No último dia da janela de transferências, o Fulham anunciou um pacote de contratações. Entre elas, está a do argentino Luciano Vietto, do Atlético de Madrid, que reforçará os "Cottagers" por uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo.

Para anunciar a contratação do jogador de 24 anos, o clube lançou um vídeo em tom de brincadeira no twitter, onde o argentino aparece vestindo uma máscara. Na descrição da publicação, a seguinte legenda: “Se você sabe, você sabe...”