Julian Draxler estreia com gol e PSG faz sete no Bastia pela Copa da França

No Parc des Princes, o Paris Saint-Germain enfrentou o Bastia pela fase 32 avos de final da Copa da França 2016/17, neste sábado (7). A equipe da capital é o atual campeão do torneio e enfrentou um adversário que queria surpreender, como fez em duas temporadas na qual chegou à semifinal.

O time mandante não teve dificuldades e goleou pelo placar de 7 a 0. Os gols da partida foram marcados por Thiago Silva, Rabiot, Nkunku, Thiago Motta, Lucas em cobrança de pênalti, Di María e o estreante Draxler, que fechou a conta. O resultado garantiu a equipe da capital na próxima fase do torneio, o sorteio acontecerá neste domingo (8).

A próxima do PSG é contra o Metz pela Copa da Liga Francesa, na próxima quarta-feira (11). Enquanto que o Bastia enfrenta o Nancy no Stade Marcel-Picot no próximo sábado (14), pela Ligue 1.

A equipe da casa abriu o marcador aos 31 minutos. Em cobrança de escanteio batida por Lucas, o zagueiro Thiago Silva se livrou da marcação e cabeceou livre, tirando qualquer chance de defesa ao goleiro Vincensini. O segundo gol saiu ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, com Rabiot. O volante recebeu do lateral Meunier e de canhota arriscou de fora da área. Ele contou com a colaboração do arqueiro visitante.

Na etapa final, os parisienses fizeram o terceiro aos dois minutos numa roubada de bola no meio-campo do garoto Nkunku. O jogador foi conduzindo a bola e depois arriscou de fora da área, no canto direito de Vincensini. Dez minutos depois, o PSG marcou o quarto com o ítalo-brasileiro Thiago Motta. Após cruzamento levantado por Ben Arfa, a bola foi até a cabeça do volante que sem marcação empurrou para as redes.

Sem misericórdia, o PSG demosntrou aquele espírito de temporadas passadas e resolveu aumentar a festa. Aos 18 minutos, Lucas foi derrubado dentro da área por Marange. Na cobrança, o camisa 7 bateu e converteu para sua equipe. O sexto gol aconteceu aos 32 minutos na tabelinha entre Ben Arfa e Meunier. O lateral belga serviu na medida para Di María, o argentino dominou e mandou no canto, ampliando o marcador.

No final da partida, aos 44 minutos, o estreante Julian Draxler deixou sua marca. O alemão recebeu de Ben Arfa e em seguida mandou por cima do goleiro, fechando a conta para sua equipe na partida.