Rosario vence Nacional fora de casa, garante classificação e elimina Palmeiras da Libertadores

Encerramos por aqui a transmissão! O Rosario venceu o Nacional por 2 a 0 e está classificado às oitavas da Libertadores! Até a próxima!

FIM DE JOGO! O Rosario Central passa em primeiro, e o Palmeiras está eliminado da Copa Libertadores da América!

45' Vamos até 49 minutos!

40' Barbaro cobra falta levantando na área, Cabaco aparece livre, mas erra o gol. O impedimento já estava marcado.

39' Herrera puxa Tabó. Mais uma falta do Rosario, que vai tentando travar o jogo no final da segunda etapa.

37' Cervi divide, mas faz falta em Tabó. Mais uma chance de colocar bola na área para o Nacional.

33' Barbaro quase marca no primeiro toque na bola! O camisa 17 aproveita bola na rebatida na grande área e bate de primeira, de canhota. A bola passa muito perto da trave e ainda balança a rede pelo lado de fora.

24' GOL DO ROSARIO! Belo gol do camisa 17 do Rosario! Cervi lança Herrera na direita. O atacante invade a área, faz corte seco em Cabaco e, na cara do goleiro, toca por baixo para ampliar!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ROSARIO! HERRERA AMPLIA O MARCADOR!

21' Carballo vai no fundo pela direita e cruza para a entrada da grande área. González pega de primeira, mas manda à esquerda da meta de Sosa.

20' O Rosario tem muita paciência na troca de passes. O Nacional parece um pouco afoito no ataque, pecando no último passe.

19' Barcia tenta arrancada pela direita, mas Pínola rasga! Lateral para o Nacional.

17' Sosa, goleiro do Rosario, joga bola para fora e fica caído no gramado, sentindo dores. O árbitro pede a entrada dos médicos.

14' Montoya tenta surpreende Mejía com chute de muito longe, mas isola a bola.

13' QUASE DE NOVO! González bate bem, mas a bola passa por cima do travessão de Sebástian Sosa.

12' QUASE NACIONAL! Léo Gamalho ganha no corpo e é derrubado por Colman próximo à entrada da grande área. Ótima chance para o Nacional!

10' Carballo puxa a camisa de Lo Celso e derruba o jogador do Rosario. Falta marcada.

7' Ramírez recebe na frente, tenta proteger contra Pínola e fica no chão. A jogada já estava parada: impedimento do jogador do Nacional.

6' Barcia sobe em velocidade pela direita, penetra a grande área, e Pínola rasga a bola no carrinho. O jogador do Nacional fica no chão, reclamando da entrada, mas o árbitro nem dá bola.

4' Eguren tenta sair tocando do campo de defesa, mas entrega nos pés de Lo Celso.

3' González levanta bola no segundo pau, Ramírez e Espino passam da bola e perdem boa chance para o Nacional.

1' QUASE O SEGUNDO! Cervi aproveita sobra e bate da entrada da área pela esquerda. Mejía dá rebote para o meio da área e por muito pouco Herrera não chega antes de Polenta!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO PARQUE CENTRAL!

INTERVALO! Com a vitória parcial, o Rosario Central vai assumindo a liderança do grupo e se classificando. Já o Nacional também avança, mas é superado pelo rival argentino. O Palmeiras, mesmo vencendo o River Plate (URU), vai caindo na primeira fase.

INTERVALO! Partida muito ruim no Parque Central. Já classificado, o Nacional, com muito desfalques, pouco produziu. Contente com o empate, o Rosario também preferiu não se expor e a primeira chance demorou a aparecer. O goleiro Sosa salvou os argentinos em chegada de Barcia. Mejía, goleiro uruguaio, não teve a mesma sorte na cabeça de Donatti, livre, que definiu o placar de momento.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Final do primeiro tempo: o Rosario Central vai assumindo a liderança do grupo e eliminando o Palmeiras.

46' Polenta tenta sair jogando no chutão, Pínola só protege para a saída de Sosa.

43' GOL DO ROSARIO CENTRAL! Que vacilo inacreditável da defesa do Nacional! Cervi cobra escanteio da esquerda e acha Donatti sozinho na grande área. Sem nem precisar pular, o zagueiro testa firme e balança a rede!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ROSARIO CENTRAL! DONATTI ABRE O PLACAR!

39' Aguirre tenta gingar contra Barcia, perde a bola e comete a falta no meia do Nacional.

37' Chutão de um lado, chutão do outro. O jogo não é bom no Parque Central, com as duas equipes com pouca intensidade.

35' SUBSTITUIÇÃO NO ROSARIO! Sai: Álvarez. Entra: Le Celso.

31' Colman tenta conexão direta para Herrera, mas manda direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Nacional.

28' Polenta descola lindo lançamento para Cabaco. O zagueiro domina pela direita e tenta o cruzamento, mas bate todo torto... Só tiro de meta para o Rosario Central.

25' CARTÃO AMARELO PARA ÁLVAREZ! Léo Gamalho gira bonito para cima de Pablo Álvarez, que tenta o desarme, mas só pega as pernas do brasileiro. Primeiro cartão amarelo do jogo.

24' Ramírez recebe dentro da grande área pela esquerda. A zaga do Rosario para pedindo impedimento, mas consegue recuperar após camisa 7 demorar para decidir o que fazer com a bola.

23' Ávalo aproveita bola espirrada, domina de fora da área e bate de esquerda. A bola sobe demais e vai na arquibancada do Parque Central.

21' QUASE NACIONAL! Barcia recebe na frente, faz o giro pra cima da marcação, invade a grande e tenta bater na saída do goleiro. Sebástian Sosa, muito ligado, impede o primeiro gol do Nacional!

20' Musto divide com Léo Gamalho e perde a bola. Lateral para o Nacional.

18' Léo Gamalho disputa bola pelo alto com Álvarez e sofre queda feia. O árbitro para o jogo para atendimento do atacante brasileiro.

14' Herrera ganha dividida, Cervi fica com a bola e avança pelo meio. O camisa 10 tenta bola pelo alto para Ávalo, mas coloca força demais. Mejía deixa a meta para ficar com a bola.

13' Eguren sai jogando bem do campo de defesa e é puxado por Montoya. Falta marcada no campo de defesa do Nacional.

9' Nenhuma chance ainda no jogo. Muito estudo dos dois lados, com os argentinos com mais posse de bola.

7' Ramírez tenta ganhar de dois e fica sem a bola. Rosario controla as ações até o momento.

6' Colman sobe jogando bem e enfia bola para Cervi. Espino desvia no meio do caminho, deixa o corpo no atacante do Rosario, que fica no chão e toma uma dura do árbitro.

5' O Rosario tenta ficar mais com a bola e troca passes no campo de defesa até achar o espaço.

3' Salazar tenta a tabela com Montoya pela direita, mas erra o passe. Lateral para o Nacional.

2' Herrera tenta se deslocar no ataque, mas Polenta rasga com tudo.

1' Léo Gamalho recebe na frente, tenta proteger, mas é derrubado por Salazar. Falta para o Nacional na intermediária.

0' COMEÇA A PARTIDA NO PARQUE NACIONAL!

O Nacional tem nove desfalques para a partida de hoje. No entanto, os uruguaios já estão classificados. Já o Rosario Central precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas, mas vem com Marco Rubén, seu principal jogador, começando do banco de reservas.

Banco de reservas do Nacional: Araújo, Cavanna, Prietto, Tabó, Bárbaro, Benitez, Masia.

NACIONAL: Mejía; Gorga, Cabaco, Polenta, Espiño; Eguren, Carballo, Barcia, Gonzalez; Ramírez e Léo Gamalho.

Banco de reservas do Rosario Central: García, Ferrari, Gil Romero, Fernández, Becker, Lo Celso e Marco Rúben.

ROSARIO CENTRAL: Sosa; Salazar, Donatti, Pinola, Álvarez; Musto, Montoya, Aguirre, Colman; Herrera e Cervi.

ROSARIO CENTRAL TAMBÉM CONFIRMADO!

NACIONAL CONFIRMADO PARA A PARTIDA DE HOJE!

Nacional: Mejía; Gorga, Cabaco, Polenta e Espino; Eguren, Carballo, Barcia, González e Ramírez; Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Munúa.

Rosario Central: Sosa; Salazar, Donatti, Pinola e Álvarez; Damián Musto, Colman, Lo Celso e Cervi; Herrera e Ruben. Técnico: Eduardo Coudet.

Nacional, do Uruguai, e Rosario Central, da Argentina, farão nesta quinta-feira, em Montevidéu, jogo que pode definir o destino do Palmeiras na Taça Libertadores, já que um empate fazem os dois primeiros colocados atuais do grupo 2 avançarem juntos.

O time paulista, que está no terceiro lugar, com cinco pontos, precisa que os donos da casa superem o adversário. A dor de cabeça para o Verdão, no entanto, é que o Nacional já está garantido nas oitavas e poupará titulares.

Líder da chave, com nove pontos, a equipe comandada por Gustavo Munúa precisa apenas da igualdade para assegurar a primeira colocação. Um desfalque certo para a partida da rodada final é o lateral-direito Jorge Fucile, que está suspenso.

O goleiro Esteban Conde, o meia Santiago Romero e o atacante Nico López, que estão pendurados, serão preservados para não desfalcarem a equipe nas oitavas de final.

O Rosario, por sua vez, pode até perder, desde que o Palmeiras tire a diferença de três pontos, mas não supere seu saldo de gols. A equipe argentina tem três gols positivos, enquanto o time brasileiro está zerado neste quesito, que é o primeiro de desempate.

Para o duelo decisivo com o Nacional, o técnico Eduardo Coudet terá novamente os meias Damián Musto e Giovanni Lo Celso, poupados do confronto com Vélez Sarsfield, pelo Campeonato Argentino, no fim de semana - o segundo participou apenas do segundo tempo.

Inicia-se por completo a 57° Copa Libertadores da América. Depois da fase inicial, onde se classificaram 6 equipes das 12 que disputavam a pré-vaga, as equipes deveram disputar em grupo duas vagas cada um para a próxima fase da competição. Para isso deverão enfrentar grandes viagens, altitude, estádios lotados e muita pressão para conquistar a tão desejada taça.

Já definidos, cada grupo tem sua característica própria e cada equipe deverá buscar em si e no adversário forças e fraquezas para ultrapassarem uns aos outros. Essas características serão apresentadas a partir desse guia que a VAVEL Brasil preparou.

No grupo 01 encontram-se disputas já conhecidas entre o atual campeão River Plate e São Paulo. Incrementa o grupo o já conhecido da competição The Strongest e o Trujillanos que disputa a competição pela terceira vez.

No grupo ao lado, nomeado por grupo 02 também há um River. Este porém é do Uruguai. Ele divide grupo com o atual campeão da Copa do Brasil Palmeiras e com o Nacional e o atual vice-campeão argentino Rosário Central.

No grupo 03 há uma dupla de conhecidos argentinos: Boca e Racing; e junto deles há o Bolívar e o Deportivo Cali que buscam conquistar título inédito para ambos na competição.

No grupo 04 e não menos importante, encontramos o já tradicional Peñarol disputando vaga com o Atlético Nacional, o Sporting Cristal e o recém classificado Huracán, que veio da pré-Libertadores.

O Atlético Mineiro encontra-se no grupo 05 juntamente com o Melgar que vem para a sua terceira participação na competição. Além deles há o Colo-colo e o Independiente dell Valle, resgatado da pré-Libertadores por vencer o Guaraní.

No grupo 06, considerado o grupo da morte, iremos apresentar o Grêmio juntamente com o popular San Lorenzo, a LDU e o Toluca. As equipes populares no continente fazem desse o grupo mais forte da competição até aqui por conta do histórico e número das equipes que compõe essa fase da competição.

No grupo ao lado porém há equipes não tão populares. Olimpia, Emelec, Deportivo Táchira e Pumas-UNAM fazem parte da chave 07 e apesar de não serem tão temidos, deverão trabalhar muito entre si durante a competição.

Fechando os grupos temos a chave 08 que é composta por Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal e Santa Fé. A equipe comandada por Tite passa por reformulação e espera não ter trabalho diante dos adversários, conquistando assim uma vaga para a próxima fase da competição.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Nacional-URU x Rosario Central, pela Copa Libertadores da América 2016! Fique conosco!