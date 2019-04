De Bruyne retorna após data Fifa, mas Manchester City perde Sterling até o fim da temporada

O momento na temporada é crucial e todo reforço é bem-vindo, principalmente se tratando de uma das mais badaladas aquisições do clube na temporada. O belga de 54 milhões de libras (294 milhões de reais), Kevin De Bruyne, tem seu retorno previsto no Manchester City ao fim da pausa Fifa para os jogos das seleções internacionais.

Ele esteve fora desde o jogo válido pelas semifinais da FA Cup, quando rompeu os ligamentos do joelho ainda no final de janeiro - no dia 27. A volta do meia-armador é uma excelente notícia, ainda mais tendo em vista o quanto o time manchesteriano vem sofrendo com inúmeras lesões recentes de alguns de seus principais jogadores, como: Joe Hart, Vincent Kompany e Raheem Sterling.

O retorno de De Bruyne pode acontecer de maneira bastante antecipada, já que a previsão anterior era de que ele necessitaria de, pelo menos, mais duas semanas de recuperação para que pudesse pisar novamente nos gramados.

O atleta de 24 anos falou sobre sua volta na City TV, declarando: "(o tratamento da) lesão está indo bem. Estou treninando muito bem e penso que estou a frente da programação, então espero estar de volta após a pausa internacional. Parece que estou um par de semanas a frente (do que se esperava)".

Mesmo que durante o período de ausência de Kevin, os azuis celestes de Manchester tenham alcançado uma histórica classificação para as quartas de final da Uefa Champions League e levantado o caneco da Copa da Liga, o rendimento iconstante, principalmente na Premier League - onde se afastou muito do líder Leicester City, demonstra que a ausência do centrocampista foi sentida.

Tendo isso em vista, o meia-cancha que contribuiu com 12 gols e 12 assistências até então na temporada arremata: "acredito que é sempre frustante para um jogador não estar lá (em campo), mas do momento que aconteceu (a lesão) eu me desliguei e estou me preparando para mandar bem nos próximos jogos que eu estiver lá. Foi duro porque perdemos alguns jogos na liga e ficamos um pouco para trás, mas estamos na Champions League".

Sterling de fora por até oito semanas

Em contrapartida, o outro grande nome da última janela de verão, Raheem Sterling, provavelmente não jogará pelos sky blues até a temporada 2016/17. A lesão na virilha sofrida no clássico contra o Manchester United no domingo (20) parece ter sido mais grave do que a primeira impressão e deixará o ponta inglês sem jogar de seis a oito semanas.

Tal cenário pode significar que o jogador perderá o restante dos jogos da atual temporada. A única peleja, dentro da atual previsão de retorno, para a qual Sterling estaria saudável seria a final da Champions, caso se classifique - sendo esse o último compromisso do calendário europeu, tendo vez apenas em 28 de maio.