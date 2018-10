Milan oficializa chegada de três reforços no último dia da janela de transferências

Nesta sexta-feira (17), o Milan apresentou seus três últimos reforços dessa janela de transferências. Tratam-se do meia-atacante Samu Castillejo, o volante Tiemoue Bakayoko e do lateral-esquerdo Diego Laxalt.

O espanhol de 23 anos chega do Villareal em uma negociação que envolveu a ida do atacante colombiano Carlos Bacca ao time espanhol e mais € 18 milhões (empréstimo pago com € 4 milhões e obrigação de compra por € 14 milhões).

Já o uruguaio é oriundo do Genoa e também chega por empréstimo com obrigação de compra. Nesse caso, o Diavolo abate o valor de Gianluca Lapadula, que estava emprestado ao clube genovês e paga apenas um valor simbólico (cerca de €4 milhões).

O volante francês chega do Chelsea por empréstimo de um ano estimado em € 5 milhões com direito de compra fixado ao final do período por € 40 milhões.

Na entrevista coletiva, Castillejo relembrou uma visita ao San Siro quando tinha 14 anos, disse que ter grandes lembranças e revela estar muito entusiasmado pela chance de jogar com a camisa 7 do Milan.

“Vim para San Siro quando tinha 14 anos e me lembro de ter ficado impressionado com a torcida e todo o ambiente. Não vejo a hora de poder jogar com a camisa 7 e mostrar o melhor de mim ”, comentou Castillejo.

Laxalt, quando questionado sobre seu passado na rival Internazionale, afirmou que a experiência foi positiva para que ele chegasse hoje no Diavolo preparado para se destacar.

“Penso que todas as experiências, inclusive essa, foram muito importantes no meu percurso para poder chegar aqui hoje. Quero jogar o Derby e dar felicidades para a torcida ”, disse o polivalente atleta de 25 anos.

Já o francês avaliou que a sua experiência na Inglaterra vai ser positiva para se ambientar mais rapidamente no futebol italiano.

"Eu trabalhei e aprendi muito na Inglaterra. Penso que por isso, poderei me adaptar melhor ao futebol italiano e agradeço ao Milan pela confiança ", contou o volante que comemorou 24 anos justamente nessa sexta-feira.

Por causa da tragédia que ocorreu na cidade de Gênova na última terça-feira (14), quando a ponte Morandi caiu causando dezenas de mortes, a partida entre Milan x Genoa, que estava marcada para o domingo (19), foi adiada e remarcada para o dia 31 de outubro.

Sendo assim, o Diavolo vai estrear na Serie A somente na próxima semana, quando visita o Napoli no sábado (26), no estádio San Paolo.