Possível artilheiro da Copa, Kane lamenta falta de gols na fase final: “Às vezes entra, outras não”

No penúltimo dia de Copa do Mundo, Bélgica e Inglaterra se enfrentaram no estádio São Petersburgo, às 11h, pela disputa do terceiro lugar. O resultado foi 2 a 0 para Bélgica, com gols de Meunier e Hazard. A ingleses ficaram em quarto lugar e Harry Kane analisou o desempenho da seleção.

Na parte individual, Kane se destacou na artilharia com o total de seis gols marcados, mas no coletiva o jogador criticou a atuação da seleção inglesa. Ele fez questão de destacar que ainda há um desenvolvimento e que futuramente podem realizar grandes conquistas nos torneios.

“Nós vimos alguma melhora ao longo, mas ainda estamos crescendo. Claro que tentamos de toda forma conseguir um empate, mas não conseguimos. Esse grupo precisa melhorar mais para consegui uma oportunidade melhor. É o que nós pensamos para conseguir bons resultados daqui a dois anos. Nós já conseguimos chegar nas semifinais, com grandes jogos. O que é um grande feito”.

O atacante do Tottenham elogiou a equipe mesmo sem a vitória, falando que a equipe saiu de cabeça erguida. Além disso comentou também sobre o objetivo que tiveram.

“Nós queriamos jogar nosso melhor possível, tentando finalizações para conseguir a vitória. Mas, não conseguimos o resultado que esperávamos. É claro que saímos de cabeça erguida. Nós entramos na competição sempre para ganhar, mas é claro que o melhor resultado para nós é a vitória”.

Kane conseguiu marcar seis gols na Copa do Mundo e possivelmente pode ser o artilheiro. Porém, o atleta deu os créditos ao jogo coletivo e mostrou insatisfação por não ter marcado nos últimos jogos.

“Nós temos os gols marcados que justificam isso, mas lembrando que eu trabalhei muito duro nos jogos. Mas sempre lembrando que esse é um trabalho de equipe. E eu, claro, ficou muito orgulhoso disso. Desde a fase grupos, a gente marcou muitos gols. Mas, eu estou decepcionado porque não marquei nos últimos jogos. Mas, tudo bem, às vezes entra, outras não”.