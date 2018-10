Guia VAVEL Itália da temporada 2018-19: Roma

Certamente, a expectativa da Roma nessa temporada é vencer algum título que não vem desde 2008 e a Copa Itália parece ser o caminho mais fácil, mas o grande sonho é vencer novamente o Scudetto ou tentar melhorar a campanha da temporada passada e chegar a grande final da Champions League.

Na última Serie A, os giallorossi fizeram uma campanha bastante sólida e terminaram a competição em terceiro lugar com 77 pontos: em 38 partidas, foram 23 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, além de 61 gols marcados e apenas 28 sofridos. Mesmo tendo ficado em uma boa posição, não brigou pelo título em quase nenhum momento e é esse o desejo para a temporada 2018/19, rivalizar com a Juventus, mesmo que ela seja a atual heptacampeã e está reforçada de Cristiano Ronaldo.

Já na Champions League, a Roma fez uma grande e surpreendente campanha, começando por vencer uma chave com Chelsea e Atlético de Madrid (que depois viria a ser campeão da Europa League), passando pela eliminação épica contra o Barcelona e terminando por ficar a um gol de levar a semifinal aos pênaltis. O objetivo é muito difícil, mas repetir o sucesso europeu seria tão prazeroso quanto o primeiro.

Saídas: Alisson (G, Liverpool); Radja Nainggolan (M, Internazionale); Lukas Skorupski (G, Bologna); Marco Tumminello (A, Atalanta); Gregoire Defrel (A, Sampdoria); Bruno Peres (LD, São Paulo); Ervin Zukanovic (Z, Genoa); Leandro Castán (Z, Vasco) e Gerson (M, Fiorentina).

Pastore foi uma das principais contratações da Roma para a temporada. (Foto: Divulgação/Roma)

Chegadas: Stefen N’Zonzi (V, Sevilla); Javier Pastore (M, PSG); Justin Kluivert (A, Ajax); Davide Santon (LE, Internazionale); Robin Olsen (G, Copenhagen); Ante Coric (M, Dinamo Zagreb); William Bianda (Z, Lens); Bryan Cristante (V, Atalanta); Nicolò Zaniolo (M, Inter); Antonio Mirante (G, Bologna) e Ivan Marcano (Z, Porto).

A Roma foi uma das equipes mais ativas nessa janela de transferências e Monchi mexeu bastante no elenco, trazendo jovens promissores para vários setores do elenco, mas sempre mesclando com jogadores mais experientes e formando o tal 'mix' perfeito. Entretanto, quando se muda muito o elenco, ainda mais com jovens atletas, é preciso de certo tempo para que se encaixe no time e aí que deve entrar o trabalho do treinador Eusebio di Francesco que tem total respaldo da diretoria.

Técnico Eusébio di Francesco busca seguir excelente trabalho feito na última temporada. (Foto: Divulgação/Roma)

O grande pilar da equipe romana na temporada passada foi o sistema defensivo muito sólido e que também contou com um goleiro muito bom. A base defensiva foi mantida e reforçada com alguns jogadores para compor elenco, mas a troca de goleiro pode ter algum impacto, já que mesmo após o bom mundial disputado pelo goleiro sueco Olsen, é um jogador que chega como uma aposta.

No setor ofensivo, a Roma oscilou momentos de grande fartura com muitos gols em alguns jogos e em outros com pouca produção, o que fez perder pontos importantes na Serie A. Agora, o ataque precisará ser mais constante para que a torcida possa sonhar com objetivos maiores durante a temporada 2018-19.