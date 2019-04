Monaco recebe Marseille mirando as competições europeias

O Monaco recebe o Olympique de Marseille neste domingo (17), as 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Ligue 1. Com 55 pontos, a equipe do Principado pode assumir a vice-colocação se vencer, já que o Lyon, que tem 56, já jogou na rodada. Já o Marseille precisa da vitória para colocar fim em um jejum de dois meses e meio sem vencer e se afastar da zona de rebaixamento. A equipe visitante ocupa a 14ª posição, com 40 pontos, cinco a mais que o Toulouse, primeiro time na zona de descenso.

As duas equipes vêm de derrota na Ligue 1. O Monaco sucumbiu fora de casa diante do Lille, em derrota acachapante por 4 a 1 diante dos sétimo lugar da competição. Na rodada anterior à derrota para o Lille, a equipe havia perdido, em casa, para o Bordeaux.

Já o Olympique vem de vários resultados ruins. Foram três derrotas, seis empates e apenas uma vitória nos últimos dez jogos pela Ligue 1. Na última rodada, o clube empatou em casa com o Bordeaux por 0 a 0. A última vitória da equipe de Míchel foi no dia 2 de fevereiro, contra o Montpellier fora de casa, por 1 a 0.

No jogo entre essas duas equipes no primeiro turno, no dia 29 de novembro, no Velodróme, em Marselha, o placar terminou em um 3 a 3 emocionante. Na ocasião, Almamy Touré, duas vezes, e Fábio Coentrão fizeram os gols do Monaco, enquanto Alessandrini, Batshuayi e N’Kodou marcaram para o Marseille.

Leonardo Jardim reconhece a grandeza do OM apesar da crise

A preparação para a partida do lado do Monaco não tem sido fácil. Não bastasse a derrota por 4 a 1 para o Lille na última rodada, o treinador Leonardo Jardim tem ainda vários problemas para lidar na escalação do time que enfrentará o Marseille.

Na última rodada, Elderson, lateral-esquerdo, foi expulso e está suspenso por três jogos, ficando indisponível para o duelo. Além disso, Fábio Coentrão, jogador da seleção de Portugal, se machucou gravemente durante a semana e perderá não só essa partida, como a disputa da Euro de 2016 por sua seleção.

Até por isso, em entrevista coletiva, Jardim reconheceu que a partida não será nada fácil para a equipe do Principado e cobrou concentração de seus jogadores.

“Vai ser um jogo importante. A pressão em cima do OM, isso prova que eles não são os melhores no momento. Apesar disso, vai ser um jogo com muita intesidade, o Marseille sempre é uma grande equipe. Eles virão para fazer um grande jogo. Precisamos ter boa atitude e uma concentração forte.”, disse o treinador português.

Míchel demonstra confiança nos treinamentos para engatar reação

O lado do Marseille para a partida, tampouco, está tranquilo. Para somar ao mau momento da equipe na Ligue 1, o treinador espanhol Míchel tem de lidar com desfalques importantes para a partida. Lassana Diarra e Mauricio Isla, jogadores experientes, estão lesionados e ficarão fora. Para piorar a situação, Alessandrini, destaque da equipe e que marcou gol no duelo contra o Monaco no primeiro turno, está suspenso para a partida.

Um ponto positivo para Míchel é a possível volta de Abou Diaby, ex-Arsenal. O meia central voltou aos treinamentos e parece estar disponível para a partida do domingo. O treinador apontou, em entrevista coletiva, que o grupo tem tudo para reverter a situação atual e conseguir pensar mais alto.

“Temos falta de confiança e coesão no nosso jogo. Em alguns pontos, falhamos. Sabemos disso. Não vamos mentir para nós mesmos. Nos treinamentos, porém, nós damos o máximo. Jogadores e treinador, treinamos muito bem. Por isso, sempre podemos fazer mais. Precisamos nos manter juntos para terminar do melhor jeito. Algumas coisas são difíceis de explicar. Mas temos, mais do que tudo, que ficar focados, o grupo tem qualidade.”, finalizou Míchel.