Resultado de Bulgária x França pelas Eliminatórias Europeias (0-1)

Na próxima terça-feira (10), às 15h45, a França recebe a seleção de Belarus, lanterninha do grupo, precisando de uma vitória simples para garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. Em caso de tropeço, cabe aos franceses torcerem por derrota da Suécia contra a Holanda, no mesmo horário. A partida restante é entre Luxemburgo e Bulgária.

Classificação atualizada do Grupo A:



1) França - 20 pontos; 6V, 2E, 1D; Saldo de gols: 11

2) Suécia - 19 pontos; 6V, 1E, 2D; Saldo de gols: 19

3) Holanda - 16 pontos; 5V, 1E, 3D; Saldo de gols: 7

4) Bulgária - 12 pontos; 4V, 0E, 5D; Saldo de gols: -5

5) Luxemburgo - 5 pontos; 1V, 2E, 6D; Saldo de gols: -18

6) Belarus - 5 pontos; 1V, 2E, 6D; Saldo de gols: -14

Confira os outros resultados do Grupo A na rodada:

Belarus 1x3 Holanda

Suécia 8x0 Luxemburgo

Não foi uma atuação convincente da França. Fora de casa, os Bleus se impuseram no início da partida e abriram o placar logo aos três minutos, com Matuidi. O gol ajudou os franceses a tomarem o controle do primeiro tempo, mas muitas vezes falhando no último passe e, assim, criando poucas chances de gol.



Na volta para o segundo tempo, o panorama ainda piorou. Os donos da casa retornaram ao gramado com outra atitude, agredindo e sufocando a zaga francesa, sobretudo nos primeiros 20 minutos. Com o andar do tempo, porém, os búlgaros não conseguiram manter o ritmo frenético e o jogo se tornou uma sucessão de erros para ambos os lados. No fim, a França conseguiu manter a vantagem mínima e conquistar os três pontos.

Em Sofia, Bulgária, a França venceu os anfitriões pelo placar magro de 1 a 0. Com o resultado, a seleção mantém a liderança do grupo A a uma rodada do fim das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018 e garante, ao menos, a vaga na repescagem.



A Bulgária, por sua vez, dá adeus às suas chances de ir à repescagem.

Fim de jogo!

92'| Slavchev cruza, mas Lloris encaixa. O apito final está próximo

França começa a gastar todo o tempo que pode. Árbitro assistente assinala três minutos de acréscimos

87' | Assusta a Bulgária! Kraev cruza mascado e Dimitrov, em seu primeiro toque na bola, aparece com espaço na área para finalizar. Umtiti intercepta na hora H!

86' | SUBSTITUIÇÃO NA BULGÁRIA: Sai Manolev, entra Dimitrov

86' | Giroud prende a bola perto da bandeira de escanteio e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a Bulgária

83' | SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Mbappé, entra Giroud

81' | Delev cobra com muita força e a bola passa por todo mundo

80' | Rabiot comete falta em Delev. Boa oportunidade para os búlgaros na bola parada

79' | Tolisso sofre mais uma falta de Kraev, que já tem amarelo

75' | SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: sai Lacazette, entra Payet

74' | Payet se prepara para entrar na equipe da França

70' | Mbappé abre para o meio, tenta o arremate, mas é bloqueado

66' | Cartão amarelo para Kostadinov, após falta em Tolisso. Tá apanhando pouco o meia do Bayern de Munique...

65' | Griezmann aciona Lacazette em contra-ataque, mas o centroavante se complica ao se aproximar da área e perde a posse da bola

63' | Mbappé ginga e tenta cruzamento para Lacazette. Atacante disputa bola com o goleiro Illiev e ela sobra para Bodhilov, que afasta

61' | Cartão amarelo para Kraev, por falta dura em Varane

55' | NÃO VALIA MAIS NADA! Lacazette enfia boa bola para Sidibé. O lateral direito cruza rasteiro e Mbappé, livre, fura na pequena área. Porém, o assistente já assinalava o impedimento do atacante.

54' | Confusão no gramado! Tolisso sofre mais uma falta dura na altura do meio campo e jogadores franceses pedem amarelo para Slavchev

51' | Nedelev cruza para a área, Kraev tenta escorar, mas a bola passa por todo mundo! Bulgária volta para a segunda etapa com muito mais atitude!

50' | Cartão amarelo para Zanev

49' | Tolisso cai no gramado com muitas dores após dividida com Zanev. Jogo parado

48' | SUBSTITUIÇÃO NA BULGÁRIA: Sai Galabinov, entra Kraev

45' | Começa o segundo tempo! Logo no primeiro lance, Delev arrisca de fora, sem perigo para a meta de Lloris

O primeiro tempo teve o ritmo ditado pelos franceses. Muito disto se deu pelo gol precoce de Blaise Matuidi, aproveitando bela jogada coletiva com Lacazette, Digne e Griezmann. No entanto, o time de Didier Deschamps não conseguiu traduzir o controle do jogo em muitas oportunidades de gol.



Por sua vez, a nervosa Bulgária não conseguiu ameaçar a meta de Lloris, exceto por um lance incrível aos 36 minutos, onde o arqueiro fez duas defesas importantes em sequência.



A nota triste ficou por conta de Kanté, que deu lugar à entrada de Rabiot após sair de campo com lesão na coxa

Fim de primeiro tempo

45' | UUUUH! Griezmann cobra na barreira. A bola sobra para Mbappé, que limpa a zaga adversária e consegue espaço. Porém, o atacante finaliza com muita força, por cima do gol

44' | Rabiot tenta tabela com Lacazette, mas sofre falta perto da área. Boa oportunidade para a França

39' | Griezmann cobra escanteio perigoso, e Illiev afasta de soco

36' | INACREDITÁVEEEEEEEEEEEEL! LLORIS! Nedelev arrisca de longe, a bola quica no gramado e Lloris espalma de manchete, de forma esquisita. Na sobra, cruzamento para a pequena área, Delev cabeceia e o goleiro do Tottenham opera um milagre. Novamente no rebote, Kostadinov tenta a sorte de fora da área e desta vez manda por cima do gol!

34' | Sidibé de volta a campo

33' | SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Kanté, aparente com lesão muscular na coxa. Rabiot entra em seu lugar

31' | Sidibé caído fora do gramado, após dividida com Nedelev. Jogo parado pelo árbitro

28' | MAIS UMA OPORTUNIDADE PERDIDA! Meio campo da Bulgária dá presente para Mbappé, que puxa contra-ataque e tenta servir Matuidi. A zaga bloqueia o passe, mas a bola retorna para Mbappé, que ajeita para Lacazette. Na hora H, o atacante do Arsenal é interceptado por Bozhilov!

26' | Nedelev comete falta em Sidibé pela direita. Boa chance na bola parada para os comandados de Didier Deschamps

25' | PERDEU GRIEZMANN! Mbappé é lançado em profundade, vê Griezmann livre o lança. Mesmo completamente livre após escorregão de Zanev, o atacante do Atlético de Madrid finaliza pra fora!

24' | Tolisso tenta cruzar para Mbappé, mas a bola para nas mãos de Illiev

22' | Lacazette disputa bola com Zanev e comete a falta

18' | Lacazette rola para Tolisso na entrada da área. O meia chuta rasteiro e a bola passa rente à trave de Illiev

15' | O QUE É ISSO, MATUIDI? Meia da Juventus tenta novo chute, desta vez de longe, e manda muito longe do gol...

14' | UUUUUUUUH! Kanté arranca e serve Mbappé na esquerda. Ele avança para cima do marcador e finaliza. Illiev manda para escanteio!

13' | Perigoso! Digne cruza para o outro lado da área, Lacazette ajeita e Tolisso tenta mandar novamente para a área. Illiev se estica e encaixa

13' | Bulgária parece nervosa em campo. Jogadores erram domínios simples no campo defensivo

8' | Cartão amarelo para Slavchev. Mbappé tenta arrancada e é impedido pelo meia búlgaro

7' | Varane vacila no meio campo, mas mata o contra-ataque da Bulgária com falta em Nedelev

2' | GOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! MATUIDI! Lacazette abre na esquerda com Digne. Na entrada da área, o lateral do Barcelona cruza rasteiro, Griezmann faz a parede e Matuidi acerta bela finalização de canhota, no ângulo de Illiev!

15:45 | Rola a bola! Começa o jogo entre Bulgária e França!

Árbitro da partida: Miguel Mateu Lahoz (ESP)

15:42 | Equipes entram em campo, perfiladas para o hino nacional! Vai começar o jogo!

15:38 | Seleções voltam ao vestiário para vestir os uniformes e se prepararem para a partida

Será que está frio em Borisov?





Equipes em campo para o aquecimento

15:05 | Confirmada, também, a escalação da Bulgária:





15:03 | Confirmada a escalação da França, com o trio de ataque formado por Griezmann, Mbappé e Lacazette:





15:00 | As duas seleções já estão nas dependências da Borisov Arena

?Hubchev também minimizou os desfalques dos meias Ivelin Popov e Ivaylo Chochev, suspensos. "Sabíamos, desde o início da semana, que iríamos jogar sem dois jogadores importantes. Cabe a nós escolher as melhores reposições possíveis".

Outro personagem da partida que falou à imprensa foi Petar Hubchev, técnico búlgaro, que optou por manter a humildade e o foco dos seus jogadores: "A Bulgária não é uma potência mundial e será difícil nos classificarmos. Não queremos falar do que pode acontecer com duas vitórias. Estamos tentando manter nossos jogadores focados".

Mbappé prosseguiu com a entrevista, falando um pouco sobre o que espera do confronto: "É um jogo realmente muito importante, temos que ir para a Rússia. É um fato, mais do que um objetivo. Mentalmente, estamos nos preparando para uma guerra".

Apesar disso, o jovem fez questão de afastar o rótulo de "salvador da pátria". "Não, eu não vou salvar o dia", afirmou em entrevista coletiva. "Temos 11 jogadores no gramado. As pessoas esperam muito de mim e isso é normal. Quando você tem bons jogadores, é justificável você esperar que eles façam a diferença. Mas eu creio que temos um elenco de qualidade, com muitos bons jogadores. Não é um jogador que fará a diferença, e sim todos", completou.

Pelo lado francês, o atacante do Paris Saint-German Kylian Mbappé é a bola da vez. A joia de 18 anos vem acumulando grandes partidas, como contra o Bayern de Munique, pela última rodada da Liga dos Campeões, e vem fazendo por merecer as recentes convocações.

?Além disso, o duelo guarda um trauma para os franceses: em novembro de 1993, pelas Eliminatórias da Copa de 1994, nos Estados Unidos, a Bulgária eliminou a França em confronto direto com um gol no último minuto de Emil Kostadinov, em pleno Parque dos Príncipes. A partida terminou com o placar de 2 a 1 para os visitantes.

Historicamente, enfrentar a Bulgária fora de casa nunca foi tarefa fácil para a França. Os Bleus já visitaram o território inimigo nove vezes, mas só conseguiram sair de lá com uma vitória.

Confira a lista de convocados da Bulgária para a partida:



Goleiros: Plamen Iliev, Bozhidar Mitrev, Blagoy Makendzhiev;



Defensores: Anton Nedyalkov, Nikolay Bodurov, Bozhidar Chorbadzhiyski, Strahil Popov, Petar Zanev, Vasil Bozhikov, Tsvetomir Panov;



Meio-campistas e atacantes: Aleksandar Tsvetkov, Martin Raynov, Kristiyan Malinov, Georgi Kostadinov, Simeon Slavchev, Todor Nedelev, Stanislav Manolev, Ivaylo Chochev, Bozhidar Kraev, Ivelin Popov, Ivaylo Dimitrov, Spas Delev, Andrey Galabinov.

O meia do Manchester United Paul Pogba, o atacante do Barcelona Ousmane Dembelé e o lateral esquerdo do Manchester City Benjamin Mendy são as principais ausências por lesão da convocação francesa. Além dos dois, nomes como Anthony Martial, do Manchester United, e Nabil Fekir, do Lyon, presentes na última lista de Deschamps, também não foram selecionados para defender as cores azuis.



A convocação também marca os retornos de Lucas Digne, do Barcelona, para a vaga de Mendy, além do zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid e os meias Dimitry Payet, do Marseille, e Moussa Sissoko, do Tottenham. Todos não estavam no grupo que disputou as duas últimas rodadas, seja por opção técnica ou lesão.



Dias depois da convocação, o zagueiro Laurent Koscielny, do Arsenal, e Layvin Kurzawa, do PSG, se lesionaram nos treinamentos da Seleção Francesa e foram cortados da equipe. Adil Rami e Jordan Amavi, ambos do Marseille, foram chamados para os seus respectivos lugares.



Confira a convocação da Seleção Francesa, com as ressalvas de que Rami substitui Koscielny e Amavi substitui Kurzawa:





Na última rodada, a França ficou no empate com Luxemburgo em 0 a 0, fora de casa. A Bulgária, por sua vez, caiu diante da Holanda por 3 a 1.

O favoritismo da vice-líder Suécia contra Luxemburgo também pressiona a Seleção Francesa. Com 17 pontos, uma vitória simples garante o time de Didier Deschamps, ao menos, na fase de repescagem. Porém, um empate ou derrota pode custar a liderança do grupo e, de quebra, a aproximação da terceira colocada Holanda, que enfrenta Belarus ?fora de casa e pode ir a 16 pontos, além da própria Bulgária, que pode ir a 15.

Só a vitória interessa à Bulgária. Em quarto lugar com 12 pontos, uma derrota significa o fim da estrada para a equipe do técnico Petar Hubchev, enquanto o empate só garante chances matemáticas em caso de improvável derrota da Suécia para Luxemburgo. Mesmo assim, um saldo de gols enorme teria que ser compensado na última rodada para os búlgaros avançarem à Copa do Mundo.

Confira os outros jogos do grupo A na rodada:

Suécia x Luxemburgo - 13h

Belarus x Holanda - 15h45

Classificação do grupo A das Eliminatórias Europeias:



1) França - 17 pontos; 5V, 2E, 1D; Saldo de gols: 10

2) Suécia - 16 pontos; 5V, 1E, 2D; Saldo de gols: 11

3) Holanda - 13 pontos; 4V, 1E, 3D; Saldo de gols: 5

4) Bulgária - 12 pontos; 4V, 0E, 4D; Saldo de gols: -4

5) Luxemburgo - 5 pontos; 1V, 2E, 5D; Saldo de gols: -10

6) Belarus - 5 pontos; 1V, 2E, 5D; Saldo de gols: -12