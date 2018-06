Jogo Egito x Uruguai AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje tem mais Copa do Mundo. O duelo é entre Egito e Uruguai válido pela primeira rodada do Grupo A. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Pelo regulamento da Copa do Mundo, as seleções se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno único. Ao fim, as duas melhores colocadas avançam para as oitavas de final, enquanto que as demais voltam para casa.

Por enquanto quem lidera o Grupo é a anfitriã Rússia, que na estreia aplicou uma goleada na Arábia Saudita por 5 a 0.

Pelo lado do Egito fica a expectativa pelas condições com que o astro Mohamed Salah estará em ação. O jogador, que lesionou o ombro esquerdo defendendo o Liverpool na final da Champions League, perdida para o Real Madrid, vai a campo, apesar do clima de mistério da seleção egípcia. É fato que Salah é o craque do time. Porém, a seleção do Egito conta com jogadores experientes, como o zagueiro Ahmed Hegazi e o meia Mohamed Elneny, do Chelsea.

Em termos de escalação, a dupla de ataque é a maior esperança da seleção celeste. Luis Suárez, estrela do Barcelona, completa o estilo de jogo do centroavante Edinson Cavani, artilheiro do PSG.

Os africanos, dirigidos pelo argentino Héctor Cúper, acreditam que podem surpreender: “Somos um time muito competitivo e acredito que podemos enfrentar qualquer seleção de igual para igual. Não espero facilidades, porém, não vejo o jogo contra o Uruguai como impossível de ganharmos”, contou Cúper.

“O Egito tem jogadores que atuam em grandes ligas do futebol mundial e isso torna a partida de estreia muito complicada”, falou Fernando Muslera, goleiro do Uruguai.

Egito x Uruguai ao vivo

Óscar Tabárez, treinador do Uruguai, conversou com seus jogadores sobre a importância desta estreia: “Trata-se de um jogo que posso considerar chave, pois o Egito é um concorrente direto. Se ganharmos, vamos com certeza dar um passo significativo para conquistarmos a vaga nas oitavas de final”, disse o treinador mais velho do Mundial, com 71 anos.

A Celeste tenta melhorar o desempenho de 2014, quando foi eliminada pela Colômbia nas oitavas de final. Já os egípcios voltam ao Mundial após ausência que já durava 28 anos.

Uruguai e Egito farão a sua estreia na Copa de 2018 nesta sexta-feira (15), às 9 horas (de Brasília), no Estádio Central, em Ecaterimburgo, na Rússia, pela primeira rodada do Grupo A, que tem ainda a dona da casa, a Rússia e a Arábia Saudita.