUUUUUUUUUH!!! Quase o Bayern abre o placar! Alaba trabalha com Ribery pela esquerda e fica com a bola; o austríaco cruza rasteiro e Robben acaba finalizando por cima do gol de Fabianski!

18' Martinez caído no gramado. Na hora da finalização de Podolski, o atacante dos Gunners atingiu o nariz do espanhol.

17' UUUUUH! Özil se livra de Lahm, cruza para Podolski que acaba finalizando para fora. Primeira chance do Arsenal no jogo!

16' Schweinsteiger finta Mertesacker, chuta, a boal desvia em Sagna e Fabianski defende tranquilo.

15' 82% do jogo acontece no campo de ataque do Bayern. Apenas 18% acontecem no campo de ataque do Arsenal, e isso ocorre quando o Bayern realiza a saída de bola. Só dá Bayern!

14' Robben trabalha a bola com Lahm pela esquerda; o capitão bávaro enfia para o holandês, mas a arbitragem anota o impedimento.

13' Posse de bola: Bayern de Munique 70%, Arsenal 30%.

12' Alaba trabalha com Ribery pela esquerda, o francês avança e realiza cruzamento; Mertesacker sobe e faz o corte.

11' Götze tenta cruzamento para Ribery, mas Mertesacker realiza corte de esquerda.

10' Ribery, Dante e Schweinsteiger trocam passes no meio de campo. Arsenal inteiro na defesa.

9' Cazorla cobra e Martinez realiza o corte tranquilo.

8' CARTÃO AMARELO PARA DANTE, por falta em Oxlade.

8' Falta de Dante em Oxlade, boa chance para o Arsenal!

7' Mandzukic recebe de Robben, tenta fintar Vermaelen mas acaba perdendo a bola para o lateral.

6' Bayern vai apertando o Arsenal no campo de defesa dos Gunners.

5' No Vicente Calderón, contra o Milan, o Atlético de Madrid abre o placar, gol de Diego Costa. No agregado, está 2 a 0 para o clube espanhol.

4' UUUUUUH! Schweinsteiger arrisca de fora da área e Fabianski defende em dois tempos.

3' Robben cobra e Vermaelen, de peixinho, afasta o perigo.

2' Falta de Koscielny em Mandzukic. Vem bola na área do Arsenal!

2' Agora é o Bayern quem troca passes no campo de defesa. As equipes começam o jogo se estudando.

1' Arsenal trabalha a bola no seu campo de defesa.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Bayern de Munique x Arsenal! A saída é dos Gunners.

16:46 Tudo pronto para o início do jogo!

16:45 Quem apita este grande jogo é o árbitro norueguês Sven Moen, auxiliado por Kim Haglund e Frank Andas. O quarto árbitro também é norueguês, Leif Opland.

16:44 O Arsenal jogará com seu uniforme visitante, amarelo, enquanto o Bayern jogará com sua tradicional camisa Home, vermelha com detalhes brancos.

16:43 O hino da Uefa Champions League é executado na Allianz Arena.

16:42 A equipe do Arsenal também está em campo! Conseguirá o time de Arsene Wenger derrotar o atual campeão da Europa?

16:41 Esta é a sexta participação consecutiva do Bayern de Munique nas oitavas da Champions. A única vez nestas seis temporadas que não avançou foi contra a Internazionale de Milão, em 2010/2011.

16:40 O atual campeão europeu está em campo! Está em campo a equipe do Bayern de Munique! A torcida na Allianz Arena faz grande festa para recepcionar seu time!

16:35 Dez minutos para o início do jogo! Em apenas dez minutos, começará a partida que definirá o primeiro classificado para as quartas de final da Uefa Champions League. Continue ligado conosco!

16:30 Allianz Arena lotada! A torcida bávara já canta e se aquece para o grande jogo que, em breve, começará!

16:25 Bayern de Munique e Arsenal estão em campo para aquecimento.

16:20 Os comandantes das duas equipes têm quase o mesmo número de troféus conquistados, porém, a diferença entre os anos de atividade de ambos é drástica. Pep Guardiola conquistou, em seis anos de carreira, 16 títulos, enquanto Wenger, em 30 anos de carreira, 15 troféus. Nos seis anos de carreira de Guardiola, vale lembrar que o catalão não trabalhou em um (temporada 2012/2013), quando tirou a temporada para descansar com sua família em Nova Iorque.

16:15 O aproveitamento de Pep Guardiola no Bayern é excelente. O catalão tem, até o momento, 89.5% de aproveitamento, com 34 vitórias, dois empates e duas derrotas, além de ter a maior média de gols da temporada europeia, com três tentos por jogo. Hoje, com time completo, o Bayern conseguirá marcar sua média, ou o Arsenal conseguirá segrar os bávaros?

16:10 O Bayern de Munique vai a campo com novidades em seu padrão tático. Acostumado a jogar no 4-1-4-1, o time de Pep Guardiola relembrará os tempos de Jupp Heynckes e iniciará o jogo no 4-2-3-1, com Schweinsteiger e Thiago Alcântara como volantes, Martinez na zaga e Lahm de volta à lateral direita.

16:05 No primeiro jogo entre Bayern de Munique e Arsenal, no Emirates Stadium, só Toni Kroos deu 144 passes certos. O time do Arsenal inteiro deu 150. Hoje o meia começa no banco! Será que Guardiola dará uma oportunidade para ele na segunda etapa?

16:00 As equipes estão na Allianz Arena, nos seus respectivos vestiários. Na foto, os ônibus de Bayern de Munique e Arsenal.

15:55 Arsenal escalado! Fabianski - Sagna, Mertesacker, Koscielny, Vermaelen - Arteta, Oxlade - Cazorla, Özil, Podolski - Giroud.

FOTO: Allianz Arena agora! Aos poucos, as torcidas vão chegando ao palco do confronto que definirá o primeiro classificado para as quartas de final da Uefa Champions League 2013/2014!

15:50 Bayern escalado! Neuer; Lahm, Martinez, Dante, Alaba; Schweinsteiger, Thiago; Robben, Gotze, Ribery; Mandzukic.

FOTO: Chamada do Bayern de Munique para o confronto de logo mais, contra o Arsenal.

15:45 Uma hora para o início do jogo! Os torcedores de Bayern de Munique e Arsenal vão chegando à Allianz Arena, que já está preparada para o confronto de logo mais, válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League.

15:40 Arsene Wanger está nos gramados da Allianz Arena, verificando as instalações do estádio.

15:35 Lesionados, Sanogo e Gibbs são desfalques certos para o time de Arsene Wenger. Szczesny, expulso no jogo da ida, também está fora da partida de logo mais. Seu compatriota, Fabianski, será o titular na meta dos Gunners. Já o Bayern vai com força total para este jogo.

15:30 Pelo lado do Arsenal, o treinador Arsene Wenger reconhece a dificuldade que enfrentará logo mais, mas, otimista, declarou: "Foi importante, claro, a vitória de hoje (contra o Everton) nos coloca com um importante ganho psicológico. Agora temos que nos manter inspirados e focados em prol do nosso desejo de superar o Bayern com o mesmo espírito", disse em coletiva após o jogo contra o Everton.

LEIA MAIS: Para quebrar marca incômoda, Bayern recebe o Arsenal pela Champions League

15:25 Mesmo com a vantagem no agregado, o meia e artilheiro do Bayern na competição, Thomas Müller demonstrou maturidade em lidar com a vantagem: "Respeitamos todos os adversários na Champions League. Aprendi a ter respeito. Quando se fala do Arsenal, ou de outras equipes que estão na elite do futebol europeu, tem que ter respeito", declarou em coletiva.

15:20 Allianz Arena, palco do confronto de logo mais, entre Bayern de Munique e Arsenal. O estádio tem capacidade para 71 mil torcedores, porém, para competições continentais, esta capacidade é reduzida para 69 mil. A fanática torcida do Bayern deverá lotar sua casa, assim como os torcedores do Arsenal, que vêm diretamente de Londres para lotar todo o seu espaço disponível no estádio, com esperança de verem uma reação do seu time.

15:15 Pelo lado do Arsenal, o foco está todo na Uefa Champions League. Olivier Giroud, grande esperança de gols dos Gunners, disse que é também um dos que mais creem em uma classificação do clube londrino para a próxima fase da liga europeia. "Espero que possamos não sofrer gols primeiro e talvez se marcarmos cedo, por que não? Nós temos uma boa chance de se acreditamos na nossa qualidade. Se tivermos o mesmo comprometimento e determinação que tivemos contra o Everton no sábado (8), acho que temos uma boa chance", disse ao site oficial do clube inglês.

15:10 O Bayern vai a campo com uma polêmica ocorrendo nos bastidores: o presidente e ídolo do clube da Baviera, Uli Hoeness, confessou, nesta segunda-feira (10), que desviou algo em torno de R$ 60 milhões para contas na Suíça, com o intuito de se livrar das taxas alemãs que, segundo ele, estavam dando-lhe prejuízo. O mandatário bávaro será julgado e corre o risco de ficar preso por dez anos. Saiba mais.

15:05 FIQUE DE OLHO: Olivier Giroud, atacante do Arsenal. Grande esperança de gols dos Gunners, Giroud foi decisivo no último jogo de seu time, tendo marcado dois gols na vitória contra o Everton, pela FA Cup e, no ano passado, também marcou um gol contra o Bayern de Munique, na mesma Allianz Arena, logo no início do jogo. Se o Arsenal quiser se manter vivo na maior competição de clubes do mundo, precisa marcar um gol logo no começo do jogo, e foi exatamente o que Giroud fez naquela oportunidade, logo aos três minutos.

15:00 FIQUE DE OLHO: Thomas Müller, meia do Bayern de Munique. Versátil, Müller é o tipo de jogador que, quando tem a oportunidade nos pés, não costuma desperdiçar. Contra o Arsenal, na partida de ida da Uefa Champions League, o jovem meia de 24 anos deixou o seu gol, que foi o segundo na partida. Naquela altura, o Bayern dominava de forma absoluta o jogo, porém, estava nervoso, pois não conseguia acertar o pé nas finalizações. Müller, de cabeça, deu segurança ao clube bávaro e complicou ainda mais a vida do Arsenal.

14:55 No lado do Arsenal, Arsene Wenger salientou que seu time ainda está vivo na Uefa Champions League mas que, para seguir em frente, precisa manter a calma. "A forma de ganhar é jogar bem e acreditar também. Nós sabemos que podemos vencer, pois já fizemos isso. É uma missão possível e isso é o mais importante. Meu time tem qualidade e ambição", declarou o comandante do clube londrino.

14:50 Pep Guardiola, mesmo com a vantagem no agregado nas mãos, alertou que nada está garantido para o Bayern de Munique. "Vencer por 2 a 0 em Londres foi um ótimo resultado para nós, mas ele ainda é perigoso", disse o comandante bávaro. "Nós temos uma grande chance de seguirmos em frente na Champions, mas agora estamos em uma situação que devemos estar realmente focados no jogo. Nós temos que dar o nosso melhor", completou o técnico de 43 anos.

14:45 Nos histórico de confrontos, o Bayern de Munique leva vantagem: em apenas sete partidas disputadas entre o time alemão e o Arsenal, todas pela Uefa Champions League, foram quatro vitórias do time Rot-Weiss, um empate e duas vitórias dos Gunners.

14:40 O primeiro jogo entre Bayern de Munique e Arsenal ocorreu em 5 de dezembro de 2000, válido pela partida de ida da Uefa Champions League de 2000/2001. A partida, realizada no Emirates Stadium, terminou empatada em 2 a 2. No final daquela edição da Champions, o Bayern se sagraria tetracampeão europeu. Na foto, Mehmet Scholl comemorando o gol que empatou em 2 a 2 a primeira partida entre Gunners e Bávaros.

14:35 No primeiro jogo entre Bayern de Munique e Arsenal, partida de ida válida pelas oitavas de final da Uefa Champions League, Toni Kroos e Thomas Müller marcaram os gols bávaros. Relembre os tentos que fazem com que o Bayern entre hoje com vantagem no placar agregado.

14:30 Nos últimos cinco jogos entre Bayern de Munique e Arsenal, foram tres vitórias dos bávaros e duas do time inglês. A última vitória do Arsenal ocorreu justamente na última Uefa Champions League, exatamente no jogo de volta das oitavas de final. Os Gunners, na ocasião, venceram por 2 a 0, mas foram eliminados, pois haviam perdido em casa por 3 a 1. Hoje, se vencerem novamente por 2 a 0, forçarão uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo o empate, as equipes irão para a disputa de pênaltis.

14:25 O último jogo do Arsenal, válido pela FA Cup, terminou com uma goleada dos Gunners por 4 a 1 contra o Everton, jogando em casa. Os gols da partida foram marcados por Özil, Arteta e Giroud (2x). Lukaku marcou o de honra do Everton. Dos três autores dos gols do time londrino, Özil e Giroud provavelmente estarão entre os onze iniciais do Arsenal. Giroud, inclusive, perdeu o duelo de ida entre os dois times por ter se envolvido em polêmica. Com a goleada, a equipe londrina se classificou para as semifinais da FA Cup.. Leia mais

14:15 A equipe do Arsenal disputa pela 14ª vez seguida as oitavas de final da Uefa Champions League, porém, nas últimas três, não conseguiu avançar para as quartas. Hoje, com desvantagem de dois gols no placar agregado, o time comandado por Arsenè Wenger tentará mudar a história deste confronto e conseguir uma classificação heroica, fora de seus domínios.

14:05 O último jogo do Bayern de Munique, que foi válido pela Bundesliga, é mais um motivo para o Arsenal entrar muito cauteloso no jogo de hoje. Os bávaros derrotaram a equipe do Wolfsburg, que luta por uma vaga na Europa League, fora de casa, por 6 a 1. Os gols deste jogo foram marcados por Thomas Müller (2x), Mario Mandzukic (2x), Xherdan Shaqiri e Franck Ribery. Destes quatro, Müller, Mandzukic e Ribery deverão ser titulares no jogo de hoje. Leia mais.

13:55 Atual campeão da Uefa Champions League, o Bayern de Munique vai a campo com uma ótima vantagem conquistada no jogo de ida, realizado no Emirates Stadium, em Londres, no dia 19 de fevereiro. Na ocasião, os comandados por Pep Guardiola venceram os Gunners pelo placar de 2 a 0, com gols de Toni Kroos e Thomas Müller.

13:45 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão dos jogos de volta das oitavas de final da Uefa Champions League 2013/2014! E hoje é dia de jogão! Bayern de Munique e Arsenal duelarão daqui a pouco, às 16h45, na Allianz Arena, em Munique, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !