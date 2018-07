Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence Manchester City de virada na Champions Cup

O Liverpool venceu o Manchester City, em New Jersey, na estreia das equipes na Champions Cup, torneio de pré-temporada que reúne grandes clubes europeus. Sané abriu o placar para os Citizens, mas Salah e Mané, de pênalti, deram a vitória para os Reds.

Em clima de amistoso, as equipes entraram em campo com um time misto, para dar ritmo aos jogadores. E o resultado dos rendimentos foram abaixo da expectativa dos torcedores locais, pelo menos no primeiro tempo.

A chance mais clara aconteceu aos 18 minutos. A promessa da base do Liverpool, Curtis Jones deu um susto em Claudio Bravo. O atacante avançou pela esquerda e cruzou na área, o chute acabou pegando uma curva, enganando o goleiro do City, mas que conseguiu agarrar a bola.

O Manchester City ainda conseguiu fazer um ataque na primeira etapa. O mais recente contratado Riyad Mahrez viu espaço entre os zagueiros rivais e acertou um chute em direção ao gol, mas Karius – que vem sendo constantemente criticado – fez defesa tranquila.

Com as estrelas em campo no segundo tempo, o jogo ficou mais bonito de ver. Sané fez boa jogada para cima de Van Djik e deixou o zagueiro para trás em corrida, e bateu certeiro na saída do goleiro para abrir o placar.

Mas o Liverpool ainda tinha Salah no banco. 52 segundos depois de entrar no gramado, o egípcio recebeu cruzamento da direita e bateu bonito para vencer Joe Hart. Este foi o primeiro jogo de Salah, após sair lesionado durante a final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Nos instantes finais da partida, quando tudo rumava para um empate nos 90 minutos, Adarabioyo derrubou Solanke na área e o juiz assinalou pênalti para os Reds. Em boa cobrança no canto, Sadio Mané virou o placar e deu a vitória para o Liverpool.

O Manchester City volta aos gramados no sábado (28) para enfrentar o Bayern de Munique, em Miami, às 20h05 no horário de Brasília. Já o Liverpool enfrenta no mesmo dia, e um pouco mais cedo, o Manchester United, em Michigan, às 18h05 no horário de Brasília.