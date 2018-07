Iniesta anuncia aposentadoria da Seleção Espanhola após eliminação da Copa

Derrotada nas penalidades pela Rússia, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Espanha não só perdeu a classificação, como seu grande craque, Iniesta. Depois da derrota, o meia anunicou que não atuara mais com a camisa da Fúria.

“É o dia mais triste da minha carreira”, desabafou o craque.

Justo em sua última partida, começou, surpreendentemente no banco de reservas por Fernando Hierro. Algo que não acontecia, com total condição física, há 12 anos.

“É uma realidade que é meu último jogo com a seleção. É o fim de uma etapa maravilhosa. Os finais nem sempre são como sonham. O técnico toma decisões independentemente de entendê-las ou não. A seleção continuará avançando porque os jogadores são de alto nível”, disse o meia.

Sem dúvida, Iniesta tem seu nome na história do futebol espanhol, não só por sua habilidade e excelentes atuações, como autor do gol mais importante da seleção, o gol do título mundial em 2010, na África do Sul.

Antes da competição, o meia se transferiu do Barcelona, time no qual foi revelado e se tornou um ídolo mundial, para jogar no Vissel Kobe do Japão, o onde dificulta ainda mais futuras convocações. No clube catalão, foram 4 Liga dos Campeões, 3 Mundiais de clubes, 9 campeonatos espanhóis, 6 Copas do Rey, entre outros títulos.

“Tive a sorte de ter muitas propostas, mas o projeto apresentado pelo Kobe foi interessante. Quero desfrutar da vida no Japão, tudo em geral, as pessoas... Quero ser mais um na cultura japonesa”, declarou em sua apresentação no novo clube.

Pela seleção, em 130 jogos, conquistou a Copa do Mundo de 2010, e o bicampeonato europeu de 2008 e 2012, este, sendo o melhor jogador da competição.